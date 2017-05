Amatpersonu deklarācijas 12.05.2017

Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām 3. jūnijā, «Talsu Vēstis» sniedz iespēju ieskatīties mūsu novadu likteņu lēmēju naudas maciņos. Vērojama milzīga atšķirība ienākumos, parādsaistībās un aizdevumos: dažiem uzskaitāmi simti eiro, citiem — simtiem tūkstošu eiro. Publicējam Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada priekšsēdētāju un viņu vietnieku, izpilddirektoru, deputātu, pārvalžu vadītāju un pašvaldību kapitālsabiedrību vadītāju deklarācijas par 2016. gadu. Valsts amatpersonu deklarāciju publiskojamā daļa ikvienam pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv.

ROJAS NOVADS



Eva Kārkliņa — Rojas novada domes priekšsēdētāja, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas locekle, Eiropas Zivsaimniecības fonda uzraudzības komitejas locekle, Rojas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekle, kapitāldaļu turētāja pārstāve SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca», SIA «Rojas DzKU» un SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»», Latvijas piekrastes zvejniecības attīstības biedrības pārstāve. Īpašumā dzīvoklis Talsu novada Lībagu pagastā, kopīpašumā pieder būve Talsu novada Lībagu pagastā, kā arī zemes un ēkas nekustamais īpašums Rojas novadā. Pieder vieglā automašīna «Kia Picanto» (2006. izlaides gads). Ienākumi: alga Rojas novada domē — 20 127,16 eiro, pabalsts — 447,99 eiro.

Agris Jansons — Rojas novada domes deputāts, priekšsēdētāja vietnieks, iepirkumu komisijas loceklis, zvejniecības un licencēšanas komisijas loceklis, būvvaldes vadītājs — būvinspektors, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa aizvietotājs. Pieder 16 kapitāldaļas SIA «Talsu Gaļa Plus» 1957,87 eiro vērtībā. Īpašumā zemes un ēkas nekustamais īpašums Rojas novadā un vieglā automašīna «Audi A6» (2006. izlaiduma gads). Bezskaidras naudas uzkrājums — 39 007,32 eiro. Ienākumi: alga Rojas novada domē — 12 075,56 eiro, pensija — 14 123,46 eiro, pabalsts — 3050,80 eiro, bankas procentu maksājumi — 87,00 eiro.

Jānis Pūce — Rojas novada domes izpilddirektors, iepirkumu komisijas loceklis, lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas priekšsēdētājs, zvejniecības un licencēšanas komisijas priekšsēdētājs. Īpašumā māja Engures pagastā. Pieder automašīnas «Vaz 21011» (1980. izlaides gads) un «Volvo 850» (1995. izlaides gads). Ienākumi: alga Rojas novada domē — 20 797,40 eiro.

Alvis Žoluds — Rojas novada domes deputāts, santehniķis SIA «AJOR». Pieder vieglā automašīna «Volvo V70» (2001. izlaides gads). Ienākumi: alga SIA «AJOR» — 5104,00 eiro, alga Rojas novada domē — 325,04 eiro.

Guntra Stocka — Rojas novada domes deputāte, iepirkumu komisijas locekle, zvejniecības un licencēšanas komisijas locekle, izglītības programmu licencēšanas un finanšu komisijas locekle. Kopīpašumā pieder zeme Kuldīgas novada Rendas pagastā. Ienākumi: alga Rojas novada domē — 282,02 eiro.

Haralds Valdemārs — Rojas novada domes deputāts, ūdenssaimniecības vadītājs SIA «Rojas DzKU», draudzes loceklis «Rojas kristiešu draudzē «Prieka Vēsts»». Pieder zeme un māja Rojas novadā. Ienākumi: alga SIA «Rojas DzKU» — 12 233,81 eiro, alga Rojas novada domē — 296,36 eiro, ienākumi no Lauku atbalsta dienesta — 587,63 eiro.

Ingus Veckāgans — (dati par 2016. gadu nav pieejami). 2015. gadā — Rojas novada domes deputāts, zvejniecības un licencēšanas komisijas loceklis, «Neo Ventures» pilnvarotā persona, SIA «Curlandia» komercdirektors, SIA «Banga Ltd» valdes loceklis. Pieder 2000 kapitāldaļas «Neo Ventures» 2000,00 eiro vērtībā. Īpašumā dzīvoklis Rīgā un vieglais plašlietojuma auto «Chevrolet Aveo» (2006. izlaiduma gads). Ienākumi: alga SIA «Banga Ltd» — 9416,13 eiro, alga Rojas novada domē — 271,80 eiro, alga SIA «Curlandia» — 3000,00 eiro. Veiktie darījumi: aizdevuma atmaksa — 13 150,00 eiro, saņemts aizdevums — 14 850,00 eiro. Parādsaistības: 16 000,00 dolāru, 77 796,00 eiro un 17 114,36 eiro.

Jānis Kalniņš — Rojas novada domes deputāts, bērnu vokālās studijas vadītājs, SIA «Rojas estrāde» valdes loceklis, autors Latvijas izpildītāju un producentu apvienībā un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūrā/ Latvijas Autoru apvienībā (AKKA/LAA). Pieder viena kapitāldaļa SIA «Rojas estrāde» 2845,00 eiro vērtībā. Īpašumā dzīvoklis Rojas novadā un mopēds «Baotian BT49QT-20A2» (2011. izlaiduma gads). Valdījumā vieglā automašīna «Chrysler Grand Voyager» (2001. izlaiduma gads). Bezskaidras naudas uzkrājums — 38 645,41 eiro. Ienākumi: no nekustamā īpašuma atsavināšanas — 70 000,00 eiro, honorārs Latvijas producentu un izpildītāju apvienībā — 481,09 eiro, honorārs AKKA/LAA —

2674,80 eiro, alga SIA «Rojas estrāde» — 1447,78 eiro, alga Rojas novada domē — 616,28 eiro. Veiktie darījumi: aizdevums — 10 695,00 eiro, mantojums — 2507,00 eiro, pārdevums — 70 000,00 eiro. Parādsaistības — 19 413,51 eiro. Izsniedzis aizdevumus 10 695,00 eiro apmērā.

Mareks Štāls — Rojas novada domes deputāts, administratīvās komisijas loceklis, struktūrvienības vadītāja vietnieks SIA «RAUDA», Rojas ostas pārvaldes valdes loceklis. Pieder vieglā automašīna «Audi A4 Avant» (1998. izlaiduma gads). Ienākumi: no saimnieciskās darbības un komercdarbības pašvaldības SIA «Ventspils siltums» — 360,00 eiro, alga SIA «RAUDA» — 17 555,39 eiro, alga «Mareks Štāls» — 3976,00 eiro, alga Rojas novada domē — 310,70 eiro, ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības Rojas novada domē — 380,00 eiro, ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības biedrībā «RojaL» — 900,00 eiro.

Uldis Feldbergs — Rojas novada domes deputāts, SIA «LOŠĶI» valdes loceklis. Īpašumā dzīvoklis Rīgā, zeme Talsu novada Ārlavas pagastā, zeme un māja Rojas novadā, būve Rojas novadā, vieglā automašīna «Opel Combo» (2005. izlaiduma gads) un paštaisīta piekabe — transporta kravas kaste (1994. izlaiduma gads). Pieder 21 kapitāldaļa SIA «LOŠĶI» 2982,00 eiro vērtībā. Bezskaidras naudas uzkrājums — 12 400,00 eiro. Ienākumi: alga SIA «LOŠĶI» — 6856,00 eiro, alga Rojas novada domē — 334,60 eiro. Izsniedzis aizdevumu 35 981,00 eiro apmērā.

Ivars Jaunozols — SIA «Rojas DzKU» valdes loceklis. Īpašumā būve Rojas novadā un vieglā automašīna «Nissan Qashqai+2» (2008. izlaides gads). Ienākumi: alga SIA «Rojas DzKU» — 20 445,25 eiro. Parādsaistības — 7930,22 eiro un 1189,24 eiro.

