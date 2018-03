Ar fotoaparātu pa dzīvi — jau 19 gadus 02.03.2018

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

24. februārī Talsu tautas namā Talsu fotoklubs savā 19. pastāvēšanas gadadienā aicināja ielūkoties četrās, nē, pat piecās fotoizstādēs. 19 gadi — tas ir brīdis, kad apaļā jubileja vēl priekšā, tomēr nav arī šaubu par to, ka pieredzes bagāža ir tikpat krāsaini un melnbalti, reālistiski un abstrakti daudzveidīga kā izstādēs redzamās fotogrāfijas.

«Dāmas un kungi! Sākam mūsu izstāžu apgaitu!» ar zvaniņu iezvanījis notikuma sākumu, rosināja Talsu fotokluba vadītājs Uldis Balga. Vārds «apgaita» nebija nejaušs — cilvēku bija daudz, bet dažas no vietām, kur izliktas izstādes, ir šauras, tāpēc kopīgi varēja drīzāk uzzināt, kur fotogrāfijas izvietotas, un iepazīties ar izstāžu koncepciju, mākslu vēlāk baudot individuāli.

Vai laiks ir apstājies?

Fotokluba telpā Radošajā sētā redzama darbnīcas izstāde «Pretmetu pāri», kas tapusi, fotogrāfiem veicot uzdevumu par noteiktu tēmu. «Tā ir mūsu radošā darbnīca, mūsu skola,» paskaidroja U. Balga.

Turpat gaitenī skatāma fotogrāfu kopizstāde «Vīzija par laiku». «Šķiet, ka laika nemaz nav, tas ir tikai cilvēku izdomājums, lai vienkāršāk būtu visu salikt rāmīšos, sistematizēt savām vajadzībām un ērtībām. Bet varbūt reizēm — neērtībām, uzspiežot savu izpratni par laiku citam indivīdam, jo pat it kā labi fiksējamus notikumus mēs katrs interpretējam pēc savas uztveres un atmiņas spējām. Viens tajos dziļi subjektīvi redz kaut ko no pagājušā, otrs — vēl esošos, cits — kaut ko netveramu, nereālu un neizprotamu. Cilvēks nespēj aptvert laika straujo mainīgumu dzīves realitātē un savā apziņā, laika absolūto saistību ar jau piedzīvoto personīgo laiku. Ir grūti pieņemt to, ka citam šis laiks ir jau otrreizējs laika attēlojums, formulējums, balstīts uz to, kāda iepriekšēja bagāža, izpratne un dvēseliskais stāvoklis ir šim citam,» izstādes koncepcijas autores Baibas Skadiņas pārdomas citēja U. Balga. «Vai laiks ir apstājies, ja aplūkojam zudušas impērijas, zudušas valsts ģerboni? Vai laiks ir apstājies, ja tavu līķi izvelk no akas? Vai laiks ir sasalis lielā sniega kupenā pie lielveikala? Vai laiks atkārtojas kārtējā skaistajā saulrietā?» viņš, atsaucoties uz fotogrāfijās redzamo, mudināja uz pārdomām.

Stāvu augstāk izstādē vienkopus apvienotas Jāņa Saliņa fotografētās Talsu vēsturiskās durvis. Izstādi bagātina vēstures skolotājas, novadpētnieces Antras Grūbes sniegtā informācija. «Durvis glabā gan māju īpašnieku mieru, gan noslēpumu. Dažu Talsu māju durvju rokturus nogludinājuši daudzie viesi. Varbūt pat ciemojoties tās skāris kāds slavens rakstnieks, aktieris, valsts vīrs. Kādas glabā dūru sitienus, kad tās naktī dauzīja, lai aizvestu māju iedzīvotājus uz neatgriešanos,» A. Grūbes teikto citēja U. Balga. Skaistām un neglītām, joprojām lietojamām un aiznaglotām, pat zemē ieaugušām durvīm mēs ikdienā paskrienam tuvu garām. Jānis Saliņš gan nepaskrēja garām, bet, kā pats teica, pa pilsētu klīzdams, durvis iemūžināja. «Kas ir sanācis, tas ir sanācis! Kā nu ir, tā nu ir!» autors konstatēja.

Ar skatu uz nākamo gadu

Talsu tautas nama pirmā stāva foajē izvietota Jura Zandersona fotoizstāde «Manamarīna». Viņš savas izstādes nosaukumam izveidojis jaunvārdu, fotogrāfijas ierāmējis paša gatavotos rāmjos, bet fotogrāfijās ir redzama jūra. J. Zandersons atklāja, ka pērn, meklējot materiālus dalībai fotoizstādē Jūrmalā, atklājis, ka sakrājies gana daudz jūras skatu. «Sanāca, kā sanāca! Paskatieties, novērtējiet!» rosināja autors.

Visbeidzot tautas nama otrā stāva foajē tika atklāta fotokluba 19. gadadienas izstādi «Melnbalts Nr. 19». «Kāpēc «melnbalts», jūs varbūt varat nojaust; kāpēc «19» jūs arī varat saprast,» sprieda U. Balga, kad visi fotokluba 19. gadadienas dalībnieki bija sastājušies lielformāta melnbalto fotogrāfiju priekšā. Izstādes darbiem nav pievienota informācija par to autoriem, bet «Talsu Vēstu» redakcijai ir iemesls lepoties — izstādē ir redzams arī mūsu fotogrāfu Daiņa Kārkluvalka, Edgara Lāča un Rūdolfa Liepiņa veikums.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis, sveicot fotoklubu, sprieda, ka ikviens cilvēks kādā dzīves posmā kļūst par fotogrāfu. Arī pats reiz eksperimentējis ar vecu filmiņu fotoaparātu un piedzīvojis to, ko jau mēs visi, kas neesam fotokluba biedru rindās, — ka šis un tas sanāk, bet daudz kas arī nesanāk. Viņš uzteica fotogrāfu precizitāti un vēlmi iemūžināt skaisto un būtisko, kas notiek mums apkārt, un aicināja turpināt fiksēt un arhivēt, lai svarīgais saglabājas kopīgajai vēsturei. Sveicot Uldi Balgu, novada domes priekšsēdētājs atzinās, ka savulaik esot vērojis, kur fotokluba vadītājs staigā un ko viņš fotografē. «Sekojot fotogrāfam, var atklāt interesantas vietas!» secināja E. Zelderis.

Kolēģi no Ventspils fotokluba «Moments» jau rosināja skatīties nākamā gada virzienā, kad Talsu fotoklubam būs svinama 20 gadu jubileja. «Brauksim ciemos, skatīsimies jaukas fotogrāfijas…» paredzēja Ventspils fotokluba vadītājs Ģirts Dreimanis.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi kultūra, foto

Komentāri