Apbalvo Talsu novada jaunos sportistus 28.07.2017

Agrita Blumberga

21. jūlijā Talsu novada domes vadība apsveica jauniešus, kuri ar labiem panākumiem startēja Latvijas jaunatnes olimpiādē «Cēsis 2017», kā arī pasaules čempionātā vieglatlētikā U-18 vecuma grupā.

Apbalvošanas ceremoniju atklāja

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis. Viņš atzina, ka sasniegumi ir ļoti labi — tas vien, ka florbola komanda «Talsu NSS/Krauzers» U-16 vecuma grupā Latvijas jaunatnes olimpiādē izcīnīja 1. vietu, ir vēsturisks brīdis. «Uzzinot, ka esat ieguvuši 1. vietu, sapratu, ka tas ir spēcīgs signāls visai Latvijai un viss ir likumsakarīgi. Mēs esam parādījuši, ka mūsu sistēma ir laba un jaunie sportisti ir ļoti spēcīgi. Liels paldies treneriem Mārtiņam Maķevicam un Kārlim Treimanim par darbu, ko viņi ir ieguldījuši. Jūs vēl esat jauni, bet man nav šaubu, ka arī kāds no jums nākotnē spēlēs izlasē,» norādīja E. Zelderis.

Ievērojamus rezultātus Latvijas

jaunatnes olimpiādē, izcīnot 6. vietu jauktajās pāru spēlēs, trenera Edgara Kvieša vadībā guva arī badmintonisti Ieva Abigaila Valgelīna un Kristaps Vārna. «Es vēlreiz gribētu pateikt paldies visiem olimpiādes dalībniekiem — redzam, ka ieguldītais darbs nes augļus. Ja jūs klausīsiet trenerus un izpildīsiet norādes, rezultāts nekur neizpaliks un varēsiet sevi parādīt arvien plašākā mērogā,» uzsvēra Talsu novada sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš.

No 12. līdz 16. jūlijam Kenijā U-18 vecuma grupā tika aizvadīts pasaules čempionāts vieglatlētikā, kur Talsu novada sportiste Luīze Katrīna Zeļģe izcīnīja 7. vietu augstlēkšanā, savukārt Krišjānis Suntažs ieguva 8. vietu šķēpmešanā. E. Zelderis uzsvēra: «Ņemot vērā, ka Kenijā startēja spēcīgākie pasaules jaunieši, aizbraukt un gūt šādus rezultātus — tas nav viegls uzdevums. Vieglatlētika ir nākotne, pie kuras noteikti jāstrādā. Mēs esam cilvēki, kas to vienmēr atbalstīs un būs gatavi nākt pretī. Ir lietas, kuras vēl uzlabosim, bet galvenais ir tas, lai jūs paši justos novērtēti.»

Talsu novada domes

priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos Ilze Indriksone pauda pārliecību par ieguldītā darba nozīmi un aicināja jaunos sportistus būt par piemēru citiem. «Infrastruktūru mēs varam izveidot dažnedažādu — florbolistiem tā ir samērā laba, vieglatlētiem drīz būs —, bet, ja nav jauniešu, kas kaut ko dara, infrastruktūra ir tikai nedzīva būve. Pirmkārt, gribu pateikt paldies visiem jauniešiem, kuri ar savu centīgo darbu un talantu ir sasnieguši šādus rezultātus. Mums ģimenē ir slavens teiciens — ar talantu vien nepietiek, ir jāstrādā. Protams, lielo paldies nododiet vecākiem, jo bez viņu atbalsta jūs noteikti nebūtu tikuši tik tālu! Jums ir jākļūst par viedokļu līderiem ne tikai sportā, bet arī veselīgā dzīvesveidā, jo visa attīstība tiek balstīta uz cilvēkiem. Novēlu jums saglabāt cilvēciskās vērtības un visaugstāk vērtēt draudzību, kas gan komandu, gan individuālajos sporta veidos ir ļoti būtiska,» teica I. Indriksone. Lielas cerības viņa liek uz to, ka jaunie sportisti būs gan savas jomas entuziasti un profesionāļi, gan iedvesmas avots vienaudžiem, vecākiem un pat senioriem.

Noslēgumā E. Zelderis katram sportistam pasniedza pateicības rakstu. Tika apbalvota arī domes vadība — jaunie florbolisti Talsu novada pašvaldības vadībai pasniedza medaļas, savukārt Luīze Katrīna Zeļģe un Krišjānis Suntažs — momentuzņēmumu no pasaules čempionāta.

Pēc ceremonijas jaunieši

labprāt dalījās gūtajos iespaidos. Krišjānis Suntažs savu sniegumu vērtē pozitīvi: «Domāju, ka izdarīju visu, ko varēju. Protams, vienmēr var būt labāk, bet pieredze ir iegūta, un vieta — godam izcīnīta. Konkurence bija ļoti liela, taču par to īpaši nedomāju. Man galvenais bija pārspēt pašam sevi, un pārējais nāca pats no sevis. Šāda mēroga sacensībās piedalījos pirmo reizi, līdz šim esmu startējis tikai Latvijā. Aizbraucot uz tik eksotisku Āfrikas valsti, bija jātiek galā ar vairākiem faktoriem — nezināju, kas tur notiks, kāda būs pilsēta un kā es šādos apstākļos uzvedīšos, taču viss bija kārtībā. Katru dienu braucām uz stadionu un nedaudz apskatījām arī pilsētu. Skati bija dažādi, taču galvenokārt tur valda nabadzība.»

«Biju sajūsmā par to, ka varēju sacensties ar pasaules labākajām augstlēcējām, jo Latvijā man nav, ar ko sacensties,» smejas Luīze Katrīna Zeļģe. «Pasaules čempionāts bija īpašs. Sākumā biju sabijusies par to, kā viss notiks, bet, aizbraucot uz Keniju, uztraukums pazuda, un likās, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek. Izdarīju maksimālo, un esmu ļoti priecīga par to. Mans mērķis tāpat kā Krišjānim ir startēt pasaules čempionātā U-20 grupā. Nākamais mērķis ir olimpiskās spēles. Es mīlu to, ko daru, un tieši tas mani motivē.»

