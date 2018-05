Ar aktīviem un radošiem cilvēkiem un skaisti iekoptiem dārziem lepojas Laidzes pagasts 30.05.2018

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Turpinot vērtēt pretendentus, kuri šogad izvirzīti Talsu novada pašvaldības rīkotajam konkursam «Talsu bruncī ieaustie», vērtēšanas komisija 23. maijā viesojās Laidzes pagastā. Tur šogad pieteikti pretendenti nominācijā «Aktīvākā organizācija», «Skaistākais dārzs», «Sakoptākā privātmāja» un «Darbīgākā zemnieku saimniecība».

Pirms došanās pie pretendentiem Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja Solveiga Stalidzāne un kultūras dzīves organizatore Marika Laursone teic, ka Laidzē šajā nedēļā notiek pagasta svētki «Caur sidraba birzi gāju», kad katru dienu ir dažādas aktivitātes, katrā no tām meklējot arī sidrabu. Laidzē tapusi arī simtā gada grāmata, par notikumiem, ko pagasts jau aizvadījis un kas vēl šogad notiks.

Vērtēšanai pirmais pieturas punkts ir Ilgitas Šakales skaisti iekoptais daiļdārzs daudzdzīvokļu mājā «Dzintari». Pagasts viņu izvirzījis nominācijai «Skaistākais dārzs». Dārzu viņa sākusi veidot 1987. gadā, kad pie mājas nekoptajā apkārtnē radās vēlēšanās radīt skaistu vidi, kas sniedz prieku pašiem un citiem. Sieviete teic, ka dārza veidošanu nav mācījusies, bet idejas no dārzkopības žurnāliem noskatītas. «Tas ir mans vaļasprieks, jo man patīk redzēt, kā dārzs zied no agra pavasara līdz vēlam rudenim,» viņa saka. Košumkrūmus un puķes viņa izvēlas tādas, kas patīk ģimenes locekļiem, bet vieni no mīļākajiem augiem ir flokši. Iegūstot arvien jaunas zināšanas par daiļdārzu veidošanu, Ilgita nonākusi pie secinājuma, ka priekšroka dodama augiem, kas ir viegli kopjami, bet ir ar interesantu formu. Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja Solveiga Stalidzāne pauda prieku, ka šis iekoptais dārzs parāda, ka ne tikai privātmājās daiļdārzus iespējams ierīkot. Ja ļoti vēlas, tāds var tapt arī pie daudzdzīvokļu nama. Savukārt saimniece teic, ka jūtas lepna, ka viņas veikums ir pamanīts un novērtēts tik nozīmīgā laikā, kad Latvija svin savu jubileju «Arī šis dārzs ir mana dāvana Latvijai tās nozīmīgajā jubilejā,» komisijai teica Ilgitas kundze, kura pēc profesijas ir pavāre un daudzus gadus nostrādājusi vietējā uzņēmumā «Ingrid D».

No vagoniņa līdz jaunai medību mājai

Biedrība «Mednieku klubs «Laidze»» izvirzīts nominācijai «Aktīvākā organizācija». Par līdz šim paveikto stāsta biedrības pārstāvji Jānis Grahoļskis un Viesturs Kalniņš. Abi kungi teic, ka agrāk mednieki saimniekojuši nelielā vagoniņā, bet pirms pāris gadiem, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, tapis jauns medību nams ar visu nepieciešamo nomedīto meža dzīvnieku apstrādei. Pēc abu kungu teiktā, Laidzes pagasta teritorijā medību tradīcijas piekoptas kopš seniem laikiem. Pirmie medību pasākumi organizēti pēc kara, 1957. gadā. Mednieku klubs «Laidze» ir iepriekšējo mednieku kolektīva pēctecis, kas dibināts 2006. gadā. Tajā aktīvi darbojas 34 biedri, no kuriem vairāki ir arī jaunieši vecumā līdz 24 gadiem. Lielākā daļa biedru ir vietējie Laidzes pagasta iedzīvotāji, kā arī tie, kuriem ir zemes vai meža īpašumi pagastā. V. Kalniņš teic, ka medību kolektīvs saimnieko ap 4000 hektāru lielā platībā.

Jānis Grahoļskis teic, ka agrāk bijis liels medību ienaidnieks, bet tad sakritības pēc aizgājis kādam paziņam līdzi medībās. Tā vienu, otru, trešo reizi, līdz interese par medībām parādījusies. Vēlāk arī radies secinājums, ka ieroča mēlītes nospiešana ir pats mazākais, jo būtiskākais ir medību tradīcijas saglabāšana un pilnveidošana, un ar tādu domu arī viņš iesaistījies medību kolektīvā.

«Vijoles» šogad izvirzītas

nominācijai «Sakoptākā privātmāja». Saimnieki šeit sākuši strādāt pirms vairāk nekā deviņiem gadiem. Bez ievērības nevar palikt arī mājas apkārtne, kura veidota, lai pašiem un viesiem prieks. Saimniece atklāj, ka cenšas vākt tādus augus, kas ir retāk sastopami: sarkanā kļava, parūkkoks, dekoratīvā ābeles un citi. Sakoptu vidi saimnieki veido arī īpašumam pieguļošajā teritorijā. Saimnieki smejoties teic, ka tāpat kā Rīga, arī viņu īpašums nekad nebūšot līdz galam gatavs. «Mums ir tikai četras rokas, un strādājam daudz,» viņi nosaka. Vienmēr būšot ko darīt. «Vijoles» ir ne tikai privātmāja, bet šeit iespējams arī atpūsties citiem. Saimniece Ramona stāsta, ka nesen Talsos notikušā rallija laikā «Vijolēs» valdījusi liela rosība, jo atpūtušies gan ukraiņi, gan lietuvieši. Tā kā pašiem ir divi četrkājainie mīluļi, saimnieki labprāt pieskata arī citus suņus, ja to īpašnieki nolēmuši pāris dienas doties izbraukumā un savu mīluli līdzi neņemt. Ramona bijusi iniciatore arī tam, lai Paugurciemā uzstādītu dzīvnieku ekskrementu tvertnes.

«Cukuriņos», kur audzē zelta ogas

Saimnieki, komisiju iepazīstinot ar saimniecībā līdz šim padarīto un nākotnes plāniem, stāsta, ka saimniecību nodibinājuši krīzes gados. Viņu galvenā nodarbošanās ir smilts­ērkšķu audzēšana. Ja sākumā iestādīti 1,2 hektāri smiltsērkšķu, tagad platības augušas līdz vairāk nekā sešiem hektāriem. Attīstībai īstenoti arī divi Eiropas Savienības projekti, par ko ierīkoti pirmie stādījumi un iegādāta nepieciešamā tehnika. Apskatot smiltsērkšķu stādījumus, Ivs stāsta, ka, tos ierīkojot, nodrošināta arī katra auga laistīšana, lai raža būtu laba. Savukārt saimniece teic, ka viņu mājās no smiltsērkšķiem gatavotā produkcija ir ļoti iecienīta. Lieki pieminēt, ka smiltsērkšķi dēvē par zelta ogu ne tikai tās zeltaini oranžās krāsas, bet arī tur esošo vērtīgo vielu dēļ. Stāstot par nākotnes plāniem, saimnieki teic, ka vēl nepieciešams iegādāties saldētavu, kurā ogas saldētu ne mazāk kā -18 grādu temperatūrā, un no tām būtu iesējams sagatavot pusfabrikātus, ko realizēt arī ārpus valsts robežām.

Pievienotie attēli

Komentāri