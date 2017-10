Apsaimniekotājs nelaiž vaļā namu Celtnieku ielā 3 12.10.2017

Domstarpības radušās starp namu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA «Adax 2» un tā pārziņā esošās daudzdzīvokļu mājas Talsos, Celtnieku ielā 3, iedzīvotājiem. 27. augustā vairums dzīvokļu īpašnieku nobalsoja par apsaimniekotāja maiņu par labu SIA «Talsu namsaimnieks». 1. oktobrī mājai jau vajadzēja atrasties jaunā saimnieka paspārnē, taču nepieciešamie dokumenti pie SIA «Talsu namsaimnieks» vēl nav nonākuši. Iedzīvotāji kritizē SIA «Adax 2» par procesa novilcināšanu, bet uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aivars Maķevics sola — ja būs pārliecinājies, ka balsojums ir leģitīms, iedzīvotāju vēlmei ceļā nestāsies.

Pārsteigums — jumta nomaiņa

Par apsaimniekotāja maiņu balsojuši 52, bet pret — 26 dzīvokļu īpašnieki. Mājas iedzīvotāji Svetlana un Oskars Dambergi «Talsu Vēstīm» atklāj, ka šāds lēmums briedis jau ilgāku laiku. Viens no pēdējiem pilieniem, kas izsmēlis iedzīvotāju pacietības rezerves, bijusi ēkas jumta nomaiņa pagājušajā gadā. Šim mērķim ņemts kredīts 30 000 eiro apmērā. Tiesa, iedzīvotāju rīcībā neesot neviena dokumenta, kas šādu summu apliecinātu. S. Damberga ir neizpratnē, kāpēc dzīvokļu īpašnieki nav pienācīgi informēti ne par kritisko jumta stāvokli, ne aizdevuma ņemšanu. Viņa arī norāda, ka kredīta ņemšanas brīdī mājas bilancē bija izveidojies uzkrājums 25 000 eiro apmērā, ko varētu šim mērķim izlietot. «Pie rēķina par pagājušā gada oktobri bija sīkiem burtiņiem rakstīta piebilde par kredīta ņemšanu. Decembrī uzstājām, ka jāsasauc mājas sapulce, jo gribam redzēt jumta nomaiņas tāmi, kā arī ar kredītu saistītos dokumentus. Sapulcē par to diskutējām, bet nevienu dokumentu mums neiedeva,» teic mājas iedzīvotāja un piebilst, ka 21 gada laikā, kopš namu apsaimnieko SIA «Adax 2», notikušas vien divas iedzīvotāju kopsapulces. Dambergi uzsver — viņi nav pret jumta nomaiņa, taču neatbalsta veidu, kā tas izdarīts.

Uzņēmuma vadītājs Aivars Maķevics iedzīvotājiem izplatījis vēstuli, kurā aicina izvērtēt līdzšinējo sadarbību ar S. Dambergu un iesaistīšanos viņas organizētajās aktivitātēs. Viņš arī apgalvo, ka jumta nomaiņa bijusi nepieciešama un to apliecinājuši kvalificēti speciālisti. A. Maķevics skaidro, ka daļai apsaimniekošanas naudas, ņemot vērā iedzīvotāju parādus, jābūt uzkrājumā, lai nodrošinātu mājas uzturēšanu. Lūgts komentēt jumta nomaiņas dēļ radušos situāciju, A. Maķevics atbild, ka komentārus nevar sniegt, jo pret viņu uzsākta tiesvedība. Arī uz jautājumu, vai iedzīvotāju rīcībā patiešām nav neviena no prasītajiem dokumentiem, apsaimniekotājs atbildi nesniedz.

Gribi — tici, gribi — netici

Jumta nomaiņa nav vienīgais iemesls, kā dēļ S. Damberga pauž neapmierinātību par komunikācijas trūkumu. Pēc viņas teiktā, SIA «Adax 2» regulāri neatbild uz iedzīvotāju vēstulēm un jautājumiem. Arī ikmēneša maksājumi lielā mērā balstoties uz cilvēku labticību. Izmaksas neesot caurskatāmas, tāpēc grūti uzticēties, ka visas uzņēmuma darbības ir saimnieciski pārdomātas un iedzīvotājiem izdevīgas. S. Damberga uzskaita: nomas maksa par zemi, kas atrodas zem ēkas, esot nepamatoti augsta, ignorējot iedzīvotāju vēlmi, uzņēmums pēc saviem ieskatiem nopircis sliktas kvalitātes kāpņu telpu durvis, ko drīz vien nācies remontēt, zāles pļaušanas pakalpojumi izmaksājot nesamērīgi daudz, netiekot sniegts apkures izmaksu skaidrojums. «Ja gribu zināt, kur paliek mana nauda, esmu tā sliktā. Mēs, iedzīvotāji, gribam māju sakārtot, izrādām iniciatīvu. Mums ir naudas uzkrājums, un mēs gribam labiekārtot apkārtni. Daudzi domā, ka viņiem nav tiesību, ir tikai pienākumi. Bet vai tad vienīgais apsaimniekotāja uzdevums ir izrakstīt rēķinus un iekasēt naudu?» spriež S. Damberga.

Mājas iedzīvotāji bilst, ka jau 20 gadu viņiem nav zināms apkures tarifs, kā arī nav siltuma skaitītāju. Visu gadu par apkuri jāmaksā vienāda summa, līdz ar to ziemas mēnešos nav jūtams sadārdzinājums, taču skaidrības par izmaksām arī neesot. «A. Maķevics visu laiku apgalvo, ka par siltumu maksājam maz. Vasarā salīdzināju trīs SIA «Talsu Bio—Enerģija» siltinātu māju dzīvokļus ar aptuveni tādu pašu kvadratūru. Gada griezumā samaksāju apmēram par 200 eiro vairāk. Prasījām skaitītāju, bet atbildes aizvien nav. Nezinām arī, kāds šoziem būs apkures tarifs,» teic S. Damberga.