Interesanti:

2016. gadā Rojas novadā vislielākie ienākumi bijuši domes deputātam Jānim Kalniņam — 75 219,95 eiro. Tiesa, no tiem 70 000,00 eiro iegūti īpašuma atsavināšanas rezultātā. Vismazāk nopelnījusi Guntra Stocka, kuras vienīgais deklarētais ienākumu avots ir alga Rojas novada domē 282,02 eiro apmērā gadā. Kopumā deputātu un izpilddirektora algās 2016. gadā izmaksāti 55 436,92 eiro. Domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas darba samaksa pēdējos gados pieaugusi no 17 307,34 eiro 2014. gadā un 18 504,39 eiro 2015. gadā līdz 20 127,16 eiro pērn. Līdzīgā apmērā pieaugusi arī SIA «Rojas DzKU» valdes locekļa Ivara Jaun­ozola alga — no 17 130,78 eiro 2014. gadā līdz 20 445,25 2016. gadā. Lielākās parādsaistības deklarācijā norādījis Ingus Veckāgans, kurš saņēmis aizdevumus 16 000,00 dolāru un 94 910,36 eiro apmērā. Viņš ir arī kapitāldaļu turētājs Kiprā reģistrētajam uzņēmumam «Neo Ventures», kas savukārt ir lielākais zivju pārstrādes uzņēmuma SIA «Banga Ltd», kā valdē ir arī pats deputāts, kapitāldaļu turētājs.

Sagatavojusi Anna Ķīviča

TALSU NOVADS

Aivars Lācarus — Talsu novada domes priekšsēdētājs, Talsu novada domes deputāts, Talsu pilsētas zemes komisijas loceklis, Talsu novada pašvaldības objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas padomes loceklis, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis, SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» kapitāldaļu turētāja pārstāvis, politiskās partijas «Talsu novada attīstībai» valdes loceklis, biedrības «Engures ezers» valdes loceklis, SIA «Talsu televīzija» kapitāldaļu turētāja pārstāvis, SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» kapitāldaļu turētāja pārstāvis, SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiālē ārsts ķirurgs, Latvijas Pašvaldību mācību centra valdes loceklis, Latvijas Pašvaldību savienības valdes loceklis, Latvijas Pašvaldību savienības domes loceklis, Latvijas Pašvaldību savienības sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs. Īpašumā zemes gabals Garkalnes novadā. Pieder transportlīdzekļi «VW Passat» (izlaides gads 2006.) un « Ford Mondeo» (izlaides gads 2002.). Bezskaidras naudas uzkrājumi: 11 495,61 eiro; 3886,36 eiro. Ienākumi: dāvinājums no Latvijas Pašvaldību mācību centra — 194,80 eiro, alga SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» — 1125,66 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 30 308,83 eiro. Veikts darījums (aizdevums) 15 000 eiro apmērā. Izsniegts aizdevums: 15 000 eiro.

Aldis Vilsons — Talsu novada pašvaldības izpilddirektors, Talsu novada pašvaldības objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs, mednieku biedrības «Avoti» valdes priekšsēdētājs, politiskās partijas «Talsu novada attīstībai» valdes priekšsēdētājs, politiskās partijas «Talsu novada attīstībai» valdes loceklis. Pieder transportlīdzekļi «UAZ 315136» (izlaides gads 1989.), motocikls «BMW R1200GS Adventure» (izlaides gads 2007.) un «Mitsubishi outlander» (izlaides gads 2007.). Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 28 754,08 eiro. Izsniegtie aizdevumi: 12 663,56 eiro, 11 382,97 eiro.

Normunds Tropiņš — Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, Latvijas Pašvaldību savienībā reģionālās attīstības un sadarbības komitejas loceklis, Latvijas Pašvaldību savienības tehnisko problēmu komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Talsu novada pašvaldības lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas priekšsēdētājs, Talsu novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs, Talsu novada pašvaldības Sabiles pilsētas zemes komisijas loceklis, Talsu novada pašvaldības Stendes pilsētas zemes komisijas loceklis, sporta un atpūtas biedrības «Usma» Talsu novada pašvaldības pārstāvis, Kurzemes plānošanas reģiona Talsu novada pašvaldības pārstāvja aizvietotājs, Talsu novada domes deputāts, biedrības «Pedvāle» valdes loceklis, SIA «Talsu namsaimnieks» kapitāldaļu turētāja pārstāvis, SIA «Talsu ūdens» kapitāldaļu turētāja pārstāvis. Īpašumā divi dzīvokļi Talsos, kā arī zemes un ēkas nekustamais īpašums Talsu novada Lībagu pagastā. Pieder akcijas a/s «Ventspils nafta» 31,30 eiro vērtībā un akcijas a/s «Grindex» 34,15 eiro vērtībā. Pieder transportlīdzeklis «SAAB 9-3» (izlaides gads 2004.). Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 26 737,07 eiro, ienākums no īpašuma pārdošanas IK «Katlauki» — 7500 eiro.

Daiga Feldmane — Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece, Talsu domes deputāte, Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas locekle, Talsu novada izglītības pārvaldes vispārējās pamatizglītības skolotāja, biedrības «Mēs Valdemārpilij» valdes locekle. Īpašumā zemes gabals Talsu novada Īves pagastā. Pieder transportlīdzeklis «VW Passat» (izlaides gads 2007.). Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 26 188,34 eiro, Talsu novada izglītības pārvaldē — 1079,99 eiro, ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības no Andreja Alkšņa — 150 eiro, procenti a/s «Swedbank» — 0,45 eiro.

Vilnis Pūcītis — Talsu novada domes deputāts, valsts a/s «Ceļu satiksmes drošības direkcija» Talsu rajona nodaļas priekšnieks. Pieder divi zemes un būvju īpašumi Talsos. Pieder akcijas a/s «Ceļuprojekts» 1280,59 eiro vērtībā. Pieder transportlīdzeklis «Audi A3» (izlaides gads 2016.). Bezskaidras naudas uzkrājumi — 1440,37 eiro, 1109,45 eiro, 3539,83 eiro, 2443,79 eiro. Ienākumi: dividendes a/s «Ceļuprojekts» — 900 eiro, alga valsts a/s «Ceļu satiksmes drošības direkcija» — 25 570,04 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 9689,99 eiro, procenti a/s «Swedbank» — 0,72 eiro.

Andris Dzenis — Talsu novada domes deputāts, Talsu novada pašvaldības objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas loceklis, Valdemārpils vidusskolas direktors, SIA «GMM Wood» ekspedīcijas aģents, biedrības «Mēs Valdemārpilij» valdes priekšsēdētājs, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas valdes loceklis. Īpašumā divi dzīvokļi Talsu novada Valdemārpilī un trīs zemes gabali (divi Valdemārpilī un viens Talsu novada Ārlavas pagastā). Pieder transportlīdzekļi «Opel Vivaro» (izlaides gads 2003.) un «Opel Zafira» (izlaides gads 2013.). Ienākumi: alga Talsu novada izglītības pārvaldē — 16 857,24 eiro; «un citi ienākumi»: Lauku atbalsta dienestā — 12 522,82 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 8171,30 eiro, ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības SIA «GMM Wood» — 854,63 eiro, alga SIA «GMM Wood» — 480 eiro. Parādsaistības: 13 559,17 eiro.

Sandra Pētersone — Talsu novada domes deputāte, Talsu novada pašvaldības Valdemārpils pilsētas zemes komisijas locekle, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece. Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 4820,32 eiro, pabalsts no VSAA — 9118,05 eiro.

