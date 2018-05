Apbalvo par pašaizliedzību 29.05.2018

Aizvadītajā gadā informējām, ka 12. decembrī Talsu novada Valdgales pagasta Cīruļos, «Garsilu» mājās, izcēlās ugunsgrēks. Tās vienīgo iemītnieku, 84 gadus vecu kungu, no degt sākušās mājas izglāba kaimiņš Edgars Olekšs. Viņam vakar, 24. maijā, pasniedza Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīmi «Par pašaizliedzību».

Tā kā E. Olekšs dzīvo kaimiņos «Garsiliem», negadījuma dienā viņš ieraudzīja dūmus un tāpēc izsauca Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD). «Zināju, ka tur dzīvo vientuļš onkulis, tāpēc devos skatīties, kas notiek. Pēdējā brīdī paspēju viņu izvilkt ārā. Viss bija dūmos, gaiss sakarsis. Tiklīdz dabūju viņu ārā, liesmas pārņēma šīferi un sāka sprakšķēt. Labi, ka viņš neatradās dziļāk mājā, kādā istabā, bet verandā. Pieliecos un pamanīju viņa kājas, tāpēc steidzos palīgā. Diez vai būtu ticis dziļāk mājā iekšā. Vairākas reizes gāju iekšā, līdz man izdevās viņu izvilkt,» stāsta vīrs. Par pašaizliedzīgo un drosmīgo rīcību valdgalnieks teic, ka tas bijis tikai loģiski — glābt kaimiņu, kurš pazīstams visu mūžu. «Zināju, ka uz vecumu viņš jau kļuvis švaks, tāpēc biju pārliecināts, ka viņš atrodas mājās,» pēc negadījuma sacīja E. Olekšs.

Decembrī, VUGD darbiniekiem ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg pusotra stāva dzīvojamā māja pilnā 160 kvadrātmetru platībā. Cīņā ar liesmām strādāja trīs autocisternas un astoņi ugunsdzēsēji glābēji. Pirms VUGD ierašanās E. Olekšs no mājas evakuēja tur dzīvojošo senioru, kurš bija cietis. Viņu nogādāja slimnīcā.

24. maija pusdienlaikā VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļā pulcējās dienesta darbinieki. Izteikt pateicību E. Olekšam bija ieradies VUGD priekšnieks ģenerālis Oskars Āboliņš. Par valdgalniekam tik pašsaprotamo rīcību — apdraudēt savu dzīvību, lai glābtu otru — O. Āboliņš gan sacīja, ka šādi nerīkotos ikkatrs. Tam vajadzīga drosme un pašaizliedzība. «Ļoti īsā mirklī Olekša kungam savā dzīvē bija jāpieņem ļoti liktenīgs lēmums. Jūs pieņēmāt pareizo lēmumu. Iet degošā mājā bez speciālas apmācības ir ļoti bīstami. Kaut mums vairāk būtu šādu pašaizliedzīgu iedzīvotāju, jo diemžēl bieži saskaramies ar to, ka cilvēki ir ļoti vienaldzīgi pret apkārt notiekošo,» sacīja O. Āboliņš.

Apbalvojuma saņemšanas laikā varēja manīt, ka valdgalnieks ir ļoti apmulsis par viņam pievērsto uzmanību. Vaicāts, kādas domas ugunsgrēka laikā vīram nākušas prātā, viņš atklāj, ka bijusi tikai viena: kur ir kaimiņš? «Tajā brīdī neko nedomāju, vienkārši gāju un meklēju. Par savu drošību īpaši neaizdomājos, nešķita, ka varētu notikt kaut kas slikts. Domāju, ka šādā situācijā tā rīkotos jebkurš. Jā, es palīdzētu arī svešiniekam, protams!» apliecināja E. Olekšs.

Apbalvojuma zīme «Par pašaizliedzību» ir dibināta 2009. gadā kā apbalvojums un cieņas apliecinājums par pašaizliedzīgu rīcību ekstremālos apstākļos.

