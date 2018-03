Aivars Lācarus noliek deputāta mandātu 06.03.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Ceturtdien, 1. martā, Talsu novada domes sēdē tika skatīts jautājums par Aivara Lācarus deputāta pilnvaru pārtraukšanu. Tas balstīts uz iesniegumu, kurā viņš norādījis, ka to dara personīgu iemeslu dēļ.

A. Lācarus domē ievēlēts no reģionālās partijas «Talsu novada attīstībai» saraksta. Partija pēc pagājušā gada pašvaldību vēlēšanām ieguva četras deputāta vietas Talsu novada domē. Kopš 2017. gada jūnija A. Lācarus gan vairs nav partijas biedrs.

Nu jau bijušais deputāts uz domes sēdi 1. martā nebija ieradies. Papildu jautājumu vai viedokļu no domes deputātu puses nebija, un lēmums tika pieņemts vienbalsīgi.

«Talsu Vēstīm» sazinoties ar A. Lācaru, viņš atklāja, ka lēmums bijis ļoti grūts, par to domājis jau labu laiku. «Cilvēki man uzticējās, un viņu atbalstu jutu ne tikai vēlēšanās, bet arī ārpus tām, ikdienā. Bet te ir jautājums, cik daudz tika ņemta vērā mana balss, līdz ar to arī manu vēlētāju balsis… Tas bija ļoti smags, bet pārdomāts lēmums,» teica A. Lācarus.

Talsu novada vēlēšanu komisija A. Lācarus vietā aicinās stāties citu deputātu no partijas «Talsu novada attīstībai», ņemot vērā 2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultātus. Kā nākamā deputāta amata kandidāte pēc saņemto iedzīvotāju balsu skaita ir Juzefa Kļava, kura kā deputāte strādājusi arī iepriekšējos divus novada domes sasaukumus.

A. Lācarus ir viens no zināmākajiem

un pieredzes bagātākajiem Talsu novada politiķiem. Darbības sākums politiskajā jomā meklējams jau 1989. gadā, kad viņš tika ievēlēts Talsu pilsētas Tautas deputātu padomē par deputātu. Kopš tā laika apritējis gandrīz 30 gadu, bez pārtraukuma strādājot gan kā deputātam, gan kā priekšsēdētājam. 1994. gadā viņš ievēlēts par Talsu pilsētas domes deputātu. 2001. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlēts Talsu domē no Tautas partijas saraksta un turpmākos četrus gadus strādājis par Talsu domes priekšsēdētāju, gadu vēlāk iecelts par Talsu rajona padomes priekšsēdētāju. 2005. gadā atkārtoti ievēlēts Talsu domē un saglabājis mēra amatu. 2009. gadā ievēlēts Talsu novada domē un darbojies kā deputāts. Pēc 2013. gada pašvaldību vēlēšanām četrus gadus pārstāvējis Talsu novada domes priekšsēdētāja amatu.

«Esmu darījis, ko varējis. Ņemot vērā dažādas ķengas, kas par mani izskan, vēlos pateikt, ka neko neesmu zadzis. Varu ar mierīgu sirdsapziņu skatīties cilvēkiem acīs un to pateikt. Mani darbi Talsos paliek. Mums ir sporta halles, sporta zāles, Sauleskalna estrāde, Radošā sēta, tautas nams un daudz kas cits. Jūtos lepns par to, ko esmu paveicis. Protams, publiski priekšsēdētāja darbs izskatās tikai kā lentīšu griešana, bet smagās sarunas ministrijās un dažādās plānošanas iestādēs, diskusijas ar politiķiem nav redzamā daļa. Dažkārt bijis ļoti, ļoti smagi, bet tas bija darbs, kas jāizdara, lai kaut ko panāktu. Ja koks aug daudzus desmitus gadu, tad projekti prasa četrus, piecus gadus, lai sasniegtu rezultātu. Daudzas lietas, kas tiks īstenotas šajā sasaukumā, ir uzsāktas iepriekšējā sasaukuma laikā. Esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu iedzīvotājiem sakārtotu vidi, tajā skaitā, lai būtu jauna Galvenā bibliotēka, lai tiktu realizēts uzņēmēju atbalsta projekts un citi.

