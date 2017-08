Ar bērnudārzu apskati sākusies izglītības iestāžu pieņemšana 29.08.2017

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Talsu novada izglītības iestāžu pieņemšanas komisija ceturtdien apsekoja pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, lai gūtu priekšstatu par to, kas gada laikā paveikts un kas vēl jāpaveic.

Bērnudārzus apskatīt devās Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pedagoģijas jautājumos un vadītāja vietniece Vineta Ozola, Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos Dainis Karols un izglītības pārvaldes pirmsskolas speciāliste Dace Ivanova.

Pirmo komisija apmeklēja

Talsu pirmsskolas izglītības iestādi «Pīlādzītis». Ierodoties bērnudārzā, acu priekšā pavērās visai neierasta aina — visapkārt iestādei bija izrakts; vietā drīz vien taps jauns gājēju celiņš. Gada laikā paveikts daudz: nojauktas vecās nojumes, vienā no grupiņām atjaunoti rotaļu plaukti un izdevies uzvarēt LMT projektu konkursā, kā rezultātā saņemts finansējums mūzikas skolotāju kabineta labiekārtošanai. Bērnudārza vadītāja Ilze Birzleja atklāj, ka rit jau otrais gads, kopš iestāde piedalās Ekoskolas projektos. iepriekš darbs bija vērsts uz apkārtējās vides sakārtošanu, makulatūras un bateriju vākšanu un apkārtnes pētīšanu; bērni gatavoja dažādus atgādinājumus («Izslēdz elektrību!», «Taupi ūdeni!» u. c.), staigāja pa bērnudārzu un skatījās, kur kāds aizmirsis izslēgt elektrību. Šogad bērnudārzs ir pieteicies projektam «Ēdam atbildīgi», kura mērķis ir samazināt pārtikas atkritumu daudzumu, iemācīt izvēlēties ēdienu atbildīgi un izglītot bērnus par to, kas ir veselīgs uzturs. Taču tas nenozīmē, ka iepriekšējā gadā iesāktais darbs netiks turpināts. Arī pārtikas iepirkumā iestādei ir veicies: jau daudzus gadus notiek sadarbība ar zemnieku, kas bērnudārzam piegādā Latvijā audzētus produktus.

Par galveno prioritāti I. Birzleja izvirzījusi teritorijas nožogojuma atjaunošanu, kas ir bērnu drošības jautājums. Tāpat noderētu jauns inventārs, un ar laiku izmaiņas nepieciešamas virtuvē — plīts, gaļas maļamā mašīna un dārzeņu griezējs šobrīd vēl darbojas, taču katru gadu nākas ieguldīt līdzekļus to remontā. Galdi un krēsli pakāpeniski tikuši nomainīti, bet vēl nepieciešams nomainīt rotaļu plauktus. Audzēkņi brauc uz sporta svētkiem un ekskursijās, tādēļ daļu no izmaksām sastāda arī degviela.

Šobrīd piecgadīgo, sešgadīgo grupā ir 90 audzēkņu, un kopumā bērnudārzu apmeklē 166 bērni. Aptuveni šāds skaitlis saglabājas arī citos gados: ja kāds aiziet, kāds cits tūlīt nāk vietā.

Talsu pirmsskolas izglītības

iestādē «Zvaniņš» komisiju sagaidīja bērnudārza vadītāja Jana Kašlaja. Šogad iestādē lieli darbi nav veikti, bet ir atjaunoti rotaļu laukumi un izveidotas kastes, kurās, ejot ārā, var salikt visu nepieciešamo. Jaunums ir arī kukaiņu mājiņas, kuras tapa vasaras nometnes laikā. Bērni ar lupas palīdzību pētīja kukaiņus un no dažādiem dabā sastopamiem materiāliem izveidoja tiem dzīvesvietu. Bērnudārzā ir četras šāda veida mājiņas, un audzinātājas palēnām pievēršas brīvdabas pedagoģijai.