Alfons Spēks — Talsu novada domes deputāts, Latvijas Republikas Saeimas deputāta palīgs, SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Talsu konsultāciju biroja un nodaļas vadītājs, zemnieku saimniecības «Vārpas» īpašnieks, a/s «Talsu piensaimnieks» valdes loceklis, Talsu rajona Lubes pagasta klientu koo­peratīvās sabiedrības «Lubes kalte» valdes priekšsēdētājs. Īpašumā zemes un ēkas nekustamais īpašums Talsu novada Lubes pagastā; valdījumā būvju īpašums Talsu novadā. Pieder akcijas a/s «Talsu piensaimnieks» 1774,34 eiro vērtībā un kapitāla daļas Talsu rajona Lubes pagasta klientu kooperatīvajā sabiedrībā «Lubes kalte» 630 eiro vērtībā. Pieder transportlīdzeklis «VW Touran» (izlaides gads 2005.). Skaidras naudas uzkrājums: 2000 eiro. Bezskaidras naudas uzkrājums: 4408,01 eiro. Ienākumi: alga Latvijas Republikas Saeimā — 5325,51 eiro, alga a/s «Talsu piensaimnieks» — 1850 eiro, alga SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» — 15 893,47 eiro, ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības — 370 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 8569,57 eiro. Parādsaistības: 6179,29 eiro.

Dainis Karols — Talsu novada domes deputāts, Jaunsardzes un informācijas centra nodaļas vadītājs, «Talsu 2. vidusskolas atbalsta biedrības» valdes loceklis, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas aizsardzības ministra ārštata konsultants Jaunsardzes un Zemessardzes jautājumos, politiskās apvienības «Latvijas Zemnieku savienība» centrālās padomes Talsu nodaļas vadītājs. Īpašumā: dzīvoklis Talsu novada Ģibuļu pagastā, dzīvoklis Lībagu pagastā. Pieder transportlīdzekļi «BMW 320» (izlaides gads 1996.), motocikls «Jawa 350» (izlaides gads 1977.), «BMW 520» (izlaides gads 1996.), «BMW 530» (izlaides gads 2005.). Ienākumi: alga Jaunsardzes un informācijas centrā — 18 105,63 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 8256,64 eiro, pensija Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā — 4642,26 eiro. Parādsaistības: 7000 eiro.

Miervaldis Krotovs — Talsu novada domes deputāts, Talsu novada pašvaldības objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas loceklis. Īpašumā: dzīvoklis Jelgavā, zemes un būvju īpašums Talsu novadā, dzīvoklis Talsu novadā; kopīpašumā: zemes un būvju īpašums Talsu novadā. Pieder transportlīdzeklis «Honda FR-V» (izlaides gads 2008.). Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 8483,86 eiro.

Ilze Indriksone — Talsu novada domes deputāte, a/s «Talsu autotransports» pasažieru pārvadājumu daļas vadītāja, saimnieciskās darbības veicēja, nacionālās apvienības ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/ LNNK» Talsu nodaļas vadītāja, autoratlīdzības līgums ar biedrību «Talsu pauguraines dabas parka atbalsts». Īpašumā zemes un ēkas nekustamais īpašums Talsu novada Laidzes pagastā, nomā zeme Laidzes pagastā. Pieder transportlīdzeklis «Mazda Premacy» (izlaides gads 2003.). Ienākumi: alga a/s «Talsu autotransports» — 2806,77 eiro, ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības — 2540 eiro, kā «un citi ienākumi» norādīti no «Lauku atbalsta dienesta» — 908,40 eiro, honorārs no biedrības «Talsu pauguraines dabas parka atbalsts» —

248,60 eiro, pabalsts no VSAA — 6236,95 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 6089,77 eiro. Parādsaistības: 16 600 eiro.

Gundars Sebris — Talsu novada domes deputāts, Talsu Valsts ģimnāzijas direktors. Īpašumā zeme Talsos, kopīpašumā — zemes un ēkas nekustamais īpašums Gulbenes novada Lizuma pagastā. Pieder transportlīdzekļi «VW Passat» (izlaides gads 2007.), «ZAZ 965 A» (izlaides gads 1966.), «VW Golf» (izlaides gads 1982.). Naudas uzkrājums: 8519,11 eiro a/s «CBL Atklātais pensiju fonds». Ienākumi: alga Talsu novada izglītības pārvaldē — 15 974,27 eiro; «un citi ienākumi»: Talsu novada izglītības pārvaldē — 85 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 8242,40 eiro. Kredīts — 56 000 eiro, aizdevums — 56 000 eiro. Parādsaistības: 53 627,10 eiro. Izsniegtie aizdevumi: 53 627,10 eiro.

Andis Astrātovs — Talsu novada domes deputāts, ķirurga privātprakse, ķirurgs SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca», SIA «Jaunā iela 23» valdes priekšsēdētājs, politiskās partijas «Talsu novada attīstībai» valdes loceklis, mednieku biedrības «Silupe» valdes loceklis, SIA «Trillers» prokūrists. Īpašumā: būve un zeme Talsos. Pieder kapitāla daļas SIA «Jaunā iela 23» 40 000 eiro vērtībā. Pieder transportlīdzekļi «Peugeot 207» (izlaides gads 2007.), «Volvo XC70» (izlaides gads 2005.). Ienākumi: alga SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» — 538,99 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 9479,88 eiro, alga praksē —

8640 eiro. Parādsaistības — 93 367,51 eiro. Izsniegtie aizdevumi — 31 785,96 eiro; 42 190,29 eiro.

Olga Blumbaha — Talsu novada domes deputāte, Talsu novada pašvaldības objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas locekle, Profesionālās izglītības kompetences centrs «Rīgas Valsts tehnikums» profesionālās izglītības skolotāja, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, izglītības darbinieku biedrības «Skolas soma» valdes locekle. Skaidras naudas uzkrājums — 6000 USD. Ienākumi: alga Profesionālās izglītības kompetences centrā «Rīgas Valsts tehnikums» — 8206,16 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 7780,15 eiro, pabalsts no VSAA — 1743,20 eiro, honorārs no SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» — 105 eiro; «un citi ienākumi»: Latvijas Lauksaimniecības universitātē — 81,90 eiro.

Juzefa Kļava — Talsu novada domes deputāte, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja, Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja, Kandavas lauksaimniecības tehnikuma profesionālās izglītības skolotāja. Īpašumā zeme un dzīvoklis Talsu novada Laidzes pagastā. Pieder transportlīdzeklis «IŽ 21251 012» (izlaides gads 1989.), «Peugeot 2008» (izlaides gads 2016.). Bezskaidras naudas uzkrājumi: 59 660,45 eiro, 21 044,73 eiro. Ienākumi: alga Kandavas lauksaimniecības tehnikumā — 36,14 eiro; «un citi ienākumi»: Latvijas Lauksaimniecības universitātē — 56 eiro, procenti a/s «Swedbank» — 86,22 eiro, alga Lauku atbalsta dienestā — 20 390,74 eiro, pabalsts VSAA — 6456,90 eiro, pensija VSAA — 501,42 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 6320,49 eiro, procenti a/s «Citadeles banka» — 81,78 eiro, ienākumi no īpašuma pārdošanas SIA «LMK» — 2000 eiro. Veikts pirkums, auto iegāde par 19 329 eiro.

Normunds Krūze — Talsu novada domes deputāts, Talsu novada izglītības pārvaldes sporta skolotājs, Laucienes sporta centra vadītājs. Īpašumā dzīvoklis Talsu novadā. Pieder transportlīdzeklis «VW Sharan» (izlaides gads 2007.) un piekabe, transporta kravas kaste «MAZ 81144» (izlaides gads 1993.). Ienākumi: alga Talsu novada izglītības pārvaldē — 3549,35 eiro, honorārs SIA «Talsu Vēstis» — 72,20 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 17 970,31 eiro.

Oļegs Solovjovs — Talsu novada domes deputāts, Talsu 2. vidusskolas direktors, biedrības «Talsu novadam» priekšsēdētājs, politiskās partijas «Talsu novada attīstībai» valdes loceklis. Pieder transportlīdzeklis «Ford Mondeo» (izlaides gads 2008.). Ienākumi: alga Talsu novada izglītības pārvaldē — 16 261,93 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 9394,54 eiro, procenti a/s «SEB banka» — 1,30 eiro.

