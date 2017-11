Aleksis Daume pedagogiem: «Universālas lietas strādā visur, dārgie!» 01.11.2017

27. oktobrī Talsu Valsts ģimnāzijā norisinājās Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novada izglītības iestāžu pedagogu konference. Tajā vairāk nekā 150 skolotāju papildināja zināšanas kādā no 12 darbnīcām un guva vērtīgas atziņas darbam un dzīvei ārkārtīgi atraktīvajā Alekša Daumes lekcijā par iniciācijas nozīmi cilvēka dzīvē.

«Jūs izskatāties brīvlaikā nedaudz atpūtušies no skolēniem un darba ikdienas. Tajā pašā laikā jūsu acīs var redzēt arī nelielu nožēlu par to, ka brīvlaiks ir beidzies, un, ticiet man, tas ir tikai normāli,» konferences sākumā pedagogiem sacīja Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Viņš izteica pārliecību, ka abas konferences daļas ļaus smelties enerģiju nākamajam mācību gada posmam.

Katram skolotājam bija jāveic izvēle starp mūsdienu izglītības iestādēs aktuālām 12 darbnīcām. Tajās kolēģi dalījās skatījumā par pusaudžu vecumposma īpatnībām un vajadzībām, pozitīvās prakses piemēru — pasākumu «Ceļā uz skolu!», Valdemārpils vidusskolas pedagogu pieredzi pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā, skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšanu audzināšanas procesā un drāmas elementiem mācību stundās. Darbnīcās varēja izglītoties arī par ļoti mūsdienīgām iespējām izglītības jomā — blogu izmantošanu mācību procesā un darbā ar audzināmo klasi un vecākiem, caurvijām dažādos mācību priekšmetos, izmantojot informācijas tehnoloģiju rīkus, aprēķinu uzdevumu veidošanu Moodle e-mācību vidē dabaszinību priekšmetos, dabas vides estētiku mācību procesā, interaktīvu datu analīzi pētnieciskajos darbos, mobilo iekārtu izmantošanas iespējām jēgpilna mācību procesa organizēšanā un testu veidošanu ClassFlow vidē.

No vienas galējības otrā

«Talsu Vēstis» viesojās Talsu Kristīgās vidusskolas skolotājas Allas Ankmanes vadītajā darbnīcā par sarežģīto pusaudžu vecumu. Viņa dažādos dialogos atspoguļoja to, kāda mēdz būt komunikācija ar pusaudžiem, kuriem raksturīgs visa, ieskaitot izglītības nozīmes, noliegums. «Dažreiz man uznāk lielas, lielas dusmas par to, ko dzirdu. Citreiz — liela, liela līdzjūtība. Tad sāku novērot, kāpēc ir tieši tā, kā notiek. Gadās arī vienkārši gaidīt, kas būs nākamais, kā pusaudži izaicinās skolotāju,» atzina A. Ankmane.

Bieži mēdzam teikt, ka agrāk jau nu tā nebija — iepriekšējās paaudzes klausīja vecākus, un skolotāji skolēniem bija autoritātes. «Tā varētu būt,» piekrita lektore, tomēr uzskaitīja daudzās sarežģītās pārmaiņas, kuras fiziskajā un garīgajā attīstībā nākas piedzīvot katram pusaudzim — jādomā, ka tas mūsdienu pusaudžiem ir kopīgs ar visām iepriekšējām paaudzēm. «Pusaudzi par bērnu nosaukt vairs nevar, bet par pieaugušo — vēl nevar!» sarežģīto situāciju ieskicēja skolotāja. Apziņa par skolēnu atrašanos pārejas stāvoklī, starpposmā arī ļauj saprast, kāpēc pusaudzis vienā mirklī var izmainīties līdz nepazīšanai. Te viņš uzvedas kā pieaugušais, te — kā mazs bērns! Te viņš ir aktīvs, te — jau pasīvs! «Te viņš ir skumjš, bet citā mirklī — ļoti priecīgs! Zinātkāri var nomainīt apātija, komunikabilitāte var mīties ar noslēgtību,» galējības uzskaitīja A. Ankmane.

Šis grūtais vecums jauniešiem saistās ar vispārēju neapmierinātību, sevis meklējumiem, tieksmes pēc pastāvības, saskarsmi ar vienaudžiem kā būtiskāko vērtību. Kur nu vēl tas, kas fizioloģiskā, hormonālā līmenī notiek pusaudža ķermenī! Līdzīgu satricinājumu pieaugušie piedzīvojot vien smagās stresa situācijās, kamēr pusaudžiem tā ir ikdiena. Daudz uzmanības viņi pievērš savām nepilnībām, kuras gan bieži vien ir tikai iedomātas. Tas gan nemazinot izjūtu, ka visi noteikti domā, runā un smejas tieši par viņiem!

