Aivars Lācarus: «Talsi vienkārši ir mana pilsēta. Es te jūtos kā mājās» 27.01.2017

Noslēdzot rakstu sēriju, «Talsu Vēstis» tiekas ar Talsu novada domes priekšsēdētāju Aivaru Lācaru. Lai arī tiekamies no rīta, pirms intervijas viņš jau veicis operāciju. Divi nozīmīgi amati, kas sevī ietver būtisku ietekmi uz cilvēku — ārsta profesijā tā ir iespēja palīdzēt kādam uzlabot veselību vai pat glābt dzīvību, domes priekšsēdētāja amatā iespēja strādāt visa novada iedzīvotāju labā.

— Kādi ir galvenie darbi, kas paveikti, esot šajā amatā pēdējā sasaukuma laikā?

— Pirmkārt, jāņem vērā, ka daudz kas pašlaik ir procesā. Vislielākais prieks un gandarījums ir par to, ka sakārtota pārvaldnieku sistēma — atrasts optimāls variants, cik pārvaldnieku strādā novada teritorijā. Viņi savu darbu veic labi, kontrolējot vajadzības un situācijas attiecīgajā teritorijā. Pašvaldībai vairs nav jāanalizē tādi jautājumi, kā, piemēram, kurā skolā vajag mainīt durvis vai logu; tā notika iepriekšējā sasaukuma laikā. Tagad ar finansējumu, kas piešķirts pārvaldēm, jautājumus var sakārtot uz vietas.

Nozīmīgi ir vairāki lieli projekti, kas pašlaik virzās uz priekšu. Piemēram, savulaik iegādāts universālveikals, kur tiks ierīkota Talsu Galvenā bibliotēka, iegūstot jaunas un modernas telpas. Pašlaik strādājam pie Eiropas Savienības (ES) lauku ceļu programmas (plānots sakārtot ceļus 4,1 miljona eiro apmērā), tāpat šogad būs pabeigta ceļa posma «Talsi — Stende» rekonstrukcija. Tā kā projekti sekos viens aiz otra, pastāv bažas par nepietiekamu būvnieku resursu.

Sporta zāļu, manuprāt, novadā ir pietiekami, tāpēc nākamais solis ir sporta laukumu atjaunošana. Jādomā arī par lielā stadiona atjaunošanu. Sliktā ziņa ir tā, ka stadionam nevar piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu, bet ir jāstrādā un jācenšas, lai to izdarītu. Katrs cilvēks stāv visaugstākajā vietā no Zemes centra, bet tikpat augstu stāv jebkurš — tāpēc vajadzētu rēķināties ar to, kādi ir citi. Visās jomās jācenšas atrast samērīgumu un kompromisu.

— Kādas bijušas lielākās grūtības, ieņemot domes priekšsēdētāja amatu?

— Grūtības var rasties jebkurā vietā un laikā. Dažreiz tās rodas, saslimstot kādam darbiniekam, vai rodas iemesli, kādēļ nevaram ar pilnu jaudu strādāt pie kāda projekta realizācijas, piemēram, parādoties citām prioritātēm. Tomēr tie nav bijuši tik būtiski iemesli, lai kaut kas īpaši kavētos. Viss ir virzījies uz priekšu diezgan pamatīgi un tajā pašā laikā fleksibli.

Pašvaldības kredītportfelis nav izteikti pilns, tāpēc gadījumā, ja iestātos nākamā krīze, mēs nenokļūtu zem kāda «stabilizācijas āmura» Finanšu ministrijā. Patlaban ir diezgan lieli ierobežojumi kredītu ņemšanai, lai realizētu projektus, liekot diskutēt, vai iespējams atjaunot kādu ceļu vai ieguldīt naudu kādā katlumājā… Tagad tie pārsvarā paredzēti izglītības sistēmas nodrošināšanai un ES struktūrfondu līdzfinansēšanai, priekšfinansēšanai un tamlīdzīgi. Nākotnē gan jādomā, kā varēsim paši dzīvot, lai varētu pastāvēt pietiekami stabili ilgtermiņā.

— Vai joprojām praktizējat kā ārsts?

— Man vēl pirms intervijas bija viena operācija. Dežūras gan ir reti, jo varu strādāt tikai nedēļas nogalēs, bet arī tās ļoti bieži ir aizņemtas pasākumu dēļ.

— Cik grūti nākas ziedot savu sirdslietu — medicīnu —, vairāk laika veltot domes priekšsēdētāja amatam?