Zintis Vicinskis — Talsu novada domes deputāts, Talsu Komersantu kluba valdes loceklis, SIA «Stendes būvnieks» būvdarbu vadītājs, SIA «AZ īpašumi» nekustamo īpašumu speciālists, SIA «Vīgantes» būvdarbu vadītājs, SIA «PRTA» valdes loceklis. Īpašumā: zeme Talsos un būve Talsu novada Laidzes pagastā. Pieder kapitāla daļas SIA «PRTA» 142 eiro vērtībā. Naudas uzkrājums a/s «Swedbank» — 5562,90 eiro. Ienākumi: alga SIA «Vīgantes» — 2895,52 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 7104,50 eiro, alga SIA «PRTA» — 8542,23 eiro, alga SIA «AZ īpašumi» — 8640 eiro, alga SIA «Stendes būvnieks» — 5142,46 eiro. Parādsaistības: 6317,28 eiro; 38 666,79 eiro. Izsniegtie aizdevumi: 14 268,62 eiro, 12 094,41 eiro.

Pārvalžu vadītāji

Ģirts Kalnbirze — Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts eksaminācijas komisijas loceklis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes ekonomistu kluba valdes loceklis. Īpašumā zeme Tukuma novada Pūres pagastā. Pieder divas kravas transporta kastes «Ford Ranger» (izlaides gads 2007.), motocikls «Yamaha XZ 550» (izlaides gads 1982.), motorlaiva «Progress» (izlaides gads 1972.). Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 19 670,39 eiro.

Juris Upmalis — Laucienes un Balgales pagasta pārvaldes vadītājs, SIA «Talsu namsaimnieks» valdes priekšsēdētājs. Īpašumā dzīvoklis Talsos. Pieder transportlīdzeklis «Subaru Legacy» (izlaides gads 2004.). Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 17 690,23 eiro, alga SIA «Talsu namsaimnieks» — 2247,62 eiro. Parādsaistības: 18 238,23 eiro.

Kitija Vecmane — Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja, SIA «X Express» galvenā grāmatvede. Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 13 184,45 eiro, alga SIA «X Express» — 88,16 eiro.

Andris Grīnbergs — Valdemārpils pilsētas, Ārlavas, Īves un Lubes pagasta pārvaldes vadītājs. Īpašumā zeme Valdemārpilī, kā arī zemes un ēkas nekustamais īpašums Valdemārpilī. Pieder transportlīdzeklis «Mitsubishi Pajero» (izlaides gads 1992.). Ienākumi: 17 975,78 eiro. Parādsaistības: 34 409 eiro, 7715 eiro.

Inga Kadiķe-Skadiņa — Ķūļciema pagasta pārvaldes vadītāja, SIA «Bišjānīši» valdes locekle. Pieder transportlīdzeklis «VW Golf Variant» (izlaides gads 2003.). Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 9794,59 eiro, pabalsts VSAA — 409,68 eiro.

Solveiga Stalidzāne — Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja, Talsu rajona Laidzes pagasta zemnieku saimniecības «Mežsētas» īpašniece, Iģenes evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece. Īpašumā: dzīvoklis Talsos, zeme Talsu novada Laidzes pagastā, zemes un ēkas nekustamais īpašums Laidzes pagastā. Pieder transportlīdzeklis «Opel Astra Caravan» (izlaides gads 2004.). Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 13 236,14 eiro, pabalsts VSAA — 273,12 eiro; «un citi ienākumi»: Lauku atbalsta dienestā — 342 eiro. Parādsaistības: 26 023,87 eiro.

Lauma Jaunpujēna — Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja, biedrības «Lībadznieki» valdes priekšsēdētāja. Īpašumā: zeme Talsu novada Lībagu un Virbu pagastā, dzīvoklis Lībagu pagastā, kā papildu īpašums «pārējie» norādīts Lībagu pagastā. Pieder transportlīdzeklis «Seat Arosa» (izlaides gads 1999.). Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 13 342,26 eiro. Parādsaistības: 77 555,01 eiro.

Zigmunds Brunavs — Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs. Īpašumā: zeme Talsu novada Abavas pagastā, kā papildu īpašums «pārējie» norādīts Sabilē. Pieder transportlīdzekļi «BMW X5» (izlaides gads 2004.), «Jeep Grand Cherokee» (izlaides gads 1998.), «Mercedes Benz A160» (izlaides gads 1998.). Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 14 549,88 eiro; «un citi ienākumi»: Zemessardzes štābā — 35,99 eiro, ienākumi no īpašuma pārdošanas SIA «BT Autosalons» — 7200 eiro.

Andis Āboliņš — Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs. Īpašumā: zemes un ēkas nekustamais īpašums Talsu novada Virbu pagastā. Pieder transportlīdzeklis «VW Corrado» (izlaides gads 1991.). Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 14 530,27 eiro; «un citi ienākumi» no SIA «Tolmets Tukums» — 106,50 eiro.

Egils Alsbergs — Strazdes un Virbu pagasta pārvaldes vadītājs, Talsu rajona zemnieku saimniecības «Ķeiri» pārvaldnieks. Kopīpašumā: zemes un ēkas nekustamais īpašums. Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 13 901,38 eiro, ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības Talsu rajona zemnieku saimniecībā «Ķeiri» — 1554,96 eiro.

Jana Robalde — Valdgales pagasta pārvaldes vadītāja. Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 13 165,26 eiro, pabalsts VSAA — 364,16 eiro.

Iveta Jansone — Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja. Īpašumā: trīs zemes un ēkas nekustamie īpašumi Talsu novada Vandzenes pagastā, kā arī papildu zeme Vandzenes pagastā. Pieder transportlīdzekļi «VW Passat Variant» (izlaides gads 1998.), «Opel Astra» (izlaides gads 2014.). Ienākumi: alga Talsu novada pašvaldībā — 13 214,20 eiro, pabalsts VSAA — 632,72 eiro; «un citi ienākumi»: Lauku atbalsta dienestā — 1000 eiro.

Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāji

Igors Kude — SIA «Talsu ūdens» valdes priekšsēdētājs, SIA «Nor­ja» tirdzniecības pārstāvis, Talsu Rotari kluba prezidents un vadītājs pats sev. Īpašumā: dzīvoklis Rīgā, zemes un būvju īpašums Talsu novadā; kopīpašumā: zemes un būvju īpašums Tukuma novada Degoles pagastā. Pieder akcijas SIA «Norja» 25 950 eiro vērtībā. Vērtspapīri: 15 obligācijas par summu 30 699,16 USD; 38 000 obligācijas par summu 41 638,80 eiro; 25 000 obligācijas par summu 24 412,50 USD; 170 000 obligācijas par summu 164 339 NOK; «un citi ienākumi»: 5869,28 vērtspapīri par summu 5869,28 eiro. Pieder transportlīdzeklis «Volvo XC70» (izlaides gads 2012.), kuģa motors «Honda» (izlaides gads 2015.) un transporta piekabe, laivu vedējs «RB 110720» (izlaides gads 2002.). Bezskaidras naudas uzkrājumi — 35 544,05 USD, 4659,58 NOK; 46 511,63 eiro; 7041,84 eiro; 4622,13 eiro; 21 694,28 eiro; kā «un citi ienākumi»: SIA «Talsu ūdens» — 16 693,11 eiro, alga SIA «Nor­ja» — 1199,49 eiro, dividendes a/s «Swedbank» — 618,75 eiro, apdrošināšanas atlīdzība no a/s «Balta» — 61 eiro, alga no Igors Kude — 2100 eiro, procenti a/s «Swedbank» — 0,10 eiro. Izsniegtie aizdevumi: 22 706,43 eiro, 50 000 eiro, 35 000 eiro, 17 838,89 eiro.

Egils Bariss — pašlaik SIA «Talsu namsaimnieks» valdes priekšsēdētājs, līdz pērnā gada 25. novembrim — SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs. Īpašumā divi zemes un ēkas nekustamie īpašumi Kandavā. Pieder transportlīdzeklis «Volvo» (izlaides gads 2006.). Ienākumi: alga SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» — 18 047,60 eiro.

Juris Upmalis — SIA «Talsu namsaimnieks» valdes loceklis, pērn uz laiku valdes priekšsēdētājs (deklarāciju skatīt iepriekš).

