Ar autobusu — atpakaļ pie sevis 06.09.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Pagājušajā nedēļā ieraudzīju savu pilsētu — Talsus — citām acīm. Mazliet arī pati sevi.

Manā pēdējā atvaļinājuma (un nākas vien teikt — arī vasaras) nedēļā vīrs gana nopietni saslima. Zinot, ka man tūlīt jāatgriežas darbā, lai cik neatpūtusies es objektīvu iemeslu dēļ būtu, viņš jutās ļoti vainīgs. Bet izrādījās, ka tas bija labākais scenārijs! Droši vien ne jau vīra ķermenim, bet mana atvaļinājuma nobeigumam gan! Nācās novērst skatienu no tā noguruma, kas tik negribīgi atkāpās, un atteikties no negribuļa, kas liek neko negribēt, nevienu negribēt, nekad vairs negribēt. Kā citādi, ja meitai atsākas bērnudārza gaitas, bērnudārzs atrodas otrā pilsētas malā, man nav autovadītāja apliecības un nav arī vedēja, kurš bez liekām neērtībām varētu izbrīvēt to brītiņu, cik vajag mazā pasažiera nogādāšanai no punkta A uz punktu B?

Vienmēr taču ir kādas alternatīvas, un arī šoreiz viena uzreiz ienāca prātā: pilsētas satiksmes autobuss! Tā salīdzinoši agrais atiešanas laiks bija pirmais izaicinājums man un meitai. Lai cik pusēdušas un pusdzērušas nākamajā rītā devāmies ārā no mājām un lai cik pusskriešus mērojām ceļu uz autoostu, ieradāmies nieka divas minūtes par vēlu… Torīt nācās lūgt palīdzību kolēģim, bet nākamajā rītā centāmies būt vēl operatīvākas un — paspējām!

Meita allaž ar sajūsmu bija noskatījusies uz krāsainajiem deviņu pakalnu attēliem aplīmēto pilsētas autobusu un nu bija priecīga sēdēt vietā, kur otrpus logam ir tieši mūsu baznīcas atveids. Es savukārt atzinīgi novērtēju arī to, cik nevainojami tīrs ir šis autobuss un cik ļoti omulīgs ir tā vadītājs. Nudien — klausoties frāzes, ko viņš katram pasažierim veltīja, šķita, ka trūkst vien mikrofona un šofera komentāru par visapkārt pa logiem redzamajām, rīta saules pielietajām ainavām! Arī pasažieru kompānija bija burvīga un ne mazāk omulīga. Neikdienišķie līkloči, ko autobuss meta pa Talsiem, lika justies kā tūristam. Re, cik viegli, izrādās, vari sajusties kā tūrists pilsētā, kurā esi dzīvojis visu mūžu!

Arī nākamajā rītā autoostā ieradāmies laikus. Šoreiz gan autobuss bija cits — tikpat pelēks kā salijušais asfalts. Arī šoferītis bija cits, bet, līdzīgi kā otrs kolēģis, savā krēslā nesēdēja ar mērķi kādam rītu padarīt drūmāku.

Man vēl viena «pievienotā vērtība» šiem rīta piedzīvojumiem bija iespējā mērot kājām ceļu atpakaļ uz mājām. Iešana, tāpat kā vienatne, man allaž sagādājusi prieku, un, neizvēloties galvenās ielas, bet gan, ejot pa nomali, savu pilsētu redzēju mežonīgi skaistu. Šo vārdu lietoju apzināti, bet ne tāpēc, lai kādu aizskartu, šķietami norādot ar pirkstu, ka pilsēta ir nesakopta. Man šis mežonīgums, ko redzēju, patika daudz labāk, nekā, ja visapkārt būtu bijuši gluži vai izķemmēti zālieni un nevainojami simetriskas puķu dobes. Kur vien cilvēks atļauj, tur pilsēta dzīvo savu dzīvi, un tas ir skaisti. Dabai jau ir savi ceļi un metodes it visā, un, kas zina, varbūt tā vēl labāk par mums pašiem zina, kas cilvēkiem vajadzīgs.

Jo vecāka kļūstu, jo skaidrāk redzu, ka cilvēks tiešām reti pats zina, kas īsti viņam vajadzīgs. Kur es domāju, ka man vajadzīga vien nedēļām ilga un dīka vienatne, tur izrādījās, ka patiesībā efektīvākas ir kaut niecīgas izmaiņas ikdienas ritējumā, kas ļauj uz lietām paskatīties no cita skatu punkta. Vēl bija vajadzīgs acu priekšā nolikt to mežonīgumu pilsētā un ārpus, lai būtu iespēja sastapt pašai sevi. Īsto sevi, kurai dažkārt vajag nevis visu iedot gatavu, bet ļaut nokļūt tādā haosā kā pirms pasaules radīšanas un dot iespēju ieviest savu kārtību. Tādu, kurā cits nav pielicis roku. Tādu, kurā cits pat neieskatās, lai varētu komentēt, vai manas rokas dara pareizi. Rokas jau dara, ja tām dod iespēju. Ja tām dod iemeslu.

Bet šis jāpatur prātā — ja piesitas kāds negribulis, varbūt no tā var aizbēgt, iztērējot nieka 50 centus. Tik, cik maksā brauciens pilsētas autobusā.