— Protams, ārsta amats ir sirdslieta, bet tā nav izprieca. Tas ir ļoti atbildīgs darbs, kas savā veidā atslēdz domāšanu no ikdienas, lai gan negulētās stundas neviens nevar aizvietot. Bonuss un patīkami mirkļi ir tad, kad palīdzi cilvēkam. Tas dod patīkamu apziņu. Pašvaldībā savukārt strādājam gadiem ilgi, bet par to saņemam vien komentārus: «Nu tad beidzot esat to izdarījuši!» Katrs paveiktais darbs tiek panākts ar smagu darbu, nenovēršoties no mērķa un pārvarot dažādas grūtības; to paveic liels kolektīvs. Novērtējums abos gadījumos nav salīdzināms.

— Vai gribētu ieņemt domes priekšsēdētāja amatu arī turpmāk?

— Novada domei un pašvaldībai noteikti jādomā par to, lai mums būtu pēc iespējas vairāk cilvēku, kas ir pietiekami profesionāli sagatavoti atbildīgiem amatiem. Tam jānotiek pakāpeniski, jo steiga var novest pie dīvainiem rezultātiem.

Domāju turpināt darbu kā domes priekšsēdētājs, tāpēc kandidēšu. Protams, tā ir arī vēlētāju izvēle. Noteikti jāskatās uz to, kā stiprināt jaunos deputātus, viņiem jābūt sagatavotiem.

— Kā vērtējat šī sasaukuma domes deputātu darbu?

— Ceru, ka būs tikai labāk. Ja salīdzinu ar citiem sasaukumiem, virzība iet uz priekšu. Iepriekšējā sasaukuma laikā tika pieļautas dažas radikālas kļūdas, līdz ar to daudz kas netika paveikts, kā deputāti vēlējās. Pašreizējā sastāvā iespējas ir krietni palielinājušās, tomēr vienmēr ir iespēja tiekties uz kaut ko labāku.

— Ja būtu iespēja kaut ko radikāli mainīt Talsu novadā, kas būtu pirmā un galvenā lieta?

— Jāmaina būtu nevis Talsu novadā, bet Latvijā. Latvijas likumdošanas dēļ bieži nevaram kaut ko izdarīt, jo, tāpat kā zirgam, tiek uzliktas sava veida klapes. Darbs 90. gados bija krietni brīvāks — lai gan ar pieļautām kļūdām, bet tas bija pašvaldības darbs. Tagad visam velk līdzi ar pirkstu — kā likumā rakstīts, tā pildām. Man šķiet, ka Dobeles gadījums (trīs mazi bērni pavada nedēļu slēgtā dzīvoklī ar mirušiem vecākiem un mirušu deviņus mēnešus vecu meitenīti — M. J.) to tikai apstiprina — it kā viss izpildīts, bet tajā pašā laikā rezultāts ir ļoti bēdīgs. Un Labklājības ministrs (Jānis Reirs — M. J.) nāk klajā ar paziņojumu, ka būs jauna instrukcija, pēc kā vadīties. Atkal jauns dokuments, tomēr rodas jautājums: ja neuzkāps uz tā paša grābekļa, varbūt uz kāda cita?

— Kā vērtējat uzņēmējdarbību Talsu novadā? Kā mūsējiem sokas?

— Tas, vai uzņēmēju skaits samazinās vai palielinās, pat īsti nav vienīgais rādītājs. Kvalitāte un kvantitāte ir dažādi jēdzieni. Formāli uzņēmēju skaits novadā ir samazinājies, bet, ja skatāmies tādu rādītāju kā pašvaldību izlīdzināšanas fonda dotācija, tā ir ievērojami samazinājusies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu kāpumu. Tas norāda, ka tuvojamies vidējam rādītājam, cik tiek iekasēts (summu pārsvarā veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis — 80 procentu apmērā). Tas nozīmē, ka uzņēmēji sākuši maksāt lielākas algas. Tas gan ir tikai pirmais grūdiens šajā virzienā, jāskatās, kas notiks tālāk.

— Kādu redzat Talsu novada nākotni pēc vairākiem gadiem?

— Protams, varu tikai fantazēt, bet domāju, ka atgriezīsies daļa cilvēku no ārzemēm — nevis kā darbaspēks, bet kā iedzīvotāji. Proti, tie, kuri ārzemēs būs sev nopelnījuši pensiju. Domāju, ka šāda tendence varētu parādīties visā Latvijā.