Kristīna Bidzāne — SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» valdes locekle, Talsu filiāles vadītāja, SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, iepirkumu komisija TF. Īpašumā: dzīvoklis Talsos, dzīvoklis Laidzes pagastā, zeme Laidzes pagastā un Tumes pagastā; kopīpašumā: zeme Tumes pagastā. Pieder akcijas a/s «Grindeks» 58,44 eiro vērtībā. Pieder transportlīdzeklis «Mitsubishi Colt» (izlaides gads 2004.). Ienākumi: alga SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» — 25 018 eiro, ienākumi no īpašuma pārdošanas SIA «Skandi motors» — 3200 eiro, ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības, no Agra Ruļļa — 520 eiro, ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības, Valdemārpils I. Ziediņa zemnieku saimniecības «Mežleiši» — 20 eiro.

Indra Rassone — SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» valdes priekšsēdētāja. Īpašumā divi dzīvokļi Tukumā. Bezskaidras naudas uzkrājums — 4100 eiro. Ienākumi: alga SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» — 20 423,76 eiro, pabalsts VSAA — 318,66 eiro. Parādsaistības: 22 850,79 eiro.

Inga Priede — SIA «Talsu televīzija» valdes locekle, Kandavas novada domes deputāte, Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» sabiedrisko attiecību speciāliste, pilnvarojums Kandavas novada nevalstisko organizāciju centrā. Īpašumā dzīvoklis Talsos; valdījumā — būve Kandavā. Pieder transportlīdzeklis «Volvo XC60» (izlaides gads 2011.). Ienākumi: alga Kandavas novada domē — 5184 eiro; kā «un citi ienākumi»: SIA «Talsu televīzija» — 4440 eiro, honorārs no SIA «Talsu Vēstis» — 9,50 eiro, ienākumi no automobiļa pārdošanas SIA «SEB līzings» — 17 500 eiro, pabalsts VSAA — 273,12 eiro, alga SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» — 4514,62 eiro, alga Talsu novada pašvaldībā — 15 548,66 eiro. Pārdots automobilis — 17 500 eiro; veikts pirkums, automašīnas iegāde — 15 500 eiro; kredīts — 17 500 eiro. Parādsaistības: 12 957 eiro.

Interesanti

Vislielākos ienākumus pērn saņēmusi nu jau bijusī Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inga Priede — 47 469,90 eiro (daļa summas ir no pārdotā auto), pēc tam ar lielākajiem ienākumiem var lepoties deputāts un Valdemārpils vidusskolas direktors Andris Dzenis — 38 885,99 eiro (daļa summas ir no Lauku atbalsta dienesta), seko deputāts un CSDD Talsu nodaļas priekšnieks Vilnis Pūcītis — 36 160,75 eiro un deputāte, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava — 35 929,69 eiro.

Viszemākie ienākumi pērn bijuši deputātam Miervaldim Krotovam — 8483,86 eiro un Ķūļciema pagasta pārvaldes vadītājai Ingai Kadiķei-Skadiņai — 10 204,27 eiro.

Lielāko algu pašvaldībā saņem domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus — 30 308,83 eiro (iepriekšējam priekšsēdētājam Miervaldim Krotovam algā par 2012. gadu samaksāti Ls 14 649,55 jeb 20 844,43 eiro); tātad pašreizējais priekšsēdētājs saņem par nepilniem 9500 eiro vairāk nekā iepriekšējais. Algas lieluma ziņā īpaši neatpaliek izpilddirektors Aldis Vilsons — viņš saņem 28 754,08 eiro (2014. gadā alga bija 26 714,71 eiro; palielinājums par 2039,37 eiro). Salīdzinājumam: iepriekšējam izpilddirektoram Normundam Tropiņam alga 2012. gadā bija Ls 13 423,93 jeb 19 100,532 eiro; tātad pašreizējais izpilddirektors saņem par nepilniem 9700 eiro vairāk nekā iepriekšējais.

Lielākās algas no deputātiem ir Vilnim Pūcītim — 25 570,04 eiro CSDD (alga kopš 2014. gada pieaugusi par 1682,41 eiro) un Juzefai Kļavai — 20 390,74 eiro Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (jāņem vērā, ka pērn alga bijusi mazāka veselības problēmu dēļ, salīdzinājumam 2014. gadā — 27 050,36 eiro).

Kapitālsabiedrībās visvairāk saņem Kristīna Bidzāne — 25 018 eiro SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» (alga svārstīga, jo 2014. gadā tā bija 20 940,77 eiro, bet 2015. gadā — 27 480,36 eiro). Arī Indra Rassone SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» saņem salīdzinoši lielu algu — 20 423,76 eiro (2014. gadā alga bija 18 903,34 eiro).

Vislielākās parādsaistības norādītas deputātam Andim Astrātovam — 93 367,51 eiro (izsniedzis aizdevumus 73 976,25 eiro apmērā), Lībagu pagasta pārvaldes vadītājai Laumai Jaunpujēnai — 77 555,01 eiro, deputātam Gundaram Sebrim kredīts — 56 000 eiro (un izsniedzis aizdevumu 56 000 eiro apmērā), parādsaistības — 53 627,10 eiro (un izsniedzis aizdevumu 53 627,10 eiro), deputātam Zintim Vicinskim — 44 984,07 eiro (un izsniedzis aizdevumus 26 363,03 eiro apmērā).

Tajā pašā laikā ir personas ar ievērojamiem naudas uzkrājumiem: deputātei Juzefai Kļavai tie ir 80 705,18 eiro, savukārt SIA «Talsu ūdens» valdes priekšsēdētājam Igoram Kudem — 35 544,05 USD, 4659,58 NOK un 79 869,88 eiro (2012. gadā viņa uzkrājumi sasniedza 275 350,00 eiro apmēru).

Igors Kude pamanāms ne tikai ar lielajiem naudas uzkrājumiem, bet arī ievērojamo vērtspapīru klāstu. Kā arī — ik gadu tiek norādīti lieli naudas aizdevumi, ko viņš izsniedzis. Pērn tie bijuši 125 545,32 eiro. Deklarācijā, stājoties amatā 2012. gada 4. jūnijā, aizdotās naudas summa bija divreiz lielāka — 224 750,00 eiro.

Patīkams algu pieaugums vērojams arī vairumam pārvalžu vadītāju. Vislielākais pieaugums bijis Laucienes un Balgales pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Upmalim: ja 2014. gadā viņš algā saņēma 10 289,49 eiro, tad pērn par padarīto saņēmis 17 690,23 eiro; pieaugums — 7400,74 eiro. Arī Talsu pilsētas pārvaldes vadītājam Ģirtam Kalnbirzem ievērojams pieaugums: alga 2014. gadā bija 14 974,12 eiro, šobrīd 19 670,39 eiro; pieaugums — 4696,27 eiro. Trešajā vietā ierindojas Valdemārpils pilsētas, Ārlavas, Īves un Lubes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs: 2014. gadā viņš saņēma 14 196,19 eiro, pērn — 17 975,78 eiro; pieaugums — 3779,59 eiro. Arī Strazdes un Virbu pagasta pārvaldes vadītājam Egilam Alsbergam liels algas pieaugums. 2014. gadā viņš saņēma 8786,92 eiro (par desmit mēnešiem). Provizoriski rēķinot — dalām ar desmit un reizinām ar gada 12 mēnešiem, un gadā ienākumi iznāk 10 544,30 eiro. Pērn viņš saņēma 13 901,38 eiro; pieaugums — 3357,08 eiro.

Arī citiem pārvaldniekiem algas pieaugušas robežās aptuveni no 2000 līdz 3000 eiro, tomēr interesanti, ka ne visiem. Piemēram, Lībagu pagasta pārvaldes vadītājai Laumai Jaunpujēnai alga nemainīga: 2014. gadā viņa saņēma 13 576,66 eiro, savukārt pērn praktiski tikpat, proti, 13 342,26 eiro. Līdzīga situācija Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājam Zigmundam Brunavam: 2014. gadā saņēma 14 823,78 eiro, pērn — 14 549,88 eiro.

