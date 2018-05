Andris Vītols plūcis laurus nominācijā «Glezniecība» 08.05.2018

Rīgā, Baltijas Starptautiskās akadēmijas studentu mākslas galerijā «BiArt», no 12. līdz 28. aprīlim bija skatāma izstāde ar 35 autoru darbiem. To vidū bija arī trīs Talsu mākslinieka Andra Vītola gleznas.

«Vēl tālajā 1959. gadā aizsāktā Mākslas dienu tradīcija — līdz ar pavasara atnākšanu pievērsties jaunākajām tendencēm tēlotājmākslā, rīkojot izstādes, — tiek turpināta arī šodien, tiesa, jau bez vienota ietvara un skaļas publicitātes. Zaudējusi vienotas vadības centru, Mākslas dienu tradīcija izsējusies pa visu Latviju. Tā savu turpinājumu rod gan Latvijas Mākslinieku savienības ikgadējās izstādēs, gan Rotko mākslas centra, gan Talsu mākslinieku Mākslas dienu izstādēs, gan Rīgā, Baltijas Starptautiskās akadēmijas studentu mākslas galerijas «BiArt» rīkotajā izstādē, kurā nominācijā «Glezniecība» par izcilāko tika atzīts talsenieks An­dris Vītols. Zīmīgi, ka galerija «BiArt», kuras galvenais uzdevums ir būt par vietu, kurā topošie kultūras menedžeri, studējot bakalaura programmā «Kultūras vadība», apgūst izstāžu organizēšanas un iekārtošanas pieredzi, jau iepriekš bija sarūpējusi iespēju gūt plašāku ieskatu Andra Vītola daiļradē, sarīkojot viņa personālizstādi «Līdzsvara meklējumos»,» atklāja Baltijas Starptautiskās akadēmijas Kultūras vadības programmas direktore Ilze Fedosejeva.

Viņa uzskata, ka Mākslas dienu izstādes ir nozīmīgas vairāku apsvērumu dēļ. «Vispirms jau tādēļ, ka tās, tēlaini izsakoties, iezīmē laikmetīgās mākslas panorāmu, skatītājam arvien no jauna apliecinot, ka māksla ir ne tikai mūžīga, bet arī mainīga un laikmetīga. Savukārt pašiem māksliniekiem tā ir iespēja ārpus konkurences cīņas par konkrētam projektam piešķirtajiem līdzekļiem paraudzīties uz sevi amata brāļu kontekstā,» vērtē I. Fedosejeva.

Galerijā «BiArt» mākslinieki tika vērtēti piecās nominācijās. «Piešķirtā nominācija ne tikai papildina katra mākslinieka vairāk vai mazāk biezo portfolio, bet arī garantē māksliniekam iespēju sarīkot savu personālizstādi. Arī Andrim Vītolam nāksies palauzīt galvu, kā sevi reprezentēt galerijā «BiArt» nākamajā personālizstādē,» atklāja I. Fedosejeva.

