Apspriež Ķēniņkalna labiekārtošanu un Rīgas ielas gājēju un velosipēdistu ceļa projektu 23.10.2018

Renāte Krauze

17. oktobrī Talsu novada pašvaldības mazajā zālē tika rīkota projekta «Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un ielas seguma virskārtas atjaunošana Rīgas ielā Talsu pilsētā» būvniecības ieceres, kā arī Ķēniņkalna apkārtnes labiekārtošanas publiskā apspriešana.

Uz publisko apspriedi bija ieradušies ļoti maz iedzīvotāju, pārsvarā visi klātesošie bija Talsu novada domes deputāti un pašvaldības darbinieki.

Tikšanās sākumā SIA «MB-Projekts» pārstāve Linda Bērziņa sīkāk pastāstīja par Ķēniņkalna apkārtnes labiekārtošanas projektu. Šoreiz tehniskās demonstrācijas materiālos lielākais uzsvars tika likts uz projekta otrās kārtas izklāstu.

«Mūsu projekta mērķis

ir izstrādāt mūsdienīgu, funkcionālu un drošu labiekārtojumu Kēniņkalna teritorijā. Izstrādājot projektu, ņēmām vērā vairākus mums dotos uzdevumus. Plānojām perspektīvo gājēju un velo kustību, paredzējām universāla dizaina labiekārtojuma elementus, kā arī veidojām īpaši nolasāmu Ķēniņkalna nozīmi Talsu pilsētā,» sacīja L. Bērziņa.

Projekts ir sadalīts divās kārtās. Pirmajā paredzēts atjaunot segumus, apgaismes objektus un labiekārtojumu elementus tieši pieminekļa «Koklētājs» teritorijā. Otrajā kārtā — labiekārtot Ķēniņkalna parka teritoriju. Parka labiekārtojuma izveidē par pamatu ticis ņemts vēsturiskais faktors. Ķēniņkalns, kā vēsta sena teika, radies, cilvēkiem sanesot smiltis ar cepurēm ķēniņa atdusas vietā. Tādēļ kā simboliski elementi gan projekta pirmajā, gan otrajā kārtā tiek izmantotas smiltis un cepures, kas būs redzamas un saskatāmas segumos un labiekārtojuma elementos.

Parkā paredzētas divas aktīvās atpūtas zonas un divas zonas, kas vairāk paredzētas mierīgai atpūtai, baudot ainaviskos skatus. «Ķēniņkalna parks izceļas ar skaistiem un vērtīgiem skatupunktiem, no kuriem paveras skats uz Talsu pilsētu, ko arī mēs savā projektā vēlamies akcentēt, veidojot atpūtas zonas tādās parka teritorijās, lai tiktu izcelti vērtīgie skatu punkti un cilvēki iegūtu maksimālu baudījumu no parkā esošās ainavas,» skaidroja pārstāve.

Vienu no aktīvajām zonām

paredzēts izbūvēt jau esošajā parka skatu laukumā. Tās centrālajā daļā paredzēts izbūvēt skatu laukumu ar skatuvi — 45 centimetru augstu, pēc formas apaļu koka platformu, kur būs iespējams rīkot dažādus pasākumus. Skatuves vienā pusē paredzēts divpusējs divpakāpju koka sols, otrā — koka sols ar pergolu jeb nojumi, kas sniegtu iespēju cilvēkiem patverties no lietus.

Otra aktīvā atpūtas zona paredzēta parka kreisajā pusē, kur atradīsies lieli koka zviļņi, uz kuriem cilvēki varēs izbaudīt Talsu pilsētas skatus, lūkoties parka koku galotnēs un zvaigznēs.

Tāpat parka teritorijā paredzēts uzstādīt vairākus vides objektus, kuros cilvēki varētu gan atpūsties, gan fotografēties un iemūžināt sevi uz Talsu pilsētas un ezera ainaviska fona.