Pret pusaudzi — ar labvēlību

Psihologs Entonijs Volfs esot teicis, ka 21. gadsimta pusaudži nebaidās no vecākiem, jo tie vairs nepielieto tik bargus sodus. Fakts, ka mūsdienās bērni atļaujas izteikt pieaugušajiem savas domas, esot lieliska pārmaiņa, tomēr tā nes līdzi arī runāšanu pretī, ja viedokļi atšķiras.

Pieaugušie pusaudžiem varot palīdzēt ar labestīgu attieksmi un taktiskumu. Vērts atcerēties, ka pusaudži spēj koncentrēties uz to, kas viņus interesē, un tad uzmanība ir kontrolējama un labi vadāma, turpretim sarežģīts mācību process pusaudžus neiedvesmo. Selektīvā atmiņa ļauj viņiem atcerēties tikai to, ko gribas atcerēties. Tradicionāla skola pusaudžiem nepatīk, bet mācību ikdienu var uzlabot, piemēram, atļaujot stundās sēdēt aplī, mudinot izteikt viedokli, ļaujot izpildīt mūsdienīgu mūziku, piedāvājot izvēles iespējas.

Vēlēšanās tikt uztvertiem kā pieaugušajiem liekot pusaudžiem sakāpināti reaģēt, ja apkārtējie izturas pret viņiem kā pret bērniem, komandējot un ierobežojot. «Gadās, ka tad, kad pusaudzim ir jāstrādā kolektīvā, jānāk priekšā atbildēt vai jāvada kāds pasākums, viņš ir naidīgi noskaņots, ar tieksmi uz strīdiem, disciplīnas pārkāpumiem, jo viņš vienlaicīgi izjūt gan iekšējo nemieru un neapmierinātību, gan tieksmi pēc vientulības un pašizolācijas,» uzsvēra A. Ankmane. Īpaši nelabvēlīgi pusaudžu attīstību ietekmējot divas galējības: totāla kontrole un pilnīgs kontroles trūkums. Savukārt labvēlīga ietekme ir pozitīvai attieksmei, uzmundrinājumam, centieniem izprast pusaudzi un dot viņam iespēju dalīties savās izjūtās.

«Pieaugušajiem jāatceras, ka pusaudžu nekaunīgā uzvedība nav saistīta ar pieaugušo personību! Tā ir vienkārši pusaudžu gadiem raksturīga iezīme! Mēs diemžēl tur neko nevaram mainīt, bet, par laimi, šis attīstības posms arī kaut kad beigsies,» darbnīcas noslēgumā sev un kolēģiem mierinoši atgādināja A. Ankmane.

Skolotājs — pakalpojuma sniedzējs?

Pedagogu konferencēs tradicionāli uzstājas arī kāds viesis, kurš paplašina skolotāju redzesloku, sniedzot noderīgas zināšanas ne jau tikai darbam. Šogad viņu priekšā stājās ļoti pieredzējušais apmācību treneris, uzņēmuma «Karjeras Konsultācijas» īpašnieks un, jāsaka, arī aizrautīgs aktieris Aleksis Daume. «Tas, par ko runāšu, sākotnēji nenesīs nekādu iedvesmu, bet tad, kad mēs beigsim, ceru, ka tā mazliet parādīsies! Runa būs par iniciācijas nozīmi jauniešu dzīvē. Varam par to parunāt? Visi uzreiz māj ar galvu, visi saprot, kas ir iniciācija, jauniešus arī esam kaut kad redzējuši,» konferences dalībniekus smīdināja lektors.

Viņa darba pieredze lielā mērā saistīta ar biznesa pasauli, tāpēc esot gadījies no pedagogiem dzirdēt aizrādījumu: «Jūs gribat biznesu atnest mums skolā!» «Jā, bez noslēpumiem! Universālas lietas strādā visur, dārgie!» atgādināja A. Daume. Gluži tāpat kā aptiekārs, lai kā to varbūt pats nevēlētos atzīt, neesot vis mediķis, bet gan ļoti labi sagatavots, izglītots pārdevējs, arī skolotājs pamazām kļūstot par sava intelekta pakalpojumu sniedzēju. Tomēr lektors runāja arī kā pedagoģijai visnotaļ pietuvināta persona, jo viņa sieva ir skolotāja, un kopā izaudzināti divi dēli. «Agrāk, skolotājam ienākot klasē, bērni piecēlās kājās, tādā veidā liekot saprast: «Skolotāj, mēs tevi cienām!» Tagad notiek citādāk — tevi var pasūtīt trīs mājas tālāk, pateikt visu, ko par tevi domā, un absolūti nejusties vainīgs. Tas pat tiek uzskatīts par kaut ko labu — tiek nofilmēts, ielikts feisbukā… Skolotājs ik pa laikam saskaras ar dzīves realitāti — ne vienmēr ar to patīkamāko. Kad sāku pētīt šo lietu, sapratu, ka no mūsu dzīves ir izņemts kāds ļoti svarīgs instruments, dzīves elements, ko saucam par iniciācijas procesu,» atklāja A. Daume.

