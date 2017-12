Amatu atstās Dundagas brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja 20.12.2017

15. decembrī Dundagas novada domē finanšu komitejā skatīja jautājumu par pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu. Deputātiem diskutējot par šo ieceri, izskanēja, ka 29. decembris pēdējā darba diena būs Dundagas brīvā laika pavadīšanas centra vadītājai Tamārai Kaudzei, kura 14. decembrī iesniegusi atlūgumu. Šogad pašvaldību vēlēšanās iegūto deputāta mandātu viņa gan nenoliks.

Finanšu komitejā, deputātus informējot par pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu, izpilddirektore Baiba Dūda teica, ka no nākamā gada pašlaik esošo Dundagas brīvā laika pavadīšanas centru un Kubalu skolu-muzeju plānots iekļaut Dundagas kultūras pils sastāvā. Plānots likvidēt arī sabiedrisko attiecību nodaļu un nodaļas vadītāja amatu, atstājot sabiedrisko attiecību speciālista vietu. Pēc plānotajām izmaiņām neviens no darbiniekiem darbu nezaudēšot, bet ar mazliet citādākiem pienākumiem to varēs turpināt.

«Kubalu skola-muzejs Dundagas pilī tiks atstāta kā struktūra, lai tas nezaudētu akreditāciju. Pievienojot Dundagas kultūras pilij brīvā laika pavadīšanas centru, tur strādājošajiem plānots mainīt amata nosaukumus, turpmāk paredzot galvenā speciālista jaunatnes un tautas jaunrades lietās, zāles administratora un sporta organizatora amata vietu. Likvidējot sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietu, paliks sabiedrisko attiecību speciālists, ko ieņemtu pašreizējā sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inguna Pekmane,» skaidroja B. Dūda.

Deputāts Vilnis Skuja interesējās, vai līdz ar gaidāmajām izmaiņām samazināsies arī speciālistu atalgojums un kādi būs darba pienākumi, vai to apjoms mainīsies, un ko par to saka paši darbinieki. Uz to B. Dūda teica, ka algu samazinājums gaidāms gan sabiedrisko attiecību speciālistam, jo tas vairs nevadīs nodaļu, kā arī nebūs vairs brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja, bet būs speciālists jaunatnes un tautas jaunrades lietās. Arī šim speciālistam būs mazāka alga. Par pienākumu apjoma palielināšanos runāt nevarot. Ir amata nosaukumi, un būs jāvērtē, kādi katram konkrētam speciālistam pienākumi bija līdz šim un kādiem tiem jābūt turpmāk. Izpilddirektore skaidroja, ka sarunas ar iesaistītajiem darbiniekiem lēnām, bet notiek.

«14. decembrī no Dundagas brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas Tamāras Kaudzes saņēmu iesniegumu ar lūgumu darba attiecības pārtraukt no janvāra. Pārējie divi brīvā laika pavadīšanas centra darbinieki ir izteikuši gatavību darbu turpināt. Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja izteikusi pretenzijas, ka ir pietiekami liels darba apjoms,» pauda B. Dūda.

Diskusijās iesaistījās arī deputāte Andra Grīvāne, kura vērtēja, ka uz papīra viss izskatās jauki, bet aicināja atgriezties reālajā situācijā, jo pašlaik bez vadītāja ir gan Dundagas kultūras pils, gan Kubalu skola-muzejs. «Mēs gribam apvienot trīs iestādes vienā, kurai pašlaik nav vadītāja. Situācija kopš oktobra ir radikāli mainījusies. Pils direktora nav, zinām arī situāciju, kāda ir Kubalu skolā-muzejā, kas pēkšņi palika bez vadītāja. Tagad redzam, ka par spīti tam, ka oktobrī daži deputāti apgalvoja, ka cilvēks ir gatavs ar entuziasmu strādāt jebkura vadībā un jebkurā iestādē, teiktais nav apstiprinājies, jo uzrakstīts atlūgums. Kas notiks ar jaunatnes darbu? Esam diezgan sarežģītā situācijā, kas saistās ar šīm iestādēm,» sacīja A. Grīvāne. Uz to domes vadītājs Aldis Felts atbildēja, ka situācija ir izaicinoša, bet priekšā stāv liels darbs.

