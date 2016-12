«Ak, vai, šī ir mana jaunā mīļākā kūka…» 24.12.2016

Decembrī Talsos atvērta konditoreja «Māsas». Šis nosaukums nav koķetēšana ar mērķi raisīt asociācijas ar ģimenisku gaisotni — runa tiešām ir par četrām uzņēmīgām, izdarīgām māsām, kurām Talsi ir gana mīļi, lai gribētos domāt, kā te noenkuroties.

Konditorejas centrā ir vecākā māsa Laine Jekuma. Viņa savulaik izmācījusies Banku augstskolā, kur arī sapratusi, ka par grāmatvedi strādāt negribēs. Zemē nomests gan studiju laiks nav bijis, jo apgūta arī uzņēmējdarbības vadība. Zīmīgi, ka jau toreiz, pirms vairāk nekā astoņiem gadiem, Laine uzrakstījusi biznesa plānu par restorāna izveidi. Lai gan pašai nemaz tā nešķitis, citi pamanījuši, ka viņai padodas ēdiena gatavošana, tāpēc Laine nolēmusi pabeigt Restorānu servisa skolu.

Viņas labā roka ir Beate, kura ir par gadu jaunāka. Beate Biznesa augstskolā «Turība» mācījusies uzņēmējdarbību viesmīlības nozarē. Abas vecākās māsas guvušas vērtīgu pieredzi, strādājot «Radisson Blu Elizabete Hotel» restorānā Rīgā, kur Beate joprojām ir zāles pārzine, bet Laine agrāk strādājusi par pavāri. Restorānā gādājot par uzkodām, salātiem un desertiem, tieši saldu gardumu gatavošana Lainei izrādījusies sirdij tuvākā.

«Sākās pasūtījumi ārpus darba, tāpēc abas ar māsu domājām, ka vajadzētu kaut ko pašām darīt šajā jomā. Tā kā Rīgā gājām uz dažādiem brančiem un citādākiem ēšanas pasākumiem, radās doma izveidot pop-up restorānu (ēdināšanas iestāde, kas var pēkšņi uzrasties jebkurā vietā uz nenoteiktu, bet parasti īsu termiņu — E. L.). Reizi vai divas reizes mēnesī mēs kopā ar māsīcu un draudzeni Rāmavas muižā veidojām pop-up restorānu «Māsas». Tas pirms trim gadiem bija liels bums. Beates draugs izveidoja par mums ļoti labu video, cilvēki pieteicās un pieteicās, tāpēc mums daudziem pat nācās atteikt!» veiksmīgās darbības pirmsākumu ieskicē Laine.

Beate spriež, ka tolaik viņām izdevies sevi nopietni pieteikt pavārmākslas un konditorejas jomā, tāpēc nākuši tādi piedāvājumi, kuri pašām vēl šķituši biedējoši. «Bet pamazām, pamazām… Cilvēki nepadevās un turpināja prasīt… Atceros pirmo reizi, kad Lainei bija pasūtīti kādi 50 brauniji. Viņa zvanīja man, lai braucu no Rīgas palīgā. Liels pasūtījums taču! Kad pēc kāda pusgada zvanīju Lainei, viņa teica, ka nevar runāt, jo ir liels pasūtījums — 200 brauniji jāizcep! Vairs palīga nevajadzēja. Jā, stresiņš ir joprojām, tomēr pieredze ir ļoti augusi,» Beate vērtē.

Īstais brīdis atgriezties

Talsos bijis, kad Laines ģimenē pieteicies bērniņš. «Sapratu, ka neesmu Rīgas cilvēks, tomēr vēlos dzīvot te un savu bērnu audzināt Talsos,» viņa apliecina. Atgriešanās sākta ar mājražotāja statusa iegūšanu, piedalīšanos tirdziņos un pasūtījumu izpildīšanu dažādām kāzām (ekstrēmākās kāzas noritējušas botāniskajā dārzā 30 grādu karstumā, cīnoties ar skudrām!). «Kad man jau tuvojās dzemdības, mamma paziņoja, ka ir atradusi konditorejai piemērotas telpas. Es tobrīd knapi kājās varēju nostāvēt, bet viņa teica: «Es jūtu, ka šī ir īstā vieta! Šīs telpas ir jāpērk, tās būs mūsu!»» smejoties atceras Laine. Un telpas tiešām arī nopirktas.

Par mammu meitenes runā kā par ģimenes sapņotāju, kamēr tētis esot praktisks sapņu īstenotājs. Pat vēl vairāk — kad meitām vajadzīga palīdzība lielāku pasūtījumu izpildīšanā, viņš kļūstot gluži vai par piekto māsu! «Jā, mēs šo visu (rāda uz konditoreju) nevarētu paveikt, ja nebūtu mūsu tēta un mana vīra. Mamma ir sapņotāja, tētis un mans vīrs ir darītāji, bet mēs — turpinātājas,» novērtē Laine.

Šo gadu laikā par ļoti labiem palīgiem izaugušas arī jaunākās māsas Natālija un Rebeka, kuras vēl Talsos mācās vidusskolā, bet vecāko māsu patīkamajām rūpēm pieslēdzas, kad ir brīvs laiks. «Sākumā viņas neprata pat putukrējumu uzkult, bet tagad jau ir profesionālas kļuvušas!» Laine paslavē. «Cerība uz jauno paaudzi nav zudusi,» smejas Beate. Citai citu ļoti labi pazīstot, ar māsām esot ļoti viegli sastrādāties arī saspringtās situācijās, pie tam — visām kopīgs esot arī tas, ka jau no bērnības ir iemācīts strādāt. Natālija un Rebeka gan savu nākotni redzot citā jomā, tomēr vecākās māsas priecājas, ka viņas jau piekritušas vasaras brīvlaikā strādāt konditorejā. Tas būšot ļoti vajadzīgs, jo vasaras sezonā iecerēts klientiem piedāvāt arī sēdvietas pie galdiņiem terasē. Arī Beate brīvajās dienās brauc uz Talsiem, lai palīdzētu, kur vajadzīgs.

Ja rīdziniekiem jau iepriekš

bija radies priekšstats par māsu piedāvājumu, tad šejieniešus vēl vajadzēja iepazīstināt ar to, ka viņu sortimentā nav gluži bulciņas. Daudzi gan joprojām pie viņām meklējot iespēju pasūtīt tradicionālo mājas kūku, bet tad viņas atvainojas, ka specializējas uz cita veida konditorejas izstrādājumu ražošanā.

«Tas, ko teikšu, varbūt nebūs oriģināli — bet mēs tiešām pārdodam tikai to, kas mums pašām garšo! Nezinu, vai vēl ir iespējams ko jaunu izdomāt. Vari vien jau izdomāto pagatavot savā veidā,» spriež Beate. Kad Laine pagatavo ko jaunu, pārējās māsas kļūstot par ekspertēm, kuras to vērtē. Rebeka šādos brīžos bieži vien vienkārši noelšoties: «Ak, vai, šī ir mana jaunā mīļākā kūka…»