Sagatavojusi Mārīte Jankeleviča

DUNDAGAS NOVADS

Gunārs Laicāns — Dundagas novada domes priekšsēdētājs, dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas loceklis, apbalvojumu komisijas loceklis, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis, SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» padomes loceklis, «Zaļais novads» valdes loceklis. Ienākumi: alga Dundagas novada pašvaldībā — 18 787,66 eiro, pensija VSAA (budžeta maksājumi) — 11 363,91 eiro, Lauku atbalsta dienestā — 586,16 eiro un SIA «METKO» — 35,08 eiro.

Andra Grīvāne — Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece, deputāte, skolotāja Dundagas vidusskolā, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa aizvietotāja, Dundagas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste. Pieder dzīvoklis un zemes un ēkas nekustamais īpašums Dundagas pag. Ienākumi: alga Dundagas novada pašvaldībā — 18 183,84 eiro.

Gunta Abaja — Dundagas novada pašvaldības deputāte, privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja, Zemkopības ministrijā EZF uzraudzības komitejas locekle, biedrība «Darīsim paši!» (uzņēmuma līgums), Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas biedrības koordinatore, Liepājas rajona partnerība (uzņēmuma līgums). Pieder transportlīdzeklis «Renault Megane» (izlaides gads 2005.). Ienākumi: alga Dundagas novada pašvaldībā — 1387,05 eiro, alga biedrībā «Darīsim paši!» — 22,00 eiro, Liepājas rajona partnerībā — 121,37 eiro, alga Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā — 15 306,22 eiro, procenti a/s «SEB banka» — 1,54 eiro.

Linda Pavlovska-Dišlere — Dundagas novada pašvaldības deputāte, Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktore. Īpašumā: dzīvoklis Dundagas pagastā. Ienākumi: alga Dundagas novada pašvaldībā — 18 364,44 eiro, pabalsts VSAA (budžeta maksājumi) — 273,12 eiro, uzturlīdzekļi Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā — 1332,00 eiro.

Guntis Pirvits — Dundagas novada pašvaldības deputāts, SIA «Belari» valdes loceklis, piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības «Dundaga» valdes priekšsēdētājs, biedrības «Siera klubs» valdes loceklis, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes loceklis, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības «Saime» valdes priekšsēdētājs, SIA «LV INTERO» valdes loceklis. Pieder: zeme un zemes un ēkas nekustamais īpašums Dundagas pagastā, zemes un ēkas nekustamais īpašums (kopīpašumā) Dundagas pagastā. Pieder 700 kapitāla daļas SIA «LV INTERO» ar vērtību 996,10 eiro un 100 kapitāla daļas SIA «Belari» ar vērtību 100,00 eiro. Īpašumā vieglais plašlietojuma transportlīdzeklis «Ford Transit» (izlaides gads 2001.), valdījumā transportlīdzeklis «Volvo V50» (izlaides gads 2008.) un «VW Golf Variant» (izlaides gads 1999.) Skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, — a/s «SEB banka» — 16 724,56 eiro.

Ienākumi: alga Dundagas novada pašvaldībā — 1590,42 eiro, alga piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā «Dundaga» — 13 155,45 eiro, Lauku atbalsta dienestā — 3542,29 eiro, ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības: SIA «Dundagas meži» — 597,92 eiro, SIA «Kurekss» — 2350,05 eiro, procenti a/s «DNB banka» — 88,16 eiro.

Ansis Roderts — Dundagas novada pašvaldības deputāts, interešu izglītības mērķdotācijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs, IK «Roderts» īpašnieks, Septītās dienas adventistu Ventspils draudzes vecākais, Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienībā — mācītājs, Ingrīda Liepa — masieris (trešā līmeņa kvalifikācija), biedrības «Latvijas Veselības Misija» valdes loceklis. Īpašumā zemes un ēkas nekustamais īpašums Mārupes novadā un būve Dundagas pagastā. Pieder transportlīdzeklis «VW Multivan» (izlaides gads 2007.), valdījumā transportlīdzeklis «Opel Astra» (izlaides gads 2013.). Ienākumi: alga Dundagas novada pašvaldībā — 2274,48 eiro, alga Ingrīda Liepa — 200,31 eiro, alga Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienībā — 6565,00 eiro. Deklarācijas iesniedzēja parādsaistības, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, — 10 000,00 eiro. Deklarācijas iesniedzēja izsniegtie aizdevumi, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, — 9600,00 eiro.

Una Sila — Dundagas novada pašvaldības deputāte, skolotāja Dundagas vidusskolā, trenere Talsu novada sporta skolā. Pieder zeme un zemes un ēkas nekustamais īpašums Dundagas pagastā. Kopīpašumā zeme Vilces pag., dzīvoklis Dundagas pag., zeme Tārgales pag. Ienākumi: alga Dundagas novada pašvaldībā — 12 733,60 eiro, alga Talsu novada izglītības pārvaldē — 9059,79 eiro, ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības Svētes pagasta zemnieku saimniecībā «Vilciņi 1» — 3702,23 eiro, pabalsts VSAA (budžeta maksājumi) — 341,40 eiro. Privātie pensiju fondi — ir.

Smaida Šnikvalde — Dundagas novada pašvaldības deputāte, interešu izglītības valsts mērķdotācijas sadalīšanas komisijas locekle, kultūras darba organizatore. Īpašumā zemes un ēkas nekustams īpašums Dundagas pagastā, kopīpašumā zeme Dundagas pagastā. Valdījumā transportlīdzeklis «Volvo XC90» (izlaides gads 2005.) Ienākumi: alga Dundagas novada pašvaldībā 11 633,85 eiro, ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības, SIA «Latdruvas» — 1275,00 eiro.

Aldons Zumbergs — Dundagas novada pašvaldības deputāts, ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija, zemnieku saimniecības «Alkšbirzes» īpašnieks, Dundagas baptistu draudzes padomes priekšsēdētājs. Īpašumā zeme Valdgales pag. un Dundagas pag., būves Dundagas pagastā, kopīpašumā dzīvoklis Talsos. Īpašumā transportlīdzekļi «Ford Tranzit» (izlaides gads 1990.) un «VW Transporter» (izlaides gads 1995.) Ienākumi: alga Dundagas novada pašvaldībā — 1166,91 eiro, pensija — 3048,66 eiro un pabalsts VSAA (budžeta maksājumi) — 1065,58 eiro. Dzīvības apdrošināšana — ir.

Zinta Eizenberga — Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore, privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas locekle, iepirkumu komisijas locekle, «Zaļais novads» valdes locekle, Dundagas bērnu dienas centra «Mājas» grāmatvede. Īpašumā zemes un būvju īpašums Talsos un Talsu novadā. Valdījumā transportlīdzeklis «VW Pas­sat» (izlaides gads 2009.) Ienākumi: alga Dundagas novada pašvaldībā — 17 873,32 eiro, alga Dundagas bērnu dienas centrā «Mājas» — 758,27 eiro un Lauku atbalsta dienestā — 682,80 eiro. Parādsaistības, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, — 9885,12 eiro.

Aldis Pinkens — Dundagas novada pašvaldības Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs. Pieder 39 privatizācijas sertifikāti a/s «Latvijas Krāj­banka». Īpašumā transportlīdzeklis «SAAB 9-3» (izlaides gads 2003.). Ienākumi: alga Dundagas novada pašvaldībā — 13 374,96 eiro.

Andrejs Bāliņš — Dundagas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA «Ziemeļkurzeme» valdes loceklis. Īpašumā zeme un zemes un ēkas nekustamais īpašums Dundagas pagastā, transportlīdzekļi: traktors «T-25A» (izlaides gads 1980.), «T-25A» (izlaides gads 1994.) un pašizgatavota piekabe (1996. gads). Ienākumi: alga SIA «Ziemeļkurzeme» — 11 628,54 eiro, pabalsts VSAA (budžeta maksājumi) — 83,45 eiro.

