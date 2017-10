Ar a/s «Sadales tīkls» apspriež aktualitātes, plānus un problēmas 12.10.2017

Aizvadītajā nedēļā, 3. oktobrī, Talsos noritēja a/s «Sadales tīkls» ikgadējā tikšanās ar Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada pašvaldību pārstāvjiem, lai apspriestu sadarbību un jautājumus, kas saistīti ar elektroenerģijas piegādi.

Tikšanās tika rīkota arī tamdēļ, lai izstāstītu uzņēmuma darba plānus nākamajiem trīs gadiem un saprastu, vai tajos nav pretrunu ar pašvaldību iecerēm, kas var nesaskanēt ar abu pušu interesēm. «Tā kā tie ir plāni, varam vēl veikt izmaiņas, tāpēc jāizmanto izdevība, ka esam šeit visi pulcējušies,» sacīja a/s «Sadales tīkls» korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs Aivars Slišāns.

Sniedzot ieskatu par uzņēmuma darbību, galvenajām vērtībām un pakalpojumiem, tika pieminēts, ka šogad biežāk nekā jebkad uzņēmums saņēmis pozitīvu vērtējumu par to, ka bojājumi tiek ļoti ātri novērsti.

Iegulda un mudina efektīvi izmantot elektroenerģiju

A/s «Sadales tīkls» pievērsa pašvaldību uzmanību efektīvai pieslēgumu izmantošanai, ņemot vērā, ka nākotnē elektroenerģija var kļūt dārgāka. Svarīgi arī kontrolēt projektētājus par plānotajiem jaudas patēriņiem, jo nereti tiekot paredzēti ļoti neizdevīgi risinājumi, paredzot lielu jaudas patēriņu. Pašvaldības interesēs ir to novērst un rast ekonomiski izdevīgu variantu. A. Slišāns sacīja, ka ir ļoti maz pašvaldību, kas strādā ar elektroenerģijas tarifu jautājumiem. Nereti par to nākoties domāt grāmatvedēm, kas nav pareizi. Pašvaldībā nepieciešama atsevišķa persona, kas to dara, jo ir daudz veidu, kā samazināt elektroenerģijas izmaksas. Kā arī — ļoti būtiski ir nodrošināt un pārliecināties par rezerves barošanas risinājumiem (ģeneratoriem) kritiskām situācijām, it sevišķi tādās iestādēs kā pansionāti, bērnunami, aprūpes nami un tamlīdzīgi.

Šogad a/s «Sadales tīkls» Talsu un Rojas novadā uzlabo elektroapgādes drošību un kvalitāti, darbos ieguldot 1,5 miljonus eiro. Tas paredz 11 objektu sakārtošanu, kas savukārt ietekmēs 3600 klientus. Nākamajā gadā investīcijām Talsu novadā plānots ieguldīt 1 643 000 eiro, tajā paredzot darbus Talsos, Stendē, kā arī Ģibuļu, Vandzenes, Valdgales, Lībagu, Virbu, Abavas un citos pagastos. 2019. gadā veicamo darbu saraksts diezgan līdzvērtīgs; plānotās investīcijas — 1 166 900 eiro. Objekti: Talsos, Valdemārpilī, Vandzenes, Ģibuļu un Balgales pagastā. Šajā pašā gadā paredzēts veikt darbus arī Īves un Dundagas pagastā, tam atvēlot 192 900 eiro.

Domājot par to, kur primāri nepieciešams veikt uzlabojumus, tiek izmantots zinātnisks mērījums, ņemot vērā līniju vecumu, bojājumus, balstu stāvokli un citus faktorus, kā arī iedzīvotāju sūdzības. Tamdēļ arī a/s «Sadales tīkls» darbinieki vērsa uzmanību iedzīvotāju virzienā, mudinot informēt uzņēmumu par savām sūdzībām, jo tas ir būtisks faktors, plānojot turpmākos attīstības darbus.

Kas uztrauc pašvaldības?

Piejūras pašvaldību pārstāvji par galveno problēmu nosauca nepieciešamo elektroenerģijas jaudu piejūras novados. Šī iemesla dēļ uzņēmējiem gar degunu iet iespēja iesaistīties dažādos projektos, lai varētu šajos rajonos uzsākt biznesu un sniegt iedzīvotājiem darba vietas. «Nav iespējama normāla attīstība! Ja nekas nemainīsies, mūsu teritorijās vienkārši nebūs iedzīvotāju! Jaudas problēma ir Rojā, Kolkā, Mērsragā, arī Engurē. Kā var ignorēt tik lielu un nozīmīgu Latvijas daļu?» sacīja Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.

Pašvaldība līdz šim neskaitāmas reizes vērsusies valdībā, dažādās ministrijās, bet bez rezultātiem. A. Slišāns varēja vien ieteikt turpināt tēmu uzturēt karstu, līdz valdība jautājumam pievērsīsies, jo problēmas risinājums nav a/s «Sadales tīkls» kompetencē, bet gan Ekonomikas un Finanšu ministrijas. E. Kārkliņa gan pauda sašutumu, kas tas nav normāli — lobēt šādu jautājumu, par ko jebkuram ir skaidrs, ka tas ir vitāli nepieciešams un ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk.

Tāpat tika apspriesti jautājumi par sociālajiem dzīvokļiem, trašu tīrīšanu, nelegāliem elektropieslēgumiem un citiem. Bija tēmas, kuras a/s «Sadales tīkls» centās risināt uz vietas, tomēr vairākkārt uzsvēra — par visām problēmām, kas radušās vai rodas, nepieciešams uzreiz ziņot, lai varētu rast risinājumu.

UZZIŅAI

A/s «Sadales tīkls» ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99 procentus no valsts teritorijas. Uzņēmums nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī, kur nepieciešams, veic jaunu pieslēgumu izveidi.

Elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums 2017. gadā sasniedz 93 813 kilometrus — garumu, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz Zemes apkārtmēru pa ekvatoru.

