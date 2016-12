Aizvadot 50 savstarpējas sapratnes un mīlestības gadus, sagaidītas Zelta kāzas 02.12.2016

Pie sevis ne reizi vien nodomāju, ka laulībā sagaidīt Zelta kāzas ir liela laime un dāvana. Ne visiem tas izdodas. Tāpēc priecājamies par tām reizēm, kad redakcijā atskan telefona zvans un kāds par šādiem pāriem mums pastāsta. 12. novembrī Zelta kāzas svinēja Agrita un Miervaldis Bumbieri no Vandzenes pagasta. Kad tiekamies viņu ģimenes mājā «Salnas», abi sākumā ir mazliet kautrīgi, bet, sarunai ritot, jūtams, ka savstarpējā mīļuma dzirkstelīte starp abiem nav zudusi joprojām.

«Kādu pārsteigumu bērni un vedekla mums sarūpēja! Vēl līdz pēdējam brīdim nezinājām, kas mūs sagaida. Ielūgumu no zaksa atsūtīja. Teicu, ka labāk šo notikumu atzīmētu tuvāko lokā. Kad iegājām ceremoniju zālē, kurā bija sapulcējušies visi mūsu ģimenes locekļi, nevarēju novaldīt asaras,» atklāj Agrita, skatoties uz Miervaldi, kurš noteic, ka satraukums bijis tāds kā pirms 50 gadiem, kad abi viens otram kāzu dienā teikuši jāvārdu. «Tas mums bija liels pārsteigums,» nosaka kungs.

Laulībā izaudzināti divi bērni Agris un Jogita, sagaidīti un mīlestība sniegta četriem mazbērniem — Ģirtam, Rēzijai, Annijai Jogitai un Kristam. Stāstot par abu iepazīšanos un kāzām, Agrita atceras Miervalža vecāsmātes teikto, ka Agrita Dievu izlūgusies, ka Miervaldis par vīru dabūts.

«Šodien varu tikai viņas teiktajam piekrist. Mēs viens otru pazinām jau sen. Bērnu dienās strādāts kopā kūdras purvā. Tad jau viens otru tik labi nezinājām. Kad strādāju pagastā par sekretāri, Miervaldis atnāca no armijas mājās. Man kā sekretārei vajadzēja pierakstīt, ka viņš ir atgriezies. Nodomāju, cik feins puika. Gājām deju kolektīvā, sportojām. Bija tāds zīmīgs gadījums. Mamma, šujot man kleitu, teica, ka nu gan apprecēšoties, jo diegs mudžinās un mudžinās. Tolaik biju špicbuks, jo visur patika iet un darboties, taču mamma ne vienmēr laida. Vēlējos aiziet uz skolu, kur rādīja kino. Mammai solīju, ka Miervaldis mani atvedīs mājās, lai gan es nebiju ne runājusi, ka tāda vešana varētu notikt. Tad arī pirmo reizi mammas šūto kleitu uzvilku. Kad no kino devos mājup, pie manis piebrauca Miervaldis un piedāvāja aizvest. Tā pa bišķiņam sākās mūsu draudzība. Draudzējāmies gadu. Pēc tam apprecējāmies, un mūsu pirmais kāzu valsis bija «Visi ciema suņi rēja!». Tolaik mums jaunlaulātajiem nekā daudz nebija. Dzīvojām pie mammas. Bija viens skapis, aiz tā gulta, spogulis un pēc laika arī bērna šūpulītis. Tas, kas mums tagad pieder, ir pašu roku sastrādāts,» stāsta Agrita.

Aizrunājamiem arī līdz kolhoza gadiem. Nav noslēpums, ka Vandzenē kolhozs tolaik bijis ļoti attīstīts. Cilvēku strādīgums un sasniegtais arī šobaltdien nekur nav zudis, ko apliecina arī Agritas un Miervalža stāstītais par saimniecības attīstību. Mainoties režīmam un Latvijai atgūstot neatkarību, izveidojuši savu saimniecību. Turētas slaucamās govis, cūkas un jaunlopi. Gājis grūti. «Kādreiz pie sevis nodomāju, ka memuārus par piedzīvoto varētu rakstīt. Kas tik nav piedzīvots? Naudas maiņa, pirmie kredīti un ārzemju tehnika, zemes reforma… Kam tik nav iziets cauri,» nosaka Agrita. Taču ar neatlaidīgu darbu saimniecība attīstīta. Ne velti tēva un mātes darbošanos pārņēmis dēls Agris, kurš nodarbojas ar graudkopību. Agrita un Miervaldis teic, ka Vandzenē tikpat kā brīvu zemju nav un jaunajiem mūsdienās ir grūti uzsākt saimniekot.

Abi atzīst, ka viens no viņu vaļaspriekiem bija un ir dejošana. Cik jaunībā baļļu nav izdejots! Miervaldis jaunībā dejojis pat divos kolektīvos. «Vēl tagad pērtos uz balli, ja tik būtu, kur iet,» nosaka kungs. Klausoties abos runātājos, jūtams, ka viņi viens otram stiprais plecs bijuši vienmēr. Lai gan Agrita teic, ka nav tāda laulība, kurā nebūtu vārdu pārmaiņu, Zelta kāzas ir pierādījums tam, ka viņi aizvadījuši 50 savstarpējas sapratnes un mīlestības gadus. Mums atvadoties, Miervaldis smaidot noteic: «Tad jau līdz Dimanta kāzām! Kas tas ir? Viens rāviens.»

