Amatierteātra kolektīvi tikās pirmajā Spāres muižas modes skatē 10.02.2017

4. februāra vakarā Spāres muižā atkal jandalēja Talsu novada amatierteātra kolektīvu dalībnieki — tik atraktīvi, kā to laikam prot tikai viņi, pie skatuves pieradušie. Šoreiz ikgadējā salidojumā «Meteņu laikā» aktieri izrādījās Visvisādu tērpu modes skatē «Kikeriku 2017».

Spītējot daudzajiem vīrusiem un citām ligām, kas šajā laikā tik daudzus notur mājās un zem segas, Spāres muižā solīto un šajos salidojumos pat vēlamo šaurību baudīja septiņi amatierteātra kolektīvi no Talsiem, Valdemārpils, Virbiem, Strazdes, Sabiles un Spāres.

«Solīju jums šaurību, solīju jums mīļumu — visu to jūs dabūsiet! Tie, kas esat tajā galā, neuztraucieties — visu redzēsiet, ja piecelsieties kājās! Tie, kas šajā galā, — ja jūtat, ka jums kāds krīt virsū, palieniet zem galda!» jau vakara sākumā klātesošos pareizajā attieksmē ievirzīja namamāte Tabita Kalniņa.

Viņa atklāja, ka modes skate Spāres muižā nekad iepriekš nav notikusi, tāpēc paveicies, ka skatuves mēlei izdevies patapināt no vēlēšanu iecirkņa sataupīto sarkano paklāju. «Vai uz torņa vai uz čupas — ka tik tālāk tiek no zupas!» ar šādu moto pirmie sarkano paklāju mina Spāres amatierteātra aktieri, iejuzdamies kolorītos vistu un gaiļu tēlos un demonstrēdami modernus šo putnu tērpus. Arī citi kolektīvi bija parūpējušies par to, lai atraktīvi un pat neprātīgi tērpi pārējos izraisītu smaidus un ovācijas. Kā gan citādi, ja te sapulcējušies cilvēki, kuri, kā Tabita, lasot «Odu visiem teātriniekiem», klāstīja, prot valdīt balsi, ķermeni un seju, var dziedāt, suņa balsī riet un asaras bez sīpolu ripām liet, cēli klusēt un pauzēt, otru kvēli skaut bez mīlas mokām vai tēlot galda kāju.

«Aiz katra tēla, ko šodien nosaucam, stāv katrs no jums ar savām domām, saviem darbiem, rūpēm. Ārkārtīgi liels prieks, ka varam ik gadu Spārē sabraukt kopā, lai dotu jaunu ceļavēju turpmākajam,» apliecināja Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra amatiermākslas kolektīvu metodiķe Ina Jurkeviča. Viņa atgādināja, ka februāra beigās Ventspils Kultūras centrā notiks Latvijas amatierteātru Kurzemes reģiona skate, kurā vērtētas tiks arī Valdemārpils amatierteātra «Atspulgs» un Krišjāņa Valdemāra Talsu teātra izrādes, tāpēc sveica šos kolektīvus ar saldumiem enerģijas uzturēšanai un vēlēja izdošanos.