Viena no lietām, ar ko bērnudārzs lepojas, ir vasaras piedzīvojumu nometne, kurā piedalījās piecus līdz septiņus gadus veci bērni. «Nav viegli vadīt nometni — tā ir pavisam cita pasaule, taču vienlaikus tā ir iespēja gūt neatkārtojamu pieredzi. Galvenais ir tas, ka bērns neformālajā izglītībā sāk iesaistīties jau pirmsskolas vecumā,» uzskata I. Kašlaja.

Gada laikā uzlabojumi piedzīvoti vairākās jomās — iegādātas aptumšojošās žalūzijas un nolaižamais ekrāns, kas ievērojami atvieglo projektora izmantošanu, jaunākās grupiņas tikušas pie paklājiem, bet audzinātājas — pie datoriem. Zālē agrāk atradās divi paklāji, kas bija sašūti kopā un sporta nodarbībās neveicināja drošu vidi, taču nu nopirkts jauns paklājs.

«Zvaniņu» pašlaik apmeklē 126 bērni — 50 no tiem ir piecus vai sešus gadus veci. Ar audzēkņiem strādā pedagogi, sporta skolotājs, mūzikas skolotājs un logopēds. Mūsdienās bērniem ir dažādas problēmas, taču logopēda uzdevums ir strādāt tā, lai bērni būtu sagatavoti skolai. Tā kā logopēde ir arī Montessori speciāliste, iestādē ieviesti dažādi jaunievedumi.

Viens no nākotnē veicamajiem uzdevumiem ir noteku tīrīšana un sakārtošana — caurules ar laiku nolietojas, un dažās vietās ir attaisījušās šuves. Aktuāls jautājums ir arī ēkas fasādes pielabošana. I. Kašlaja atzīst, ka tā nav milzīga problēma, bet ikviena ēka pēc zināma laika perioda jāremontē.

Vecākās pirmsskolas izglītības

iestādes vārdu Talsu novadā nes bērnudārzs «Sprīdītis». «Šogad esam papildinājuši metodisko kabinetu, pedagogi ir tikuši pie datoriem, un nu meitenes nodarbībām gatavojas un plānus pilda elektroniski. Pie jauna aprīkojuma un datora ir tikusi arī medicīnas māsiņa. Nepārtraukti kaut ko papildinām — pietaupām līdzekļus un nopērkam lielākas un dārgākas lietas, kas kalpo ilgāk,» skaidro iestādes vadītāja Ilze Solovjova.

Pie pirkumiem pieskaitāmi arī planšetdatori, interaktīvā tāfele un skaņu aparatūra. Tāpat tapusi bērnu sensoriskās attīstības un labo sajūtu telpa — vieta, kur iespējams atpūsties un nomierināties. Pārsvarā visas telpas ir vienādas: atšķiras tikai to iekārtojums un mēbeļu augstums. Veicot remontu, tika izmantotas tikai tās krāsas, kas ir sastopamas dabā. Pat zīmējumiem, kurus veidojusi fizioterapeite Malda Freivalde, ir katram sava nozīme.

Iestādes pamata vajadzības ir apmierinātas, taču kā vienu no prioritātēm I. Solovjova norādīja rotaļlaukumu koka apmaļu nomaiņu un gumijas seguma apakšklājuma ielikšanu. Tāpat nepieciešams iegādāties veļasmašīnu filtrus. Veļasmašīnām ir pieslēgts internets, un brīdī, kad mazgāšanas līdzekļi izbeidzas, tie tiek automātiski piegādāti. Tādējādi ir iespējams izsekot līdzi to patēriņam.

Viena no vēlmēm ir saistīta ar Minhenes funkcionālā diagnostikas testa iegādi, ar kura palīdzību atbildīgā persona, kas ir saņēmusi sertifikātu, pēc adaptācijas perioda beigām pārbauda bērnu un izdara secinājumus, pie kuras no attīstības jomām būtu jāpiestrādā. Pēc tam tiek doti ieteikumi fizioterapeitam, audzinātājam un vecākiem.

Prioritāšu sarakstā ir tādas lietas kā saliekamie galdi āra rotaļnodarbību organizēšanai, pakāpeniska gultu nomaiņa un ventilācijas sistēmas uzlabošana. Lieti noderētu arī sociālais darbinieks, jo pašlaik šos pienākumus pilda iestādes vadītājs.

