Andris Grīnbergs: «Es strādāju ar mērķi, lai iedzīvotāju un pārvaldes idejas tiktu realizētas.» 07.09.2016

Šoreiz «Talsu Vēstis» dodas pie Valdemārpils pilsētas, Ārlavas, Lubes un Īves pagasta pārvaldes vadītāja Andra Grīnberga. Viņš ir ar lielu darba un dzīves pieredzi, tāpēc šķiet, ka darbi iet no rokas, lai arī pārvaldāmo teritoriju ir daudz — visvairāk, salīdzinot ar citiem pārvalžu vadītājiem.

— Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem esat saskāries šajā amatā?

— Lielākie izaicinājumi, tāpat kā lielākie mērķi, ir sakārtot teritorijas. To sāku darīt, esot arī iepriekšējos amatos. Man ir labi darba kolektīvi, kuri palīdz, lai darbi ritētu uz priekšu. Galvenais ir radīt iedzīvotājiem tādu vidi, lai viņi būtu apmierināti un priecīgi par to, ka viss sakopts. Līdzko viņiem prieks, arī man ir prieks. Nevajag būt skeptiskiem, jo trūkst daudz kā, bet visu uzreiz nevar paspēt un realizēt. Ir daudz lietu un objektu, kas vēl jāsakārto, piemēram, Dupurkalna estrāde. Ceru, ka projekts gūs atbalstu un līdz 2018. gadam tas būs paveikts. Es strādāju ar mērķi, lai iedzīvotāju un pārvaldes idejas tiktu realizētas. Darbus veicam prioritāri, vadoties pēc finansējuma iespējām.

— Kuras ir nozīmīgākās lietas, kas paveiktas, strādājot par pārvaldnieku?

— Jau esot komunālās nodaļas vadītāja amatā Valdemārpils pilsētas domē, liels mērķis bija sakārtot katlumājas, kur nebija pienācīgu katlu un attiecīgo iekārtu, lai nodrošinātu siltumu gan skolai, gan daudzdzīvokļu mājām; arī siltumtrases bija novecojušas. Iekārtojām pilsētas un bērnu bibliotēku jaunā ēkā, kā arī izveidojām tūrisma un informācijas centru. Strādājot par pārvaldnieku, lielākie līdzekļi un darbs tika ieguldīts galvenās tranzīta ielas sakārtošanā Valdemārpilī. Tā bija sāpju bērns gan mums pašiem, gan caurbraucējiem. Tas bija pamatīgs darbs, kas izdevās, un tagad visi ir apmierināti. Esam realizējuši arī ūdenssaimniecības projektus visās teritorijās, kuras pārvaldu. Lubezerē nobruģētas visas ielas, arī Valdemārpilī šogad nobruģējām ļoti garus ietvju posmus. Pilsētas centrā izveidota atpūtas vieta ar strūklaku. Pagastos uzturam un labojam ceļus. Valdemārpilī un Lubezerē nomainīts gandrīz viss apgaismojums uz LED lampām. Pie Sasmakas ezera un Lubezera esam sakārtojuši peldvietas. Lubezerē un Nogalē sakārtotas pieturvietas, bērniem izveidots basketbola laukums. Nosiltinājām pirmsskolas izglītības iestādi «Saulstariņš». Tiņģerē sakārtots parks ar rožu dārzu, arī pils apkārtne iekopta un nobruģēta. Lubē labiekārtota Dižgalu kapsētas teritorija, savukārt Valdemārpilī uzcelta jauna kapliča. Daudz kas izdarīts, visu, protams, nevar uzskaitīt. Un būs paveikts vēl, jo ir mērķi un idejas. Katru dienu plānojam un domājam, ko darīt.

— Vai redzat sevi šajā amatā arī turpmāk?

— Man galvā ir tik daudz plānu, ko vajag paveikt, ka būtu žēl to visu pamest. Gribas pabeigt iesākto un iecerēto.

— Kā nodrošināt saikni ar iedzīvotājiem?

— Komunikācija ir dažāda. Otrdienās ir iedzīvotāju pieņemšana, kaut gan daudzi šo iespēju neizmanto. Reizi gadā rīkojam lielo iedzīvotāju sapulci. Šogad pavasarī Tiņģerē jau notika, Lubē un Valdemārpilī būs rudenī. Iedzīvotāju interese ir diezgan liela. Daudzi cilvēki mums arī zvana, nāk pie sekretāres vai komunālo jautājumu speciālista, lai risinātu attiecīgās tēmas. Ir iedzīvotāji, kuri mums sūta e-pastu. Daudz staigāju pa pilsētu, ar satiktajiem cilvēkiem izrunājam viņiem interesējošas tēmas.

— Kāds ir jūsu redzējums par pārvaldāmo teritoriju nākotni?

— Galvenais uztraukums ir par darba iespējām cilvēkiem. Prieks, ka Ārlavas pagastā, pie Popraga, tiks izveidots zivju miltu cehs, kur būs darba vietas aptuveni 20 cilvēkiem. Domāju, ka teritorijām vairāk jākoncentrējas uz tūrismu. Mums ir daudz objektu, ko apskatīt un kur atpūsties, — Elku liepa, Laumu dabas parks, Sasmakas ezera pludmale, Lūrmaņu klintis, Bīlavu velna laiva, Tiņģeres pils un citi. Jāattīsta, lai viesiem būtu, kur nakšņot. Prieks, ka Valdemārpilī, pie Sasmakas ezera, ir atvērta neliela kafejnīca. Domāju, ka nākotnē viņi attīstīsies vēl plašāk. Diemžēl laukos cilvēku paliek aizvien mazāk, līdz ar to arī darba apjoms. Tomēr, lai cik viņu ir, pakalpojumi jāsniedz.

Vēl būtisks jautājums — ceru, ka ceļi, kuri ir visvairāk nolietoti, tiks sakārtoti. Pašlaik piedalāmies projektā, lai uzlabotu lauku ceļus. Gaidām, vai tiks apstiprināti projekti par estrādi Tiņģerē un Dupurkalnā.

— Cik sarežģīti vai viegli būt pārvaldes vadītājam tik daudzām teritorijām?

— Patiesībā tas nesagādā nekādas problēmas, jo teritorijas ir ļoti kompaktas un atrodas cita citai blakus. Nav nekur tālu jādodas. Kas ir svarīgi — nav lieli apjomi. Ja būtu daudz iedzīvotāju un lielas iestādes, tad, iespējams, būtu sarežģītāk. Šajā gadījumā tā nav. Katru dienu nevajag sēdēt vienā vietā, jo katrā pārvaldē strādā sekretāre, kura arī koordinē darbus. Roku uz pulsa tur arī komunālās nodaļas speciālisti. Man vispār nepatīk atrunas un neizdarība. Kā arī netīk, ja noveļ vainu uz kādu citu, lai arī pats var izdarīt konkrētas lietas. Šīs manas rakstura īpašības zina visi. Šobrīd viss ir ļoti sakārtots, esmu pieradis pie paveicamajiem darbiem, tā ka neuzskatu, ka būtu grūti.

