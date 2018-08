Anna Žiko aicina ielūkoties graudaugu selekcionāru dzīvē 17.08.2018

Ance Žagare

zagareance@gmail.com Tweet

11. augustā Talsu tautas namā tika atklāta jaunās fotogrāfes Annas Žiko (Zsiko) izstāde «Graudaugu selekcionāri». Klātienē bija arī pati šobrīd Lielbritānijā dzīvojošā fotogrāfe, kurai maršrutu «Kārdifa — Talsi» šogad nācies mērot ne reizi vien.

Anna Žiko dzimusi 1997. gadā Talsos. Kad meitenei bija trīs gadi, viņa kopā ar ģimeni pārcēlās uz Lielbritāniju. Taču Anna ir pārliecināta, ka latviskās saiknes un Latvijas vēsture ir ietekmējusi viņas identitāti. Viņa ieguldījusi lielu darbu, pētot graudaugu selekcijas vēsturisko gaitu un sieviešu vadošo lomu šajā nozarē, un izveidojusi par to izstādi. Tajā dokumentēta arīdzan Latvijas lauksaimniecības attīstība. Darbu personisku padara ģimenes sasaiste ar graudkopību. Anna ir šobrīd Latvijā vienīgās kviešu selekcionāres, pētniecības centrā strādājošās Vijas Strazdiņas mazmeita.

Novadpētnieks Zigurds Kalmanis savā uzrunā izstādes atklāšanā atsaucās uz angļu dzejnieka Džona Kītsa teikto: «Katrā mākslas darbā ir jābūt noslēpumam. Vienmēr jāatstāj mākslas baudītājam atklājumu, ko nevajag izskaidrot, bet kas viņam pašam ir jāsajūt.» Viņaprāt, tie ir precīzākie vārdi, ar kuriem raksturot Annas Žiko fotogrāfiju izstādi. «Annas fotogrāfijās ir daļa patiesības un daļa noslēpumainības,» viņš sacīja. «Pats svarīgākais dzīvē ir vienmēr glabāt sirdī kaktiņu pašam sev. Annai tas izdodas. Viņas fotogrāfijās redzams, ka tās tapušas ar siltām jūtām. Novēlu viņai nepazaudēt mīlestību pret to, ko viņa dara. Ticu, ka meitenei priekšā vēl daudz atklājumu.»

Fotogrāfijās redzama pētniecības centra darbinieku ikdiena, lietas, vietas un priekšmeti — aparatūra, laboratorijas, graudi, maisi, izmēģinājumu lauki. Tas viss raksturo ikdienas vidi un gada laiku mainību, ļaujot skatītājam no malas ielūkoties daudziem maz zināmajā, rūpīgajā, pacietīgajā, bet aizraujošajā graudaugu selekcionāru dzīvē, kas nesaudzīgi tiek veltīta jaunu un labāku Latvijas graudaugu šķirņu radīšanai.

Pati fotogrāfe izstādes atklāšanā bija saviļņota. Viņa izteica pateicību Talsu tautas namam, kā arī Talsu novada muzeja galvenajai speciālistei mākslas jautājumos Gunai Millersonei par iespēju to parādīt Talsos. Īpašu paldies viņa vēlēja novadpētniekam Zigurdam Kalmanim par atbalstu, īstenojot šo pētījumu, un vecmāmiņai — kviešu selekcionārei Vijai Strazdiņai.

Manuprāt, tas, ka Anna cēlusi gaismā daudziem nezināmo un apslēpto graudaugu selekcionāru ikdienu, ir patiešām apsveicami. Ikviens patērē graudaugus, bet reti kurais zina ko vairāk par Latvijas graudaugu šķirņu radīšanu. Vēl jo vairāk par graudaudzēšanas vēsturi. Projekts ir ārkārtīgi personisks pašai fotogrāfei, bet arī izglītojošs un noderīgs vērotājam no malas. Jauki, ka izstādes autore pratusi apvienot izglītojošu uzziņu materiālu ar estētisku baudījumu.

Izstāde tapusi ar nolūku izveidot foto pētījumu un vienlaikus diplomdarbu Dienvidvelsas universitātē Kārdifā, Dokumentālās fotogrāfijas fakultātē. Pirms tam fotogrāfijas bija izstādītas apskatei Londonā. Talsu Tautas nama otrā stāva foajē izstādi varēs aplūkot līdz 25. augustam.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi māksla

Komentāri