Paredzēts nomainīt

arī esošo akmens atbalsta sienu, izveidojot gabionu jeb akmens žoga atbalsta sienas, uz kurām izvietot koka platformas, kur cilvēki varētu sēdēt. Tāpat atjaunot esošos segumus un apgaismes objektus, kā arī izbūvēt jaunus, izveidot divas velosipēdu novietnes un labierīcības, tās atdalot ar dekoratīvu apstādījumu joslu.

Apstādījumiem projektētāji izvēlējušies dažādos gadalaikos ziedošus dekoratīvus augus, sākot ar graudzālēm miskantēm, pavasarī ziedošiem krokusiem, dekoratīvajiem sīpoliem līdz hortenzijām un kalnu priedēm.

Pēc projekta demonstrācijas

SIA «MB-Projekts» pārstāvei jautājumus uzdeva Talsu novada domes deputāts Andis Astrātovs («Talsu novada attīstībai»). Viņš jautāja, vai iecerētajām atpūtas zonām paredzēta piekļuve cilvēkiem ratiņkrēslos, vai teritorijā paredzēts izvietot video novērošanu, kā arī uzdeva vairākus jautājumus par iespējamajiem vides elementiem. «Cik bez lielām investīcijām mēs varam plānot paredzēto kalpošanas laiku šiem elementiem šajā risinājumā, kuru jūs piedāvājat?» A. Astrātovs vēlējās uzzināt.

L. Bērziņa sniedza atbildi, ka noteikti būtu ikgadēji pasākumi, kuru laikā objekti tiktu apsekoti un izvērtēts to stāvoklis, bet kā minimālais kalpošanas laiks objektiem būtu pieci gadi, pēc kura, iespējams, būtu šis tas jāuzlabo vai «jānomaina pāris dēlīšu, skatoties uz nolietojumu». Viņa arī paskaidroja, ka projekta visas esošās kāpnes parka teritorijā tiktu atjaunotas un saglabātas, tādēļ arī izveidotas velosipēdu novietnes, jo ar velosipēdu parka teritorijā nebūtu paredzēts pārvietoties. «Likām uzsvaru uz to, ka parks vairāk paredzēts gājējiem,» viņa skaidroja.

Talsu novada domes deputāte Ilva Norenberga («Mēs — Talsiem un novadam») atzina, ka visa prezentācija lielākoties attiecas uz projekta otro kārtu. «Saprotu, ka pirmās kārtas iepirkums ir noslēdzies neveiksmīgi. Ir bijis sadārdzinājums par trīsarpus reizēm. Kas ir secīgi tie tālākie soļi, lai mēs spētu vispirms veiksmīgi realizēt projekta pirmo kārtu?» viņa jautāja.

Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Ģirts Kalnbirze paskaidroja, ka nākamā gada budžetā tiks veikts atkārtots iepirkums, jo fiziski šobrīd šādi darbi nav veicami.

«Ir doma vēlā rudenī izsludināt iepirkumu, kam mēs pagarinām izpildes laiku, kas pirmajā iepirkumā bija ļoti īss. Tas varbūt arī bija viens no iemesliem, kādēļ uzņēmēji necentās pieteikties. Tajā brīdī mēs arī redzēsim, vai šīs iepirkuma cenas mainās un mēs varam plānot to nākamā gada budžetā,» atbildēja Ģ. Kalnbirze. «Šobrīd mums vēl arī nav zināma otrās projekta kārtas ekonomiskā daļa, bet, kad tā būs zināma, tad ir iespēja runāt par to, ka šo daļu varētu arī dalīt vairākās kārtās. Prognozējamās summas pašlaik nav tās mazākās, bet tad, kad aprēķini būs veikti, visticamāk, pašvaldībai būs jāpieņem lēmums, ko darīt tālāk,» skaidroja Ģ. Kalnbirze.

