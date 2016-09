Apstiprināts finansējums Talsu Galvenās bibliotēkas projektam 07.09.2016

1. septembrī Talsu novada pašvaldība no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ir saņēmusi apstiprinājuma vēstuli projektam «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a, Talsos».

«Gaidījām to jau kopš 2003. gada. Situācijas ir bijušas ļoti dažādas, bet tik tālu kā pašlaik esam pirmo reizi. Protams, īsta pārliecība būs, kad noslēgs līgumu. Esam ļoti priecīgi un ceram, ka jaunu bibliotēku izveidos pēc iespējas ātrāk, jo šo mirkli gaidījām jau 13 gadus. Protams, ka visu šo laiku atrodamies neatbilstošā vietā. Cilvēku vēlme lasīt grāmatas noteikti nav mazinājusies, bet, tā kā atrodamies pilsētas nomalē, tas iedzīvotājus neveicina pie mums ierasties. Priecē, ka projekta ietvaros tiks izveidota ģimenes bibliotēka — mamma vai ome ar bērnu varēs ierasties vienuviet, lai apmierinātu savas intereses. Šajos gados bērnu un pieaugušo bibliotēkas attiecības ir deformējušās. Jo, protams, ka cilvēks izmanto to, kas ērtāk un tuvāk. Jaunā bibliotēka būs moderna, nedaudz uz nākotni vērsta, un tajā varēsim sniegt kvalitatīvus pakalpojumus,» priecīgi teic Talsu Galvenās bibliotēkas vadītāja Vija Nagle.

Pašvaldība iesniedza projektu

VARAM administrētajā atklātajā konkursā «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana — zema enerģijas patēriņa ēkas». 1. septembrī no VARAM saņemta oficiāla vēstule, kurā norādīts, ka iesniegtais projekts atbilst attiecīgajiem vērtēšanas kritērijiem.

«Mūsdienu prasībām atbilstošas bibliotēkas izveide šī domes deputātu sasaukuma laikā bija viena no izpildvaras darba prioritātēm. Ir mērķtiecīgi strādāts, lai bibliotēkas telpu pielāgošana nepaliek tikai nākotnes ieceru līmenī, bet tas beidzot īstenotos dzīvē,» stāsta Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons.

Drīzumā Talsu novada pašvaldība slēgs līgumu ar VARAM un Vides investīciju fondu par projekta īstenošanu. «Tagad turpināsies darbs tehniskās dokumentācijas sagatavošanā, un ceram, ka pirmie darbi sāksies jau šogad vai nākamā gada sākumā. Līdz šādam rezultātam bija ļoti grūti nonākt, jo notika sīksts projektu konkurss, kurā finansējumu gribēja iegūt daudzas pašvaldības,» atklāj Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava.

Kopējā platība bibliotēkas telpām

būs aptuveni 1200 kvadrātmetru. Paredzēts, ka iestāde atradīsies vienā ēkā ar bērnu un jauniešu centru. Uz šo celtni plānots pārcelt arī bērnu bibliotēku — lai viss atrastos kompakti vienā vietā. Iestādē būs iespējams izvietot bibliotēkas grāmatu krātuvi. Tiks pievērsta uzmanība arī labiekārtošanas darbiem ēkas apkārtnē.

Apstiprinātā projekta izmaksas ir 2,193 miljoni eiro, un no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējuma pieejamā summa būs līdz 1,439 miljoni eiro (65,6% no projekta summas). Projekta iesniedzēja — pašvaldības — līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 34,4% jeb ne mazāk par 753,7 tūkstošiem eiro. Projekta neattiecināmās izmaksas ir plānotas 552,9 tūkstošu eiro apmērā.