Komisija viesojās arī

Talsu pirmsskolas izglītības iestādē «Saulīte». Iestādes vadītāja Daina Kalniņa atklāj, ka daļa audzēkņu ir pārnākuši no citiem bērnudārziem un vecāki šādos gadījumos bieži vien uztraucas par to, kā viņu atvases pieņems pārmaiņas. Viņasprāt, jebkurš vecāks var panākt, lai bērns justos drošs arī nākamajā bērnudārzā, jo darbs visur tiek organizēts vienādi. Lielākoties bērniem patīk mainīt vidi un redzēt, kas notiek citur. Problēmas rodas tajos gadījumos, kad paši vecāki nevar pieņemt pārmaiņas.

«Lai 1. septembrī varētu sākt darbu un audzēkņi būtu sadalīti pa atbilstošiem vecumiem, grupām un telpām, 28. augustā pēc atvaļinājuma atgriezīsies viss kolektīvs. Ja bērnudārzs būtu atvērts visu vasaru, rastos problēmas ar atvaļinājumu piešķiršanu, un tas lielā mērā ietekmētu bērnus. Mēs bieži aizmirstam, ka arī bērni gaida brīvdienas un alkst miera,» uzsver D. Kalniņa.

Šogad iestāde ir ieguvusi jaunus galdus un krēslus, taču dažas no mēbelēm vēl pakāpeniski jānomaina. Pēc renovācijas iegūta papildu telpa, kur iepriekš atradās veļasmāja. Tā kā tika pieņemts lēmums pieslēgties pilsētas siltumapgādei, nu tā pārvietota uz agrāko katlumāju. Viena no prioritātēm ir āra rotaļlaukuma atjaunošana, žāvētāja un jaunu veļasmašīnu iegāde — pašlaik tās darbojas, bet katru gadu nākas ieguldīt zināmu summu, lai tās saremontētu. Arī nojumes rotaļlaukumos vajadzētu sakārtot — tā kā tās atrodas nelīdzenā vietā, lieti noderētu melnzeme, ar kā palīdzību varētu izlīdzināt bedres. «Mums ir remontstrādnieks, kuram ir galdniecība un kurš mums ļoti daudz palīdz. Nesen viņš uztaisīja šķūnīšiem jaunas durvis un solīja salabot soliņus, jo vecie ir satrunējuši,» stāsta D. Kalniņa. Uzlabojumi nepieciešami arī pagrabam, kur tiek turētas saknes un citi pārtikas produkti.

Talsu pirmsskolas izglītības iestādē «Kastanītis»

ciemiņus sagaidīja vadītāja Inga Spruģevica un vadītājas vietniece audzināšanas un mācību darbā Anda Budreika. Rudenī iestādi apmeklēs 59 bērni, taču vēl ir septiņas brīvas vietas — viena no tām ir bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. «Bieži vien vecāki domā, ka te nāk tikai smagi slimi bērni, taču tie ir stereotipi. Mums ir speciālas programmas, un, tā kā audzēkņu skaits grupā ir mazāks, bērniem, kuriem nepieciešams, iespējams nodrošināt individuālu pieeju. Pašlaik iestādi apmeklē deviņi bērni ar garīgās attīstības traucējumiem,» teic A. Budreika. Ieskaitot vadītāju, bērnudārzā strādā 40 darbinieki. Fizioterapeits un masieris uz vietas ir gandrīz katru dienu, un iespējams saņemt arī logopēda un psihologa pakalpojumus. Šobrīd iestādē ir viens Montessori speciālists, taču drīz šis skaitlis pieaugs.

«Pavasarī ārpusē tika izveidota dobe Latvijas kontūras formā, kas tapa sadarbībā ar vienu no audzēkņa mammām. Pašlaik tiek sakārtota kanalizācija, bet praktiski viss ir kārtībā. Kopumā ar visu tiekam galā un varam nodrošināt to, kas bērniem ir nepieciešams,» norāda A. Budreika.