Turpinājumā SIA «MB-Projekts» pārstāvis

Reinis Dumpis, kurš ir arī projekta teritorijas ceļu daļas vadītājs, klātesošajiem pastāstīja par projektu «Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un ielas seguma virskārtas atjaunošana Rīgas ielā Talsu pilsētā». Projekta ietvaros plānots izbūvēt gājēju un velosipēdistu ceļu no «Circle K Latvia» degvielas uzpildes stacijas apļa līdz Raiņa ielas aplim. To izdarot, iespējams savienot šo ceļu ar jau šobrīd topošo Raiņa ielas gājēju un velosipēdistu ceļu un nākotnē to varētu savienot arī ar Dundagas ielā plānoto gājēju un velosipēdistu celiņu, kas vestu cauri Talsiem. Arī šo projektu plānots sadalīt divās kārtās, bet vairāk tiks izvērtēts pēc ekonomisko aprišu iegūšanas. Pašlaik paredzēts pirmajā kārtā izbūvēt gājēju un velosipēdistu celiņu, otrajā — atjaunot brauktuves segumu visam Rīgas ielas posmam. Papildus seguma atjaunošanai un celiņa izveidošanai tiks izveidotas arī auto stāvvietas pie Rīgas ielas 5 un Rīgas ielas 7 ēkām, kur jau šobrīd savus automobiļus novieto daudzi iedzīvotāji, kā arī paredzēts uzstādīt vides labiekārtošanai paredzētus soliņus, atkritumu urnas un velosipēdu novietnes.

«Kopējais posma paredzētais izbūvējamais velosipēdistu ceļš ir aptuveni 1060 metri, asfalta segums tiek atjaunots 879 metros. Segums tāpat kā brauktuvei, arī velosipēdistu ceļam paredzēts no asfalta, kas atšķiras viens no otra krāsas ziņā, gājēju celiņam paredzēts betona bruģakmens segums, lai visas zonas vizuāli nodalītos cita no citas,» skaidroja R. Dumpis.

Prezentācijas laikā tika piedāvāti

arī divi dažādi varianti Rīgas ielas posmam, kur atrodas pagrieziens uz Miera ielu. Pirmais variants jau automātiski prezentācijas laikā atkrita, jo tas ietvēra gājēju un velosipēdistu celiņu pie savienojuma ar Miera ielu novirzīt ceļa otrā pusē, tādējādi liedzot apmeklētājiem atstāt automašīnas pie kafejnīcas «Kolumbīne».

Otrajā variantā velosipēdistu celiņš tiek novirzīts uz otru ielas pusi tieši pirms degvielas uzpildes stacijas apļa. Bet arī šeit vēl ir zināmas neskaidrības, jo šajā vietā pie netālu esošās ēkas Miera ielā 35, kur atrodas SIA «Stats», īpašnieks ir plānojis izveidot automazgātavu, kur tiktu apkalpotas arī kravas automašīnas, atklāja Ģ. Kalnbirze. «Šajā brīdī mēs to nevaram vēl paredzēt, bet tad, ja šī auto mazgātava tiks uzbūvēta, liela automašīnu kustība virzīsies ārā no šīs mazgātavas tieši uz Rīgas ielu, kas varētu ietekmēt velosipēdistu kustību un drošību šajā pārejas posmā, bet mēs meklēsim risinājumus,» viņš skaidroja. Apspriedes beigās gan visi vienojās par otro projekta variantu, pieņemot to kā pašlaik perspektīvāko un primāro pašvaldībai.

Arī pēc šī projekta izklāsta

sanākušajiem radās dažādi jautājumi. Piemēram, A. Astrātovs jautāja, vai nebūtu iespējams velosipēdistu un gājēju zonu pie tirdzniecības centra «Maxima» izbūvēt kapu pusē. Tādējādi nevajadzētu būvdarbus veikt posmā, kas ir privātīpašums un pieder «Maximai». R. Dumpis atbildēja, ka diemžēl tas nav izdarāms, jo apļa otrā pusē ir ļoti stāvs reljefs jeb nogāze. Tad būtu jāsašaurina brauktuves platums, kas nav izdarāms, jo Rīgas iela ir tranzīta iela, kā arī šajā pusē atrodas privātā zeme, kas pieder vairākiem īpašniekiem, tādēļ varētu rasties problēmas.