Ja runājam par tuvākajiem gadiem, ceru, ka iedzīvotāju skaits vairs tik ļoti nemazināsies. Arī skolu slēgšana ir atkarīga tikai un vienīgi no sabiedrības pašas lēmumiem, jo pašvaldība var reaģēt uz konkrētu situāciju. Te kā piemēru var minēt pirmsskolas izglītības iestādes (PII) — daudzi cilvēki, kuri dzīvo laukos, savus bērnus ved nevis uz vietējo, tuvāko PII, bet uz Talsiem, līdz ar to daudziem talseniekiem savus bērnus nākas vest uz bērnudārziem ārpus pilsētas. Kaut kā jocīgi sanāk. Cilvēki parāda savu attieksmi, kā risināt jautājumus, un to nevar nerespektēt, jo likums nosaka: vecāki var izvēlēties, kurā mācību iestādē laist savu bērnu.

— Vai, jūsuprāt, Talsu novads nākotnē varētu tikt apvienots ar Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu?

— Tas ir tas, kas man ļoti nepatīk — nemitīga nodarbošanās ar pusslimām fantāzijām, kas nav reālā dzīve. Diemžēl daudz kas ierakstīts likumos, un tad esam spiesti nodarboties ar «prāta vētru», lai saprastu, kā kaut ko realizēt un izdarīt. Dzīve rāda kaut ko citu.

— Ko pašvaldība plāno darīt ar kinoteātri «Auseklis»?

— Šo projektu nevērtēju kā prioritāru, bet plāns ir kinoteātri uzlabot, piedaloties pārrobežu Latvijas un Lietuvas projektā. Ar tā palīdzību ceram atjaunot visu ēku. Bija piedāvājums esošo kinoteātri slēgt un pārvietot uz tirdzniecības centru, kur atrodas lielveikals «Maxima», otrajā stāvā. Tā ka ir uzņēmēji, kuriem ir cita domāšana un virzība. Mēs kā pašvaldība kinoteātri neplānojam slēgt.

— Vai plānots tuvākajā laikā Talsos izveidot peldbaseinu?

— Solījums izveidot peldbaseinu bijis atsevišķu partiju solījumu programmās. Partija «Talsu novada attīstībai» to nav solījusi. Es nekad nenostātos pret tā būvniecību, ja būtu kāds, kas to realizē. Uzskata, ka tai jābūt privātai, nevis pašvaldības rīcībai. Pašvaldība varētu ieguldīt finansējumu nevis būvniecībā, bet uzturēšanā, konkrēti pasūtot skolēniem mācību stundas peldēšanas apguvei. Savulaik arī tika izstrādāts biznesa plāns. Pastāvēja risks par iedzīvotājiem, kuri nodarbotos ar ūdens procedūrām pārējā laikā. Mūsu uzņēmēji par šādu risku neizšķīrās. Domāju, ka pašlaik tas ir vēl augstāks, jo iedzīvotāju skaits tikai samazinās, un uzturēt baseinu tikai skolēnu vajadzībām nebūtu iespējams.

Mani uzmanīgu dara jaunās vēsmas, proti, Latvijas Peldēšanas federācija ir nosūtījusi visām pašvaldībām vēstuli, kurā norāda, ka Latvijā nav neviena starptautiskiem standartiem atbilstoša peldbaseina, tāpēc aicina visas pašvaldības, kas plāno veikt peldbaseina būvniecību, saskaņot savu darbību ar viņiem. Tas izklausās pēc varianta, ka valsts neko nedarīs, tāpēc tie, kuri dara, ievērojiet mūsu prasības!

— Vai uzskatāt, ka Talsu tautas namā, Radošajā sētā un Sauleskalna estrādē norit pietiekami daudz aktivitāšu?

— Vienmēr var vēlēties vairāk. Jāsaprot, ka tas viss būvēts cilvēkiem, nevis profesionāļiem, kas nodarbojas ar aktivitātēm. Pašlaik šāda profesionāļa pat nav. Darbojas aptuveni 30 pulciņi, kas ir pietiekami liels skaitlis. Cik intensīvi viss norit un kāda ir atdeve — jautājums paliek atvērts. Vakara stundas ir ļoti aizņemtas. Pieļaujot, ka vasaras dzīvei cilvēku piesaistīšanai Radošajā sētā vajadzētu ierīkot kafejnīcu, mēs nevaram pieprasīt uzņēmējiem to darīt.