Ivo Bordjugs — Dundagas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA «Kolkas ūdens» valdes loceklis, apkures/krāšņu kurinātājs, sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Pas­torāts» elektriķis, nodibinājuma «Rīgas Romas katoļu ģimnāzija» vispārējās pamatizglītības skolotājs. Īpašumā zemes un būvju īpašums Mērsraga novadā, transportlīdzekļi — piekabe, transporta kravas kaste «RB 1101» (izlaides gads 2006.) un vieglais plašlietojuma «VW Golf Variant» (izlaides gads 2000.) Ienākumi: alga SIA «Kolkas ūdens» — 1939,39 eiro, alga nodibinājumā «Rīgas Romas katoļu ģimnāzija» — 543,36 eiro un alga Dundagas novada pašvaldībā — 739,41 eiro.

Agita Vagenmeistere — Dundagas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA «Dundagas veselības centrs» valdes priekšsēdētāja, medicīnas māsa. Īpašumā transportlīdzeklis «Volvo V70» (izlaides gads 2002.) Ienākumi: alga SIA «Dundagas veselības centrs» — 15 703,00 eiro, pabalsts VSAA (budžeta maksājumi) — 273,12 eiro. Ir privātie pensiju fondi un dzīvības apdrošināšana.

INTERESANTI

Dundagas novadā pagājušajā gadā visvairāk nopelnījis domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns («Strādāsim kopā»), kas algā no pašvaldības saņēmis 18 787,66 eiro. Viena no atalgotākajām bijusi Linda Pavlovska-Dišlere («Kopsolis»), kura bez deputāta pienākumu pildīšanas ir arī Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktore. Deklarācijā norādīts, ka pērn viņa no pašvaldības algā saņēmusi 18 364,44 eiro. Trešā pelnošākā ir domes priekšsēdētāja vietniece Andra Grīvāne («Strādāsim kopā»), kuras deklarācijā norādīts, ka Dundagas novada pašvaldībā 2016. gadā saņemta alga 18 183,84 eiro apmērā, viņa ir arī skolotāja Dundagas vidusskolā.

Sagatavojusi Aiga Naudiņa

MĒRSRAGA NOVADS

Lauris Karlsons — Mērsraga novada domes priekšsēdētājs, Mērsraga novada pašvaldības lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi komisija, Kurzemes plānošanas reģiona padomes loceklis, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisijas loceklis, Mērsraga ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs, IK «Lauris Karlsons» īpašnieks. Pieder viena kapitāla daļa IK «Lauris Karlsons» ar vērtību viens eiro. Pieder zemes un ēkas nekustamais īpašums Mērsraga novadā. Pieder transportlīdzeklis «Volvo XC90» (izlaides gads 2007.), jahta «Palsa» (1952. izlaides gads). Skaidras naudas uzkrājums — 3000 eiro. Bezskaidras naudas uzkrājums — 3500 eiro. Ienākumi: alga Mērsraga novada pašvaldībā — 15 382,84 eiro. Parādsaistības — 42 000 eiro.



Aigars Šteinbergs — Mērsraga novada domes priekšsēdētāja vietnieks, iepirkumu komisijas loceklis, Mērsraga novada medību koordinācijas komisija, kapteinis Mērsraga ostas pārvaldē, biedrības «Mērsraga jahtuklubs» valdes loceklis, Kurzemes burāšanas skolas valdes loceklis, mednieku un makšķernieku biedrības «Nurme» valdes loceklis, SIA «Ada» valdes loceklis, biedrības «Engures ezers» valdes loceklis. Pieder dzīvoklis Liepājā, kopīpašums Liepājā, divi zemes gabali Mērsragā. Pieder trīs kapitāldaļas SIA «Ada» par summu 2859,97 eiro. Pieder transportlīdzeklis «Land Rover Discovery» (2012. izlaides gads), piekabe — transporta kravas kaste «MAZ 8114» (izlaides gads 1985.), airu laiva «Pella» (izlaides gads 1990.). Skaidras naudas uzkrājumi — 1100 eiro. Bezskaidras naudas uzkrājumi: 14,40 USD; 20 614,38 eiro; 2882,20 eiro; 100 046,30 eiro. Ienākumi no īpašuma pārdošanas — 650 eiro. Procenti no a/s «SEB banka» — 217,20 eiro. Alga SIA «Ada» — 4474,53 eiro, alga Mērsraga ostas pārvaldē — 22 742,20 eiro, pensija — 4625,94 eiro, VSAA pabalsts — 163,34 eiro, alga Mērsraga novada pašvaldībā — 314,75 eiro. Dāvinājums — 15 000 eiro. Izsniegtie aizdevumi — 16 500 eiro, 500 000 eiro, 170 744,62 eiro, 20 500 eiro, 24 000 eiro.

Ilze Indruškeviča — Mērsraga novada domes deputāte, Mērsraga vidusskolas direktore, Mērsraga novada pašvaldības bāriņtiesas locekle, kvalitātes komisijas locekle. Pieder zeme un ēka Mērsraga novadā. Ienākumi — VSAA pabalsts 819,36 eiro, alga Mērsraga novada pašvaldībā — 15 211,75 eiro.

Ārija Logina — Mērsraga novada domes deputāte, Mērsraga novada pašvaldības zvejniecības un licencēšanas komisijas locekle, administratīvās komisijas locekle, Ā. Loginas Mērsraga individuālā uzņēmuma «Zvīņa» likvidatore. Pieder īpašums Mērsraga novadā. Pieder piekabe transporta kravas kaste «MAZ 8114» (izlaides gads 1988.), automašīna «VW Golf» (izlaides gads 1989.). Ienākumi — pensija 3517,65 eiro, alga Mērsraga novada pašvaldībā 357,50 eiro.

Ivars Indruškevičs — Mērsraga novada domes deputāts, SIA «Nords­ event communications» sporta speciālists, sporta skolotājs un sporta organizators Mērsraga novada pašvaldībā. Pieder transportlīdzeklis «Chrysler Town&Country» (izlaides gads 2005.). Ienākumi: SIA «Talsu Vēstis» honorārs — trīs eiro, SIA «Nords event communications» — 145,11 eiro, Mērsraga novada pašvaldībā — 18 651,71 eiro.

Gvido Erķis — Mērsraga novada domes deputāts, Mērsraga novada pašvaldības zvejniecības un licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, komisijas lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi loceklis, valdes loceklis Mērsraga ostas pārvaldē, SIA «Andela» prokūrists. Pieder pašbūvēta airu laiva (izlaides gads 2010.), automašīna «Audi Coupe» (izlaides gads 1990.), «BMW 316» (izlaides gads 1994.), kuģa motors «Mercury» (izlaides gads 1996.), «Audi 90» (izlaides gads 1986.). Skaidras naudas uzkrājumi — 4500 eiro. Ienākumi: a/s «PrivatBank» procenti — 0,02 eiro, alga Mērsraga ostas pārvaldē — 2220 eiro, alga SIA «Andela» — 7320 eiro, Ienākumi no īpašuma pārdošanas — 1700 eiro, alga Mērsraga novada pašvaldībā — 413,75 eiro. Parādsaistības — 16 299,27 eiro. Izsniegtie aizdevumi — 6800 eiro, 4200 eiro, 3200 eiro.

Dzintars Ceravs — Mērsraga novada domes deputāts, SIA «Sabiedrība IMS» bioloģiskās attīrīšanas iekārtas operators, Rīgas brīvostas pārvaldē Mērsraga bākas uzraugs. Pieder divi īpašumi Mērsraga novadā. Pieder transportlīdzeklis «VAZ 2121» (izlaides gads 1989.), airu laiva «Amber 300» (izlaides gads 2015.), «Honda CRV» (izlaides gads 1999.), motorlaiva «Pella» (izlaides gads 1981.), airu laiva «Laiva» (izlaides gads 1993.). Ienākumi: alga Rīgas brīvostas pārvaldē — 14 082,41 eiro, VSAA pabalsts — 445,46 eiro, alga SIA «Sabiedrība IMS» — 6689,55 eiro, alga Mērsraga novada pašvaldībā — 188,75 eiro. Pārdevums, cesijas līgums — 28 813,15 eiro, pirkums, cesijas līgums, savstarpējs ieskaits — 28 813,15 eiro.

