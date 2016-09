Andis Āboliņš: «Beidzot ir izjūta, ka esmu īstajā vietā» 31.08.2016

Turpinot rakstu sēriju par pagastu pārvalžu vadītājiem un viņu paveikto, «Talsu Vēstis» dodas pie Stendes pilsētas pārvaldes vadītāja Anda Āboliņa. Viņš amatā strādā kopš pagājušā gada februāra. Priecē, ka ir uzņēmīgi cilvēki, kuri ar jaunu redzējumu spēj sniegt savu artavu pilsētas iedzīvotāju labklājības uzlabošanā. Var redzēt, ka vadītājs ir apņēmības pilns, enerģisks, punktuāls un apzinīgs, to var spriest arī pēc pārvaldnieka īpašās gatavošanās intervijai.

— Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem esat saskāries šajā amatā?

— Amats pats par sevi ir liels izaicinājums, jo pārvaldniekam jābūt zinošam daudzās sfērās. Sākot no ielu apgaismojuma un autoceļu uzturēšanas līdz pat budžeta plānošanai un pārvaldes darbinieku pienākumu organizēšanai. Varētu teikt, ka pārvaldnieks ir plaša profila speciālists. Man šķiet, ka ne katrs spētu veikt šī amata pienākumus. Protams, liela nozīme ir darba kolektīvam un mikroklimatam tajā, bet, ja katrs darbinieks ir speciālists savā jomā un godprātīgi strādā, darbi sokas raiti. Kad sāku strādāt, kolektīvs bija nedaudz citādāks. Šobrīd tas, manuprāt, ir izveidots spēcīgs. Uzskatu, ka līdz šim nostrādātais pusotrs gads bijis ražīgs, daudz paveikts. Arī no iedzīvotāju puses esmu dzirdējis, ka viss notiek pareizā virzienā, un tas sniedz vislielāko gandarījumu, ja cilvēki to novērtē. Tad es saprotu, ka ir vērts iet tālāk. Pilsētas vadīšana ir liela atbildība, bet tas sniedz arī lielu prieku, jo tā ir iespēja palīdzēt iedzīvotājiem. Lai arī līdz šim esmu strādājis gan ārzemēs, gan krietni ilgu laiku galvaspilsētā, mani vienmēr ir saistījušas mazpilsētas, jo te ir miers un klusums. Protams, tas bija liels izaicinājums mainīt darba sfēru, bet priecājos, ka to izdarīju, jo šajā amatā jūtos ļoti labi un beidzot ir izjūta, ka esmu īstajā vietā.

— Kuras ir nozīmīgākās lietas, kas paveiktas, strādājot par pārvaldnieku?

— Katra lieta, ko paveicam, ir būtiska savā vietā un laikā, tomēr viss tiek sakārtots prioritārā secībā. Kā nozīmīgāko projektu varētu minēt pagājušajā gadā ielu apgaismojuma nomaiņu no nātrija uz LED lampām un 80 papildu apgaismojuma stabu uzstādīšanu visā pilsētā. Līdz ar to Stende kļuva gaišāka aptuveni par 35 procentiem. Kāds iedzīvotājs bija nobildējis, kā pilsēta nakts laikā izskatās pirms un pēc tam. Atšķirība ievērojama. Arī elektrības patēriņš ietaupīts, jo jaunās lampas patērē trīs reizes mazāk nekā iepriekšējās. Un, protams, nerodas arī «siltumnīcas efekts» pilsētā. Prieks arī par to, ka izdevās atrisināt problēmu ar Budu tilta caurbrauktuvi. No meža plūda ūdens, kas nokļuva uz ceļa braucamās daļas; īpaši bīstama šī vieta bija ziemā. Ierakām caurtekas un izrakām grāvjus, izveidojot grāvju novadīšanas sistēmu. Liels prieks arī par pirmsskolas izglītības iestādi «Saulīte», kur bērnu laukumā uzstādījām jaunas iekārtas, jo pirms tam tur bija iekārtas no 70. gadiem, kas, protams, nebija bērniem patīkamas un drošas. Šobrīd svarīgākais pilsētā — videonovērošanas kameru uzstādīšana. 20 jau darbojas, nākotnē būs vēl. Prieks, ka vide iedzīvotājiem kļūst drošāka. Ja tiek radīti kādi zaudējumi, paskatāmies video, atrodam personu un piedāvājam divus variantus — vai nu salabo, vai nu rakstīsim papīrus… Cilvēki atzīstas un salabo. Tas ir pozitīvi. Un nākamreiz viņi īpaši padomās, pirms ko tādu darīs. Paveikto darbu ir daudz, un visus uzskaitīt nav iespējams.

— Vai redzat sevi šajā amatā turpmāk?

— Jūtu sevi kā pilsētas sastāvdaļu un esmu gandarīts, ka varu pozitīvi ietekmēt daudzas lietas pilsētas sakārtošanā un attīstībā. Ceru, ka arī nākotnē izdosies realizēt vēl vairāk no iedzīvotāju un pašvaldības rosinātajām idejām. Ļoti gribētu piedalīties arī lielāku projektu realizēšanā, piemērām, industriālā parka izbūvē un attīstīšanā, kā arī ceļa «Stende—Mērsrags» izveidošanā par valsts nozīmes loģistikas maģistrāli. Mērsraga ostas vadība, Satiksmes ministrija un Talsu novada pašvaldība vairākkārt tikušās, lai risinātu šos konkrētos jautājumus. Ir patīkami būt klāt nozīmīgos projektos un sajust to virzību, kas ar laiku dos jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, kā arī palīdzēs attīstīt Stendes pilsētu.