«Manuprāt, vispirms jānosaka pienākumi un tad jāmeklē atbilstoši cilvēki, nevis otrādi. Cilvēka izvēle ir viņu pašu rokās. Mēs savus lēmumus nevaram pakārtot kādam darbiniekam vai viņa vēlmēm,» viņš teica. Sēdē izteicās arī deputāte Regīna Rūmniece, kurai brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas iesniegtais atlūgums bija pārsteigums, jo viņa uzskatīta par labu darbinieci. Uz to deputāte A. Grīvāne norādīja, ka brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja aiziet no amata, jo darbs un spējas šajā amatā tiek apšaubītas. «Šobrīd cilvēks neaiziet no darba, jo to nevar veikt vai savas spējas pārvērtējis, bet gan tāpēc, ka nav novērtēts un vadība neļauj strādāt,» sacīja A. Grīvāne.

Nejūt vadības atbalstu

Pēc sēdes T. Kaudze «Talsu Vēstīm» atzina, ka lēmums nav spontāns, bet ļoti rūpīgi pārdomāts. «Kopš pie varas ir jaunais deputātu sasaukums, jūtu, ka mana darba vieta pašvaldībā ļoti traucē, jo esmu arī deputāte,» viņa saka. «Arī priekšsēdētājam sākotnēji bija redzējums, ka pašvaldības darbinieki pie deputātu galda nedrīkst sēdēt. Spiedienu izjutu. Kopš strādā jaunais sasaukums, par manu tiešo darbu vairāk sadzirdēju kritiku nekā novērtējumu. Ja nav atbalsta un komandas izjūtas, ir grūti strādāt. Man ir nepieņemami, ka vadība visu šo mēnešu laikā ar mani nav runājusi. Ja veic reformas, neizrunājoties ar darbinieku un nepaskaidrojot plānotās izmaiņas, tas nav pieņemams. Sanāk, ka reformas veic, balstoties uz izjūtām. Priekšsēdētājs publiski paudis, ka viņam ir izjūtas, ka funkcijas pārklājas un kaut kas nav kārtībā. Tajā pašā laikā notiek lēmumu pieņemšana, neizrunājoties ar darbiniekiem. Šāda veida neizrunāšanās, nepaskaidrošana ir loģisks iznākums tam, ka darbinieks pieņem šādu lēmumu,» savu lēmumu aiziet no amata skaidroja T. Kaudze.

Tā kā vēlētāji šogad pašvaldības vēlēšanās atbalstīja T. Kaudzi un viņa ir ievēlēta domē, deputātu mandātu viņa negrasās nolikt. T. Kaudze darbu turpinās gan attīstības un plānošanas komitejā, gan apmeklēs domes sēdes. No brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas amata viņa aiziet ar gandarījuma izjūtu, ka šo gadu laikā daudz paveikts. Taču reizē esot skumjas, ka vadības nesniegtā atbalsta dēļ daudzas ieceres jauniešu darbā novadā un tā attīstīšanā paliks neīstenotas.

Jautāts, vai darbinieka apgalvojums,

ka atbalsta neesamība un komunikācijas trūkums no domes vadības arī pašam domes priekšsēdētājam šķiet iemesli, kāpēc amatu pamet cilvēks, domes priekšsēdētājs A. Felts teic, ka par izmaiņām pašvaldības institucionālajā sistēmā runā jau divus mēnešus. «Katram varbūt ir vēlme, lai komunikācijas būtu vairāk, bet tā ir tik, cik ir,» viņš saka.

«Ar Tamāru man bijušas divas un ļoti lietišķas sarunas, ne tik daudz par sistēmas maiņu, bet par to darbu un iecerēm, kas viņai ir. Es augstu vērtēju, ko viņa līdz šim darījusi. Mēs redzam, ka var citādāk un racionālāk, uz to arī ejam. Ja cilvēks pieņem drosmīgu lēmumu, tā ir viņa izvēle. Acīmredzot cilvēks sevi neredz tajā amatā, kas varētu tikt piedāvāts vietā. Pienākumi paliek tie paši, darbs nesamazināsies, samazināsies tikai vadītāja loma. Pieļauju, ka tas varbūt nebija pieņemami. Esam gan zaudētāji, gan ieguvēji. Zaudējuši labu darbinieku. Ieguvums, ka vairs nebūs situācijas, ka pašvaldības darbinieks arī kā deputāts lemj par saviem darba pienākumiem. Ir grūti būt pašvaldības darbiniekam un deputātam vienlaicīgi, ko pierādīja arī iepriekšējā domes sasaukuma darbs. Iesaistoties priekšvēlēšanu norisēs, man bija nosacījums, ka pašvaldības darbiniekiem pie viena galda ar deputātiem nebūtu jāsēž. Tāpēc arī neviens no manis pārstāvētās apvienības deputātiem domē nav pašvaldības darbinieks,» situāciju komentēja A. Felts.

