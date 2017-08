Aktīvi strādā, izveidojot sporta laukumus 25.08.2017

Pagājušā gada pavasarī Talsu novadā darba grupa izstrādāja koncepciju Talsu 2. vidusskolas sporta bāzei. Šogad aktīvi uzsākti darbi, un pastāv cerība, ka tie būs pabeigti līdz jaunā mācību gada sākumam.

Vēl iepriekšējā Talsu novada domes sasaukuma laikā tika apstiprināta attīstības koncepcija un izstrādāti projekti vairāku sporta laukumu izbūvei. Pie Talsu 2. vidusskolas top futbola laukums, divi volejbola laukumi un stāvlaukums, savukārt ceļa otrā pusē, blakus valsts a/s «Latvijas autoceļu uzturētājs» Talsu ceļu rajonam — vieglatlētikas stadions. Paralēli tam top arī jauns gājēju celiņš no Talsu 2. vidusskolas līdz celiņam kreisajā pusē, kas ved uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, tiks ierīkota gājēju pāreja, lai varētu droši nokļūt no skolas uz stadionu, kā arī apgaismojums līdz pat Daģu ielai. Darbus veic vairāki uzņēmumi: SIA «Talsu spriegums», SIA «Talce», SIA «Delta AP» un SIA «CVS».

Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Talsu novada pašvaldībai izmaksājusi 73 tūkstošus eiro, vieglatlētikas stadiona izbūve 327 587 eiro, savukārt futbola laukums, divi volejbola laukumi un stāvlaukums — 147 563 eiro.

Apkārt vieglatlētikas stadionam paredzēts žogs divu metru augstumā. Plānots 300 metrus garš skrejceļš pa sporta laukuma perimetru ar diviem ar pusi skriešanas celiņiem. Taisne būs četri celiņi 120 metru garumā. Pa vidu izvietota tāllēkšanas bedre, kurā varēs lēkt no abām pusēm (atkarībā no vēja vai nepieciešamās lietošanas intensitātes). Paredzēti vairāku disciplīnu sektori (lodes grūšanai, tāllēkšanai un augstlēkšanai) iespēju robežās. Zāliena seguma sektoru apsēs ar sporta zāliena sēklām, paredzot zāliena sektora laistīšanas sistēmu. Plānota inventāra glabāšanas novietne un ietve gar sporta laukuma skrejceļa malu. Iecerēts jauns elektrības pieslēgums un vispārīgs teritorijas apgaismojums. Notekūdeņu un gruntsūdeņu savākšanai — lietus novadīšanas sistēma visā sporta laukuma teritorijā. Paredzēts arī uzstādīt videonovērošanas sistēmu.

Futbola laukuma mākslīgā seguma kalpošanas garantija ir desmit līdz 15 gadi, ko pēc tam var nomainīt. «Ieguvējs būs viss novads, ikkatrs tā iedzīvotājs. Audzēkņiem tā būs iespēja visa gada garumā spēlēt futbolu,» skaidro Talsu 2. vidusskolas direktors Oļegs Solovjovs.

Laukumu plānots ierobežot ar nerūsējošā tērauda žogu trīs metru augstumā, galos — tīkla nožogojumu sešu metru augstumā. Iecerēti trīs izejas vārti un elektrības pieslēgums, lai ierīkotu vienmērīgu apgaismojumu. Visa sporta laukuma teritorijā paredzēta lietus novadīšanas un drenāžas sistēma. Plānots izveidot arī videonovērošanas sistēmu un elektrības pieslēgumu pārvietojamā tablo izvietošanai laukuma sānā. Paredzēta vieta pārvietojamo tribīņu novietošanai ārpus laukuma nožogojuma un pārvietojamā noliktava ar elektrības pieslēgumu.

Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Normunds Strēlnieks teic, ka darbi rit salīdzinoši raiti. Vienīgais, kas dažkārt aizkavē, esot darba materiālu piegādātāji. Lai arī darbi rit pilnā sparā, pārvaldnieks domā, ka būvdarbi būs pabeigti līdz 1. septembrim.

