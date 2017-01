Ar baltumu viegli uz priekšu! 04.01.2017

Eduards Juhņevičs

eduards.j@talsuvestis.lv

63222025 63222025 Tweet

29. decembra vakarā, pēc pēdējā — 150. — «Talsu Vēstu» 2016. gada numura nodošanas Talsu tipogrāfijai, laikraksta veidotāji kopā ar savu visjaunāko paaudzi pulcējās nesen izveidotajā Klaunu muzejā uz nelielām svinībām pēc padarītā darba.

Par to, ka 2016. gadu, kurš bija Pērtiķa zīmē pēc Austrumu horoskopiem, esam aizvadījuši visā visumā veiksmīgi, esam visvairāk pateicīgi mūsu lasītājiem un it sevišķi tiem, kuri abonē un pērk mūsu laikrakstu. Par finansiālu atspaidu laikraksta izdošanā esam pateicīgi reklāmdevējiem, kuri mūsu piedāvātos pakalpojumus izmanto gadu no gada vai arī tikai retu reizi. Pateicamies Talsu tipogrāfijas ļaudīm par laikraksta poligrāfiskajiem darbiem, Talsu pasta darbiniekiem par «Talsu Vēstu» piegādi abonentiem un «Preses servisa» ļaudīm par mūsu laikraksta izplatīšanu mazumtirdzniecībā, un, protams, ka esam pateicīgi vēl ļoti daudz cilvēku, ar kuriem esam sadarbojušies, lai «Talsu Vēstis» turpinātu pastāvēt un iznākt pie saviem lasītājiem.

Kā piepildoties vislabākajiem Ziemassvētku un Jaungada novēlējumiem, ar kuriem mēs visi dalījāmies, ar tīru un baltu sniegu ir atnākušas pirmās Jaunā — 2017. — gada dienas. Lai šo baltumu, kas kā krāsa simbolizē to pašu labāko, kas ir katrā no mums, mēs visi spējam saglabāt, izejot jaunajā 2017. gada dzīves ceļā.

Laikraksta veidotāju vārdā

Eduards Juhņevičs,

«Talsu Vēstu» galvenais redaktors, un fotogrāfs

Dainis Kārkluvalks

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri