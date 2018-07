Apsīkst resursi. Turpina degt 28.07.2018

Atbildīgie dienesti atturas nosaukt konkrētu platības apjomu, kas izdedzis Valdgales pagasta kūdras purva un meža ugunsgrēkā. Pirmdienas pusdienlaikā uzņemtie satelītattēli liecina, ka izdeguši jau vairāk nekā 1200 hektāru, atklāj Eiropas Savienības (ES) vides monitoringa programmas «Copernicus» informācija. Valdība nolēmusi piesaistīt ārvalstu papildspēkus, tikmēr apkārtējā reģiona iedzīvotājiem nākas samierināties ar sadūmojumu.

Mežu ugunsgrēki visā Eiropā

Vakar apritēja nedēļa kopš Vald-gales pagastā, Lielsalās, purvā izcēlās ugunsgrēks. Sākotnēji izdega aptuveni 100 hektāri, bet ar katru dienu apjoms palielinās. Saskaņā ar satelītattēlu informāciju, pirmdien izdegušo platību apjoms palielinājies galvenokārt ugunsgrēka rietumu daļā tuvāk Usmai, taču atsevišķās vietās degšana izplatījusies arī dienvidos. «Joprojām ir vietas, kur liesmas izplatās ar vēju. Gribu vērst uzmanību, ka ugunsdzēsēji glābēji joprojām notur degšanu iekšējā perimetrā. Liesmas izplatās nevis uz ārpusi, bet perimetra iekšpusē,» skaidro Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšnieces pienākumu izpildītāja Inta Palkavniece.

Pirmdien, 23. jūlijā, tika sasaukta Krīzes vadības padomes sanāksme un pēc tam — ārkārtas Ministru kabineta sēde. Valdība nolēma lūgt starptautisku palīdzību, vēršoties pie visām 28 ES dalībvalstīm. Tā kā Latvijas helikopteriem, kā skaidroja Jānis Dūklavs, nepieciešama apkope, no citām valstīm vajadzīgs tieši lidaparātu atbalsts. Kopumā vajadzīgi trīs. Ugunsgrēka sākumā divas dienas palīdzēja helikopters no Lietuvas. Vakar VUGD priekšnieka vietnieks Kristaps Eklons atklāja, ka palīdzība lūgta arī Baltkrievijai. Viņš Latvijas Televīzijā pauda, ka meža ugunsgrēki plosās ne vienā vien ES valstī, tāpēc citu dalībvalstu atbalsts, tostarp tehniskais, nepieciešams ne tikai Latvijai. ES pašlaik esot pieejams tikai viens helikopters, un Latvija, ierobežoto ES resursu dēļ, nolēma lūgt ārpus ES esošās Baltkrievijas palīdzību. «Šī nav pirmā reize, kad dienests dzēš kūdras ugunsgrēku, tāpēc pirmajās dienās nekādu ažiotāžu necēlām. Taču šajā gadījumā ugunsgrēks plosās jau nedēļu, un resursi tā dzēšanā sāk izsīkt — gan tehniskie, gan cilvēkresursi,» sacīja K. Eklons. Papildu dienestiem, VUGD, Meža dienestam, Zemessardzei un Valsts policijai, nedēļas garumā neatlaidīgi strādā arī kūdras pārstrādes uzņēmuma «Pindstrup Latvia» darbinieki, zemnieki un brīvprātīgie.

Pamatīgs piedūmojums

Aizvadītajā nedēļā Stiklu (vistuvāk ugunsgrēkam esošā apdzīvotā vieta) iedzīvotāji tika evakuēti. Pēc vairākām dienām, kad sadūmojums bija mazinājies, iedzīvotāji, kuri vēlējās atgriezties dzīvesvietās, parakstīja dokumentu, kurā apliecināja atbildības uzņemšanos par savu dzīvību un veselību. Pirmdien Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks apliecināja, ka mājās atgriezušies vairāk nekā 40 cilvēku. Viņi aprauga savus mājdzīvniekus, kā arī saimniecību. Pārējie mitinās pie radiem vai draugiem.

Sadūmojums un dūmu smaka ir jūtama plašā reģionā. Piemēram, internetā redzamas neskaitāmas Talsos uzņemtas fotogrāfijas — rīta pusē pilsēta tīta baltā dūmakā. Lasāmi iedzīvotāju komentāri, kuros manāms uztraukums, jo īpaši par stipro dūmu ietekmi un bērnu veselību. Izvērtējot gaisa paraugus Valdgales pagastam tuvākās un tālākās apdzīvotās vietās, ļoti liels gaisa piesārņojuma līmenis konstatēts ugunsgrēka tiešā tuvumā Stiklu ciemā, bet citviet gaisa kvalitāte atbilstot normām, paudusi Veselības inspekcija. Secināts, ka vistālāk no ugunsgrēka vietas neliels gaisa piesārņojums, kam nav būtiskas ietekmes uz cilvēku veselību, vērojams tikai Kuldīgā. Savukārt Jūrmalā, Brocēnos, Saldū, Skrundā, Pelčos, Stendē, Dižstendē, Talsos un Valdemārpilī mērījuma rezultāti nepārsniedz noteiktās robežvērtības. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards informējis, ka mērījumi notiks regulāri visās ietekmētajās vietās. Tālāk tos nodos Veselības inspekcijai, kas vērtēs ietekmi uz veselību. «Meža un kūdras ugunsgrēku dūmos tvana gāze nav tik ievērojamā koncentrācijā, lai radītu nozīmīgu kaitējumu veselībai, tomēr tā var izraisīt galvassāpes, vieglu reiboni, redzes traucējumus un pazeminātas darba spējas,» skaidro Veselības inspekcija.

Valsts policija pirmdien paziņoja, ka ierosinājusi kriminālprocesu par ugunsgrēku. Aizdomas par tīšu dedzināšanu neesot, tiek spriests par uguns izraisīšanu neuzmanības dēļ.

Vakar pēc Ministru kabineta sēdes iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis atklāja, ka pirmdien ārpus kūdras un meža ugunsgrēka perimetra konstatēti septiņi uguns perēkļi, kas liecina par ļaunprātīgu dedzināšanu. Uguns šajās vietās esot lokalizēta. Pazīmes liecinot, ka tā nebija nejauša aizdegšanās. R. Kozlovskis aicināja iedzīvotājus, kuru rīcībā ir kāda informācija, sniegt to policijai.

Iedzīvotāji aicināti netuvoties ugunsgrēka vietai un arī neplānot pastaigas vai, piemēram, ogošanu un sēņošanu apkārtējos mežos, kur jūtams piedūmojums, jo tas var būt bīstams. Ja jūtat dūmu smaku savu māju apkārtnē, aizveriet logus un durvis, bet veselības sūdzību gadījumā konsultējieties ar mediķiem!