A. Maķevics, lūgts komentēt viņa virzienā raidītos pārmetumus, saka: «Apkures tarifu aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Nav tā, ka mums nebūtu mērījumu. Šobrīd abām mājām Celtnieku ielā ir viens skaitītājs, jo tās ir viena izmēra. Pielietojam izlīdzināto maksājumu. Dažiem tas nepatīk, bet lielākā daļa ir apmierināti.» Viena megavata cenu viņš nenosauc, bet pieļauj, ka šajā sezonā sadārdzinājuma nebūs.

Iedzīvotāju un apsaimniekotāja viedokļi atšķiras arī par apkārtnes labiekārtošanas projektu, ko 50 procentu apmērā finansē Talsu novada pašvaldība. Pavasarī apstiprināta projekta iecere, kas paredz, ka pagalmā tiks ierīkots bērnu rotaļu laukums un ap māju tiks nobruģēts gājēju celiņš. Bērnu laukums jau priecē mazākos iedzīvotājus, bet celiņa vietā aizvien redzama vien dubļos iemīta taciņa. A. Maķevics skaidro, ka zemes īpašnieks sākotnēji ieceri atbalstījis, taču, kad sākusies Celtnieku ielas rekonstrukcijas projekta apspriešana, savas domas mainījis. Šo informāciju apstiprina arī Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļā. «Nav jēgas tagad iztērēt naudu vienam celiņam, ja pēc tam visu ielu raks un remontēs,» uzskata A. Maķevics.

Pašvaldībā rīkotas divas tikšanās ar mājas iedzīvotājiem, lai viestu skaidrību. Uz tām bijis aicināts arī SIA «Adax 2» valdes priekšsēdētājs, taču viņš personīgu iemeslu dēļ nav varējis ierasties. Arguments par Celtnieku ielas rekonstrukciju S. Dambergu nepārliecina. Divu metru rādiusā ap māju, kur celiņš paredzēts, lielā Celtnieku ielas projektā netiks veikti nekādi darbi, tāpēc iedzīvotāji vēlas tikties ar visiem iesaistītajiem, lai noskaidrotu iemeslus, kāpēc projektu nevar realizēt pilnā apmērā. S. Damberga piemetina: arī bērnu laukuma izveide kavējusies. Uzņēmējs sarosījies tikai tad, kad iedzīvotāji sākuši vākt parakstus par apsaimniekotāja maiņu.

«Lai notiek, kā iedzīvotāji vēlas»

Dzīvokļu īpašuma likums paredz, ka jebkurš lēmums, tostarp par apsaimniekotāja maiņu, ir saistošs ikvienam mājas iedzīvotājam, ja tam piekrīt vairāk nekā puse dzīvokļu īpašnieku. Apsaimniekotāja paraksts un piekrišana nav nepieciešami. «Ja uzņēmums neizsniedz dokumentus, likums paredz, ka trīs mēnešu laikā to var apstrīdēt tiesā. Ja vajadzēs, aizstāvēsim savas tiesības,» principiāls ir O. Dambergs.

A. Maķevics savu rīcību skaidro: «Lai es zinātu, ka iedzīvotāji tā ir lēmuši, man jāredz balsojuma anketas ar parakstiem. Esmu tās prasījis. Man atnesa tikai vienu lapiņu ar protokolu. Nezinu, vai visi paraksti savākti pareizi vai visiem balsotājiem bija tiesības šādu lēmumu pieņemt, vai visiem īpašuma tiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā. Ja viss ir kārtībā, nav problēmu. Lai notiek, kā iedzīvotāji vēlas.»

SIA «Talsu namsaimnieks» valdes priekšsēdētājs Egils Bariss apstiprina, ka saņēmis mājas iedzīvotāju iesniegumu, kā arī balsojuma protokolu. Viņš atklāj, ka pēdējā laikā interesi par uzņēmuma pakalpojumiem izrāda arī citi iedzīvotāji, kuri vēlas salīdzināt dažādus piedāvājumus un izmaksas. Tiesa, kamēr līdzšinējais apsaimniekotājs nav nodevis visus nepieciešamos dokumentus, situācija ir iestrēgusi.

SIA «Talsu namsaimnieks» jurists Aivars Pumpiņš skaidro iespējamo risinājumu: «Apsaimniekotājam nav tiesību izvērtēt, vai paraksti ir īsti. Viņš nav izmeklēšanas iestāde. Ja ir šaubas, jāvēršas tiesībsargājošās iestādēs. Var lūgt aptaujas veicējiem uzrādīt aptaujas veidlapas. Runājot par ierakstiem Zemesgrāmatā, apsaimniekotāja rīcībā jābūt šādai informācijai par dzīvokļu īpašniekiem.»

S. Damberga vēstulē iedzīvotājiem norāda, ka pret pašu SIA «Adax 2» uzsākts kriminālprocess par iespējamu parakstu viltošanu. Esot aizdomas, ka pilnvarojuma līgumu, uz kā pamata māja tiek apsaimniekota, esot «parakstījis» dzīvokļa īpašnieks, kas tobrīd jau bija miris. S. Damberga apliecina, ka sazinājusies ar A. Maķevicu un aicinājusi viņu iepazīties ar balsojuma veidlapām jurista klātbūtnē. Diemžēl viņš līdz šim nav varējis atrast tam laiku.

Komentāri