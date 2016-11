«Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko!» Vai Latvijas pašvaldības apvienos 16 apriņķos? 07.11.2016

Publiskajā telpā pēdējā laikā notiek aktīvas diskusijas un variācijas par iespējamiem 16 apriņķiem jeb sadarbības teritorijām, ko pašvaldībām piedāvās Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). To plānots veidot, lai sniegtu kvalitatīvākus pakalpojumus iedzīvotājiem. Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga domes priekšsēdētāji par iespējamo apvienošanu izsakās ļoti skeptiski.

Līdz gada beigām ministrijai jāpabeidz konsultācijas ar pašvaldībām par šo ieceri, bet līdz 2017. gada martam jāiesniedz grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, tajā nosakot sadarbības teritorijas. Šobrīd Latvijā ir 30 reģionālo attīstības centru — 21 novads un deviņas lielās pilsētas. Tātad gandrīz puse no tiem neiegūs apriņķa centra statusu.

Kāpēc nepieciešama apvienošana?

«Mērķis ir pavisam vienkāršs — lai iedzīvotājs jebkurā Latvijas vietā varētu saņemt kvalitatīvus pakalpojumus. Pirmkārt, izglītību. Ir sperts pirmais solis ar skolu reformu, piešķirot papildu naudu, noteikti jauni principi, bet nākamais solis ir skolu sistēmas efektivizācija, optimizācija. Mums ir svarīgi, lai iedzīvotāji jebkur Latvijā varētu veiksmīgi strādāt. Attīstības centriem nepieciešams nodrošināt vienmērīgu segumu un visiem reģioniem būtu iespējams attīstīties.

Diemžēl nākas secināt, ka kopš 1993. gada noticis pretējs virziens — attīstījušās nevis pašvaldības, bet gan notikusi ļoti izteikta valsts pārvaldes centralizācija. Lielākā daļa lēmumu tiek pieņemti centralizēti. Viens no mērķiem ir pēc iespējas vairāk deleģēt iespējamās funkcijas reģioniem, bet, ja tur ir neliels iedzīvotāju skaits un budžets, kā šīs funkcijas var pārņemt? Pašreiz pirmais solis ir iezīmēt sadarbības teritorijas, kuras juridiski veiktu virkni ar jautājumiem, tajā skaitā optimizāciju, veselību, transportu, izglītību un civilo aizsardzību. Tas sniedz arī nozīmīgu sinerģiju tieši finanšu jomā,» 2. novembrī intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā «Rīta panorāma» teica VARAM ministrs Kaspars Gerhards. Viņš arī bilst, ka iespējamās 16 sadarbības teritorijas vēl nav «akmenī kalts lēmums», jo diskusijas ar novadu priekšsēdētājiem vēl tikai priekšā.

Rojas un Mērsraga novads

«Vēl līdz šim brīdim nekāda oficiāla informācija no valsts institūcijām nav atsūtīta. Kā medijos norādījis K. Gerhards, šī bijusi viena vienošanās no visām, kas noteikta Māra Kučinska valdības veidošanas procesa gaitā. Kā paskaidroja ministrs, tas ir tāpēc, lai vienmērīgāk izlīdzinātu finansējumu visā Latvijas teritorijā un novērstu situācijas, lai dažas pašvaldības nenokļūtu uz nabadzības sliekšņa, kā arī — lai optimizētu skolu tīklu un mazinātu birokrātiju. Es šīs ieceres vairs neuztveru nopietni, jo pēdējo sešu gadu laikā šis ir jau ceturtais mēģinājums kaut ko grozīt grozīšanas pēc. Man tas izskatās diezgan bezjēdzīgi. Tēlaini izsakoties — kā no burvju cepures kaut kas tiek izvilkts un pēc tam ātri ielikts atpakaļ,» uzskata Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.

Viņa atklāj, ka 28. oktobra Kurzemes reģiona attīstības plānošanas sanāksmē dalībnieki vienojušies, ka uz nākamo sēdi būs uzaicināts kāds no tiem, kas varētu sniegt plašāku informāciju no pirmavotiem.

«Pirmkārt, būtu jāsāk ar to, ka pašā VARAM būtu jāstrādā izciliem speciālistiem, nevis politiskajiem ielikteņiem, otrkārt, lai kaut ko grozītu, ir jābūt ilgtermiņa mērķim, kāpēc tas tiek darīts. Pašreiz katrs ministrs nāk ar saviem uzstādījumiem un tie visi ir īstermiņa un bez pēctecības. Pašvaldību darbību nevar uzlabot naudas kāre un negodprātīgi politiķi. Uzskatu, ka visu uz labu var vērst paši cilvēki, nevis normatīvie regulējumi. Iedzīvotājiem maz kas mainīsies, bet pašvaldību administrācijām, ja nebūs skaidri formulēti rīcības plāni, būs sarežģītāk strādāt, bet mazo un vidējo pašvaldību vadītājiem nāksies vēl nīgrāk cīnīties politiskās ietekmes laukā. Iedzīvotāji ir noguruši no nemitīgi negatīvās informācijas, kas tiek pasniegta no plašsaziņas informācijas līdzekļiem un viņu prātu nodarbina galvenā doma — kā savilkt galus kopā no algas līdz algai vai no pabalsta līdz nākamajam pabalstam, un vai darba devējs vispār savlaicīgi izmaksās algu!» ir pārliecināta E. Kārkliņa.