Andis Dārziņš — Mērsraga novada domes deputāts, Mērsraga novada pašvaldības iepirkumu komisijas loceklis, valdes priekšsēdētājs Mērsraga ostas pārvaldē, SIA «Hanzas jūras aģentūra» kuģu aģents, SIA «Tialko» valdes loceklis, SIA «Mersrags shipping agency» valdes loceklis. Kopīpašumā zeme Mērsraga novadā, īpašumā — dzīvoklis Mērsraga novadā. Pieder četras SIA «Mersrags shipping agency» kapitāla daļas, to vērtība — 2844 eiro, pieder 20 SIA «Tialko» kapitāla daļas, to vērtība — 2840 eiro. Pieder transportlīdzeklis «Audi A6» (izlaides gads 2009.), «Toyota Avensis» (izlaides gads 2010.). Ienākumi: alga Mērsraga ostas pārvaldē — 10 244,64 eiro, alga SIA «Tialko» — 832,50 eiro, alga Mērsraga novada pašvaldībā — 281 eiro, alga SIA «Mersrags shipping ­agency» — 4070 eiro. Parādsaistības — 70 287,31 eiro, 10 371,42 eiro. Izsniegtie aizdevumi — 40 907,58 eiro.

Roberts Šiliņš — Mērsraga novada domes deputāts, Mērsraga novada pašvaldības iepirkumu komisijas loceklis, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa aizvietotājs, Engures ezera dabas parka fonda valdes loceklis, Latvijas Ornitoloģijas biedrības eksperts. Pieder īpašums Mērsraga novadā. Pieder motocikls «Yamaha RS 125» (izlaides gads 1979). Ienākumi: honorārs no Latvijas Ornitoloģijas biedrības — 75 eiro, alga Engures ezera dabas parka fondā — 21 533 eiro, alga Mērsraga novada pašvaldībā — 159,50 eiro. Parādsaistības — 15 440 eiro.

Oskars Luksis — SIA «Mērsraga ūdens» valdes loceklis, ZS «Mežāres» īpašnieks. Pieder būve un zeme Mērsraga novadā, divi kopīpašumi Mērsraga novadā. Pieder transportlīdzeklis «Jeep Grand Cherokee» (izlaides gads 1998.), «VW Golf» (izlaides gads 1983.), traktors «T-40AM» (izlaides gads 1991.), auto piekabe «Brenderup» (izlaides gads 2007.), «Mercedes Benz E290» (izlaides gads 1997.). Ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības ZS «Mežāres» — 680,42 eiro, alga SIA «Mērsraga ūdens» — 4554,67 eiro.

Mērsraga ostas pārvalde

Jānis Budreika — Mērsraga ostas pārvaldnieks, Mērsraga reģiona uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs. Pieder nekustamais īpašums Mērsraga novadā. Pieder 156 a/s «Rīnūži» akcijas par 2779,05 eiro. Pieder transportlīdzeklis «Opel Zafira» (izlaides gads 2008), motocikls «Lynx Yeti V800» (izlaides gads 2008.), kravas transporta kaste «Mitsu­bishi L200» (izlaides gads 2007.). Bezskaidras naudas uzkrājumi — 61 635,77 eiro, 14 832,22 eiro. Ienākumi: alga Mērsraga ostas pārvaldē — 32 351,45 eiro, VSAA pabalsts — 1314,49 eiro, citi ienākumi: a/s «SEB banka» — 95,62 eiro. Izsniegtie aizdevumi — 13 659,57 eiro.

Zigis Goldmanis — (deklarācijas dati par 2016. gadu patlaban nav iekļauti). 2016. gada 22. decembrī, stājoties amatā, iesniegtā deklarācija pauž informāciju: Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja vietnieks, valdes loceklis biedrībā «Rojas jahtklubs», valdes priekšsēdētājs SIA «Gamma-Rent», SIA «Rojas jahtu osta» valdes priekšsēdētājs. Nekustamie īpašumi — zeme Ģibuļu pagastā, zemes un ēkas nekustamais īpašums Rojas novadā, dzīvoklis Rojas novadā, zeme un nekustamais īpašums Rojas novadā, būve Rojas novadā. Pieder kravas transporta kokvedējs «Kamaz 53212» (izlaides gads 1982.), Piekabe transporta kokvedējs «GKB 8350» (izlaides gads 1986.). Skaidras naudas uzkrājums — 20 000 eiro. Bezskaidras naudas uzkrājums — 15 000 eiro.

Inguna Strautmane — Mērsraga ostas pārvaldes valdes locekle, Satiksmes ministrijas (SM) departamenta direktore, SM departamenta direktora vietniece un nodaļas vadītāja, valsts akciju sabiedrības «Latvijas Jūras administrācija» uzņēmuma līgums, valsts akciju sabiedrības «Ceļu satiksmes drošības direkcija» padomes sekretāre. Pieder dzīvoklis Jelgavas novadā, zemes un ēkas nekustamais īpašums Cenu pagastā.

Pieder transportlīdzeklis «VW Sharan» (izlaides gads 1998.). Bezskaidras naudas uzkrājumi — 16 405,95 eiro. Ienākumi: alga SM — 28 115,82 eiro, ienākumi Latvijas Jūras administrācijā — 5800 eiro, ienākumi Ceļu satiksmes drošības direkcijā — 2103,43 eiro, alga Mērsraga ostas pārvaldē — 2220 eiro.

Ilze Eberharde — Mērsraga ostas pārvaldes valdes locekle, Pāvilostas ostas valdes locekle, Rojas ostas pārvaldes valdes locekle, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas EZF uzraudzības komitejas locekle, juriskonsulte Ekonomikas ministrijā. Kopīpašumā zeme Jūrmalā. Ienākumi: alga Ekonomikas ministrijā — 23 206,47 eiro, alga Mērsraga ostas pārvaldē — 1110 eiro.

Inese Bārtule — Mērsraga ostas pārvaldes valdes locekle, Rojas ostas pārvaldes valdes locekle, Pāvilostas ostas pārvaldes valdes locekle. Pieder dzīvoklis Rīgā. Pieder transportlīdzeklis «Audi A6 Avant» (izlaides gads 2003.). Ienākumi: alga Zemkopības ministrijā — 25 065,65 eiro, ienākumi Pāvil­ostas ostas pārvaldē — 56,92 eiro, alga Mērsraga ostas pārvaldē — 2220 eiro. Parādsaistības — 15 919,24 USD.

Mareks Jēkabsons — Mērsraga ostas pārvaldes valdes loceklis, apsargs SIA «Objekta drošība», «SIA «West security» apsargs, SIA «VS-Spārns» apsargs. Pieder dzīvoklis Mērsraga novadā, divi zemes un būvju īpašumi Talsu novadā. Pieder transportlīdzeklis «Chrysler Town&Country» (izlaides gads 2002.), kravas transporta furgons «VW Transporter» (izlaides gads 1987.). Ienākumi: alga Mērsraga ostas pārvaldē — 2220 eiro, alga SIA «VS-Spārns» — 118,32 eiro, alga SIA «West security» — 1160,64 eiro.

INTERESANTI

Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons 2015. gadā par darbu Mērsraga novada pašvaldībā saņēma 14 528,60 eiro, 2016. gadā alga sasniegusi 15 382,84 eiro, algas pieaugums —

854,24 eiro. Mērsraga novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Šteinbergs 2015. gadā par darbu Mērsraga novada domē saņēmis 341,85 eiro, bet 2016. gadā —

314,75 eiro, samazinājums — 27,1 eiro. Alga Mērsraga ostas pārvaldē 2015. gadā bija 21 382,44 eiro, 2016. gadā atalgojums sasniedzis 22 742,20 eiro, algas pieaugums — 1359,76 eiro. Tāpat kā pirms trīs gadiem, arī tagad Aigars Šteinbergs no visu četru novadu amatpersonu pulka pamanāms kā visvērienīgāko darījumu veicējs. Viņš izticis bez parādsaistībām un izsniedzis aizdevumus par kopējo summu 731 744 eiro.

Sagatavojusi Paula Kārkluvalka