— Kā nodrošināt saikni ar iedzīvotājiem?

— Pavasarī rīkojām iedzīvotāju sanāksmi, kur atskaitījāmies par pērn paveikto un iepazīstinājām ar pašreizējā gada plāniem. Protams, ikvienam ir iespēja atnākt un izteikties šajos iedzīvotāju forumos, lai sniegtu savu redzējumu par pilsētu un tās attīstību. Šādu tikšanos plānojam rīkot arī turpmāk, reizi gadā, pavasarī. Tas ir nepieciešams, jo ne jau katrs ir informēts par to, ko pārvalde paveikusi. Katru otrdienu man ir pieņemšanas laiks, kad jebkurš var nākt un runāt par aktuālajiem jautājumiem konkrētajā brīdī. Mani vienmēr var sazvanīt un cenšos apmeklēt visus pilsētas publiskos pasākumus. Esmu pieejams ikvienam iedzīvotājam, uzklausu visdažādākos viedokļus. Ir patīkami, ka cilvēki nenoslēdzas sevī, bet cenšas būt noderīgi kopīgām lietām, kaut vai daloties ar idejām. Dzīvoju Stendē, tā ka pilsētas dzīve un problēmas tagad ir mana ikdiena.

— Kāds ir jūsu redzējums pilsētas nākotnei?

— Ideālā variantā Stende nākotnē varētu būt nozīmīgs Kurzemes loģistikas un uzņēmējdarbības centrs ar attīstītu infrastruktūru. Zaļa, sakopta pilsēta, kur visiem ir darbs vai privātais bizness, un nevienam nevajag braukt projām ekonomisku apsvērumu dēļ. Gribētos, lai vietējā skola un bērnudārzs ir tādā līmenī, lai vecākiem nebūtu vēlēšanās bērnus vest mācīties kaut kur citur. Tāpat ceru, ka tiks maksimāli attīstīta vietējā sporta un kultūras joma, bērnu rotaļu laukumi un izveidots pašiem savs tirgus laukums. Tā ir vīzija, uz ko tiekties un kur pašlaik soli pa solim ejam. Runājot par industriālo parku, tas būs nozīmīgākais projekts Stendes pilsētā vismaz pēdējo 20 gadu laikā. Protams, jāapzina uzņēmēji, kas tur darbosies, un tikai tad varam sākt projektu realizēt. Izveidot vienkārši laukumu un ieguldīt līdzekļus vēl nevar, kamēr tas nav paveikts. Pašlaik ir izstrādāts projekts, ko uzņēmējiem rādām. Mūsu pilsēta ir vienīgā vieta novadā, kur ir dzelzceļš, tāpēc šo resursu vajag izmantot ar kravu pārvadājumiem. Domājam blakus dzelzceļam izveidot loģistikas parku kravu pārkraušanai. Uzņēmēji kravas varētu uzglabāt arī angāros, kaut ko nelielā apjomā arī ražot vai fasēt un tad nodot tālāk. Proti, kravu virzība abos virzienos. Mērsraga osta ir liels atbalsts, jo viņi nāk ar savām idejām, viņi ir ļoti ieinteresēti. Ja mēs savienosim staciju un ostu, tas būtu ideāls variants. To varētu izmantot jebkurš uzņēmums.

— Kādu redzat Stendes pamatskolas nākotni? Vai cerat, ka jaunā direktore panāks to, ka bērni nedosies mācīties uz citām skolām?

— Jau pagājušajā gadā mani šokēja situācija, ka Stendes bērnudārza gaitas pabeidza 19 bērni, bet Stendes pamatskolā no tiem mācības uzsāka tikai septiņi. Situācija graujoša, un izskatās, ka šogad pirmklasnieku būs vēl krietni mazāk. Tagad direktora amatā ir jauns, enerģisks cilvēks, bijusī skolas absolvente un Stendes iedzīvotāja. Domāju, ka viņai ir motivācija skolu sakārtot, jo, cik esmu runājis ar bērnu vecākiem, viņi nav saņēmuši vēlamo attieksmi no skolas kolektīva kopumā. Mācību programma, piemēram, šeit un Lībagu pamatskolā, ir tāda pati, bet runa ir par attieksmi. Ja kolektīvs ir atvērts un atsaucīgs vecākiem, viņiem ir patīkami tur vest savus bērnus. Jaunajai vadībai ir doma mācību iestādi izveidot par Eko skolu, kas būtu liels pluss, jo tuvākajā apkaimē tādas nav. Vajag izdomāt un radīt īpašu odziņu, lai bērni paliktu šeit. Protams, nepieciešama lielāka sadarbība ar bērnudārzu, tieši vecāko grupiņu bērnu vecākiem. Domāju un ceru, ka viss būs labi. Galvenais, ka ir vēlme to darīt, jo iepriekš tādu neredzēju.