Lai intensīvi izmantotu estrādi, nepieciešami pietiekami liela apjoma pasākumi. Tur nevar rīkot, piemēram, viena danču kolektīva pasākumu. Noslogojumu vienmēr varam gribēt lielāku, bet noteikti atceraties neizdevušos pasākumu pērn, vasarā, kur nebija ieradies pietiekams apmeklētāju skaits, tāpēc pašvaldībai bija jāsedz neiegūtais finansējums (13 523,31 eiro — M. J.) no biļetēm. Tauta par to šūmējas un droši vien to darīs vēl ilgi, tajā pašā laikā pasākumus, kas izdevušies, neviens nepiemin. Domes darbinieki nevar kafijas biezumos uzminēt, kurš pasākums izdosies un kurš — ne.

— Kā vērtējat Jura Kārkla publikācijas, kas tiek ievietotas iedzīvotāju pastkastītēs, kā arī publicētas internetā?

— Tas ir ļoti melns pasākums, melu kampaņa. Ļoti ceru, ka cilvēki saprot: kādam cilvēkam vai cilvēku grupai es ļoti nepatīku, un tāpēc tas viss arī notiek. Patlaban esam nodevuši izmeklēšanas struktūrām visus dokumentus, kas tālāk to arī izskatīs. Tur informācija ir ne tikai pieļaujamā formā, bet uzrādīti kā fakti. Ceru, ka cilvēki saprot — tas ir pilnīgs neprāts. Uzskatu, ka šādas personas sabojā kopējas sabiedrības izjūtu. Ja parādās šādi materiāli, neviens nevar būt drošs, kurš to dara. Cilvēki vairs nevar uzticēties cits citam. Totalitārismā nerunāja, jo baidījās no soda. Šajā gadījumā nerunā tāpēc, ka nevar zināt, vai tavi vārdi netiks izmantoti Jura Kārkla materiālā; vienalga, vai tās būtu būšanas vai nebūšanas, bet parādītos interpretētā veidā.

— Ko jums nozīmē Talsi?

— Talsi vienkārši ir mana pilsēta. Es te jūtos kā mājās. Talsi ir vērtība pati par sevi. Kāda pazīstama persona teikusi, ka Talsos ir deviņi pakalni un divi ezeri, un mēs ar to lepojamies. Tas ir Dieva dots — par ko tad lepojamies? Tomēr tā nav. Viss atkarīgs no tā, kā cilvēks to uztver, jo tikpat labi Talsi varētu būt mežā. Cilvēki ir apmetušies šajā vietā, to novērtējuši un paturējuši par savu dzīvesvietu. Viņi te dzīvojuši, mīlējuši, savulaik klājies arī grūti. Tagad viņu vairs nav, bet palikuši, piemēram, akmensdārzi, kompozīcijas. To stimulu, ko savulaik devis Talsu birģermeistars Vilhelms Rode (pirms tam viņš bija dārznieks), tas ir palicis, un domāju, būs vēl ilgi. Cerams, mūžīgi.

CV

Izglītība: no 1976. līdz 1982. gadam mācības Rīgas Medicīnas institūtā, Vispārējās ārstniecības fakultātē; no 1982. līdz 1983. gadam internatūra ķirurģijā, bāze Rīgas pilsētas 4. klīniskajā Sarkanā Krusta slimnīcā (pašlaik — Rīgas pilsētas 4. slimnīca). Regulāri piedalās dažādos ar medicīnu saistītos semināros, tajā skaitā Talsos, Latvijas un Šveices starptautiskajos semināros, Ķirurgu asociācijas organizētajos pasākumos. Apguvis papildu zināšanas medicīnā, grāmatvedībā, pašvaldības darbā un psiholoģijā dažādos kursos.

Darba pieredze: no 1974. gada līdz šai dienai strādā medicīnā — bijis sanitārs, medicīnas māsa, ārsts — ordinators, nodaļas vadītājs, urologs, galvenais ārsts, virsārsts un vēl šodien praktizē kā ķirurgs. Kopš 1989. gada bijis Talsu pilsētas un rajona domes un padomes priekšsēdētājs, deputāts, kopš 2013. gada — Talsu novada domes priekšsēdētājs. Personīgi organizējis un piedalījies dažādos sabiedriskos projektos, kā arī darbojies Latvijas Pašvaldību savienībā un Finanšu ministrijā.

