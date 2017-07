Akrobātiskie dejotāji no Dānijas viesojās Rojā 19.07.2017

Piektdienas, 14. jūlija, pēcpusdienā pļavā pie Rojas Kultūras centra ikviens interesents varēja baudīt ekskluzīvu šovu — jaunieši no Dānijas pārsteidza skatītājus, gan izpildot sinhronus akrobātiskos vingrojumus, gan arī demonstrējot iespaidīgus salto.

«Šodien jums būs iespēja redzēt tradicionālo Dienviddānijas akrobātisko deju sportu, kas ir arī vecākais dāņu sporta veids. Visvairāk mūs priecē tas, ka RKC mūs uzaicināja šeit, lai varam savas tradīcijas parādīt arī latviešiem,» sanākušos uzrunāja akrobātisko deju komandas menedžeris.

Kopumā komanda sastāv no 31 dejotāja un četriem treneriem. Menedžeris atklāja, ka visi dalībnieki vēl ir amatieri, tomēr deju grupas pārstāvji ir rūpīgi izvēlēti — tie ir konkrētā reģiona labākie akrobātiskie dejotāji.

Izrādās — Dānijā pieņemts — vienmēr, kad svinīgi tiek pacelts karogs, pieceļas arī skatītāji, bet, kad tas tiek nolaists, drīkst apsēsties. Rojā, tradīcijas ietvaros, pacēla gan Latvijas, gan arī Dānijas karogu.

Pēc performances akrobātisko deju komandas menedžeris visu vārdā pateicās gan skatītājiem, gan arī Rojas Kultūras centra vadītājai Dacei Brokai, pasniedzot nelielu suvenīriņu — Dānijas karogu. Arī viesi prom nedevās tukšām rokām — katrs saņēma nelielas piemiņas balviņas un uzaicinājumu atgriezties nākamgad atkal.

Pēc uzstāšanās sekoja meistarklase, kuras laikā ikvienam skatītājam bija iespēja apgūt tradicionālo dāņu sporta veidu vai pašam pamēģināt kādu akrobātisku elementu. Īpaši lielu atsaucību izrādīja tieši mazie rojenieki, kas enerģijas pārpilni bija gatavi mest kūleņus un veikt citus trikus kopā ar dāņu jauniešiem, kuri labprāt palīdzēja bērniem un iesaistīja tos dažādās aktivitātēs.

Viens no akrobātisko dejotāju svarīgākajiem mērķiem saistās tieši ar meistarklašu rīkošanu, jo, kā vēsta viņu mājaslapā pieejamā informācija, — tas ir viens no labākajiem veidiem, kā motivēt un iedvesmot cilvēkus visā pasaulē. Iespaidīgos šovus ir redzējuši teju divi miljoni skatītāju 60 valstīs.

Dejotāji iepriekš paviesojušies jau Liepājā, bet vēl komandu sastapt būs iespējams arī Cēsīs un Rīgā.