Līdzīgi uzskata arī Mērsraga novada dome. «Pieci plānošanas reģioni jau veic pašvaldību sadarbības koordinēšanas funkcijas. Novadu pašvaldības savstarpēji regulāri sadarbojas. Ir izveidotas starpnovadu institūcijas un realizēti kopīgi projekti. Savstarpējo sadarbību vienmēr var uzlabot. VARAM ierēdņiem vajadzētu pašiem saprast, kādā statusā tiek veidoti šie apriņķi un kā tie ietekmēs novada iedzīvotāju turpmāko dzīvi. Informācijas par plānotajiem apriņķiem nav daudz, bet no esošās var secināt, ka šāda veida grozījumi pašvaldību darbības uzlabošanai nav nepieciešami. Nav saprotams ekonomiskais ieguvums un 16 apriņķu izveidošanas rezultātā gūtie labumi. Drīzāk pretēji. Izveidojot apriņķus, finanšu līdzekļi tiks centram, novadi perifērijā kļūs nabadzīgāki un tukšāki; ar no tā izrietošajām sekām,» teic Mērsraga novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Šteinbergs.

Dundagas un Talsu novads

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns teic, ka viņš līdz šim nav saņēmis nevienu dokumentu par VARAM sagatavoto projektu. «Lasu vien sabiedriskajos medijos komentārus par plānotajiem apriņķiem. Tā kā Dundagas novads it kā esot iezīmēts Ventspils apriņķī, tad vienīgi zinu, ka Dundagas pagasts 82 gadus, no 1867. līdz 1949. gadam, jau bija Ventspils apriņķa sastāvā,» saka G. Laicāns.

«Grozījumi, kas nav pat publicēti projekta variantā, nav apspriežami, proti, to nav, un nav, ko apspriest. Šis paziņojums par 15—16 vai 29 sadarbības apriņķiem jau arī ir tikai virsraksta formā ar nesen atklātām kartēm, kas arī līdz šim rītam VARAM mājaslapā nav redzamas,» saka Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus.

Viņš norāda, ka VARAM darbojas atbilstoši valdības deklarācijas 38. punktā rakstītajam un pašu apņemšanās ir jāpilda. «Valdības deklarācijā šis punkts ir pat ļoti daudzsološs un pašvaldībām tīkams, bet par izpildījumu pašreiz spriest grūti, jo ir tikai ažiotāža par plānu, kā saturs nav zināms. Tiekoties ar VARAM darbiniekiem 24. oktobrī, runājām par turpmāko darbību vispārēju grafiku bez satura iztirzājuma. Tika norādīts, ka līdz 2017. gada martam jāizdara ne tikai jūsu minētie grozījumi (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā), bet arī citos normatīvajos aktos (likumos, Ministru kabineta noteikumos, valsts iestāžu darba nolikumos un citos). Pats plāns ar pašvaldībām tikšot izdiskutēts līdz šī gada beigām, bet konkrēta grafika sarunām vēl nav,» precizē A. Lācarus.

Priekšsēdētājs arī uzskata, ka šīs sadarbības teritorijas nevarētu samazināt darbinieku skaitu pašvaldībās. Jau tagad, piemēram, būvvaldēs, pašvaldības policijā un plānošanas nodaļās esot kadru komplektācijas problēmas, proti, darbu esot vairāk, nekā darbinieki spēj paveikt, kā arī kvalifikācijas prasības atsevišķiem darbiniekiem esot augstākas par reālo situāciju.

«Runājot par finansējumu, neticu, ka kāda pašvaldība būs gatava atteikties no kādām Eiropas Savienības fondu programmām par labu citai pašvaldībai. Kas attiecas uz iedzīvotājiem — jau tagad šo reformu neizprot pat tie, kam tā būtu jāsaprot (piemēram, pašvaldību vadība). Kā lai «mazais cilvēks» sagaida labumu no lietām, par ko nevienam nav skaidrības. Ja būtiski kas mainīsies, tad neizskatās, ka uz labu. Latviešu tautas pasakā trešais tēva dēls tika izkomandēts: «Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko!» Nevēlos, lai pasaka Latvijā kļūtu par Helovīna murgu,» salīdzina A. Lācarus.

Latvijas Pašvaldību savienība

«Galvenais ir jāsaprot, ka tā nav teritoriju apvienošana, bet sadarbības teritoriju izveide. Domāju, ka tas nav tik aktuāls jautājums, jo pašvaldības jau tāpat sadarbojas. Būtu grūti, ja kāds noteiktu, ar ko sadarboties, jo tas katrai pašvaldībai atšķiras — dažos jautājumos tas notiek ar vienu pašvaldību, citos ar otru. Un paši to arī izlemj, bez citu teikšanas priekšā. Mums, piemēram, jau ir jūras piekrastē esošo pašvaldību apvienība. Nezinu, kā mākslīgi būs iespējams noteikt attiecīgas sadarbības teritorijas,» «Talsu Vēstīm» teic Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Viss gan esot tikai ideju līmenī, jo ar pašvaldībām vēl nav runāts. Kas būs rezultātā, priekšsēdis nemāk teikt. «VARAM ir doma, ka sadarbības reģionos koordinēs valsts institūcijas, bet tas jau faktiski ir valdības un ministriju jautājums. Šie reģioni neko nemainītu ne iedzīvotājiem, ne pašvaldībās strādājošajiem. Grūti pamatot, kāda tam visam ir jēga. Bijusi tikai viena tikšanās, kur tas prezentēts, un tajā laikā tika solīts, ka nenotiks nekāda veida teritoriju apvienošanās. Domāju, ka pieņemt šādus lēmumus par sadarbības teritoriju apvienošanu pirms vēlēšanām ir diezgan muļķīgi. Jāpagaida un jāskatās, ko VARAM skaidros pašvaldībām. Satraukumam nav vietas,» saka A. Jaunsleinis.

