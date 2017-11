Aizvadītas 11. Mazās draudzības sporta spēles 10.11.2017

Sestdien, 4. novembrī, Pastendes sporta centrā «Akmeņkaļi», piedaloties Talsu novada 11. Mazajās draudzības sporta spēlēs, pulcējās vairāk nekā 70 sportotāju no septiņiem pagastiem. Dalībnieki startēja četrās dažādās vecuma grupās un sacentās galvenokārt netradicionālajos sporta veidos.

Pastendes sporta centra «Akmeņkaļi» vadītājs Valdis Kalderauskis skaidro, ka ideja par šādu sacensību rīkošanu radās pirms vairākiem gadiem — vērojot Talsu novada sporta spēles, viņš saprata, ka mazie pagasti lielo pagastu starpā pazūd un sevi pierādīt kļūst aizvien grūtāk. Viņš uzsāka sarunas ar pagastu sporta dzīves organizatoriem un brīvā laika pavadīšanas centru vadītājiem, un 2012. gada novembrī pasākums tika īstenots.

«Nekad nav bijis tā, ka sastādu nolikumu un vienpersoniski kaut ko izlemju. Viss tiek izlemts kopīgi. Sākām organizēt sacensības, un var just, ka dalībnieki tās gaida. Kopumā pasākumu vērtēju pozitīvi — apbalvošanas laikā visi bija smaidīgi un apmierināti — nebija nekādu pārpratumu vai domstarpību. Šajā ziņā tās bija vienas no veiksmīgākajām sporta spēlēm. Dalībniekiem patika arī tas, ka šoreiz bija iespēja sacensties vēl nebijušos sporta veidos,» atzīst V. Kalderauskis.

Viņš teic, ka izdomāt ko jaunu paliekot aizvien grūtāk, jo līdz šim sacensībās bijis vairāk nekā 40 netradicionālu sporta veidu. Šoreiz dalībnieki sacentās disku golfā, cauruļbolā, batutbolā, minigolfā, šautriņu mešanā pa guļošu mērķi, stafetē un tautas bumbā.

Pasākumā piedalījās septiņu pagastu komandas — Balgales, Ķūļciema, Strazdes, Valdgales, Virbu un apvienotā Īves un Lubes. Dalībnieki startēja četrās vecuma grupās, un katrā no tām varēja piedalīties ne vairāk kā trīs dalībnieki, līdz ar to fiziskais pārsvars nebija noteicošais. «Kopīgi nolēmām: katrā komandā jābūt pārstāvētām visām četrām vecuma grupām, citādi komandas koncentrējas tikai uz gados jauniem un fiziski spēcīgiem cilvēkiem. Galvenā ir nevis uzvara, bet gan kopības izjūta. Izvēlamies tādus sporta veidus, kur nozīme ir veiksmei un precizitātei,» teic V. Kalderauskis.

Kopvērtējumā 1. vietu ieguva Strazde, 2. vietu — Balgale, 3. vietu — Virbi, 4. vietu — Ķūļciems, 5. vietu — apvienotā Īves un Lubes komanda un 6. vietu — Valdgale. Disku golfā uzvarēja Strazde, 2. vietā ierindojās Balgale un 3. vietā — Virbi. Cauruļbolā vislabāk veicās Valdgalei (1. vieta), Balgalei (2. vieta) un Strazdei (3. vieta). Batutbolā uzvaras laurus plūca Strazde, 2. vietu ieguva Balgale un 3. vietu — Virbi. Minigolfā 1. vietā ierindojās Virbi, 2. vietā — Balgale un 3. vietā — Īve un Lube. Šautriņu mešanā pa guļošu mērķi 1. vietu ieguva Strazde, 2. vietu — Virbi un 3. vietu — Balgale. Stafetē spēcīgākās komandas godu izcīnīja Ķūļciems, 2. vietu —Balgale un 3. vietu — Virbi, savukārt tautas bumbā 1. vietu ieguva — Īve un Lube, 2. vietu — Balgale un 3. vietu — Strazde.