Vēlos pateikties iedzīvotājiem par sniegto atbalstu un uzticību. Dzīve ir dzīve, un pagājis gandrīz 30 gadu, kopš esmu strādājis kā deputāts. Jāskatās un jādzīvo uz priekšu! Ja vakardienas smago bagāžu nesīšu līdzi, tad rītdien būs diezgan grūti, tāpēc labāk visu nokratīt nost, un viegli doties uz priekšu!» pauž A. Lācarus.

«Tas ir viņa (A. Lācarus) lēmums, un tas ir jārespektē. Aivars ir izcils cilvēks un politiķis, tolerants cilvēks, kas paveicis daudz labu darbu. Iedzīvotāji aizvadītajās vēlēšanās viņam arī parādīja savu uzticību (iegūts otrs lielākais plusiņu skaits no visu partiju kandidātiem — M. J.),» pēc domes sēdes pauda deputāts Oļegs Solovjovs, kurš no partijas «Talsu novada attīstībai» ieguva otro vietu pēc aizvadītajām pašvaldību vēlēšanām. Vaicāts, vai, viņaprāt, uzsāktā krimināllieta pret A. Lācaru neiedragā partijas tēlu, viņš uzskata, ka tas katram cilvēkam jāizvērtē individuāli. «Process vēl notiek, nekas nav noslēdzies, tāpēc nevaram veikt secinājumus. Domāju, katrs iedzīvotājs pats izlems, vai tas grauj mūsu partijas prestižu vai ne. Mēs darām savu darbu. Domāju, ka to darām labi un tas atspoguļojās arī vēlēšanu rezultātos,» sacīja O. Solovjovs.

Krimināllietu pret A. Lācaru

saistībā ar, iespējams, fiktīvu šofera nodarbināšanu pašvaldībā Kurzemes rajona tiesa plāno skatīt šonedēļ, 8. martā, informējusi tiesas pārstāve Dita Mauriša. Lietu rakstveida procesā skatīs Kurzemes rajona tiesa Saldū.

Pērn novembrī Talsu rajona prokuratūrā no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) kriminālvajāšanas sākšanai tika saņemts kriminālprocess, kurā Talsu rajona prokuratūras prokurore pie kriminālatbildības saukusi divas personas: bijušo Talsu novada domes darbinieku un amatpersonu, proti, A. Lācaru un šoferi.

Prokuratūra uzskata, ka domes amatpersona, iepriekš vienojoties ar darbinieku par viņa neattaisnotu prombūtni, neinformēja par viņam zināmajiem apstākļiem — darbinieka prombūtni — citas pašvaldības atbildīgās amatpersonas. Tā rezultātā nepamatoti tika izmaksāta darba samaksa un darba devēja maksājumi par darbinieka maksājamajiem nodokļiem par laika periodu, kad darbinieks faktiski nestrādāja. Apsūdzēto personu noziedzīgo darbību rezultātā pašvaldībai nodarīts mantisks kaitējums 3040 eiro apmērā, kas ir labprātīgi atlīdzināts.

KNAB galvenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumos Laura Dūša ziņu aģentūrai «LETA» skaidrojusi, ka KNAB izmeklētāja gūtie pierādījumi sniedza pamatojumu uzskatīt, ka Talsu novada pašvaldībā nodarbināta persona, kura sistemātiski atradās ārpus darba vietas bez prombūtni apliecinošiem dokumentiem un faktiski nepildīja amata pienākumus, par ko saņēma atalgojumu. A. Lācarus par šo lietu komentārus nevar sniegt, jo parakstījies par tās konfidencialitāti.

«Tiem cilvēkiem, kuri stāsta, ka esmu jau nezin kur nopircis māju, pārcēlies un strādāju dažādās vietās, varu pateikt, ka tā nav taisnība. Dzīvoju tepat, Talsos, un, kā jau esmu teicis — ja nebūšu ārkārtīgi spiests, tepat arī palikšu. Talsi ir mana pilsēta, ko mīlu, un uzskatu sevi par Talsu patriotu. Par saviem nākotnes plāniem sīkāk gan nestāstīšu,» teic A. Lācarus. Darbu medicīnas jomā viņš nav pametis.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi politika

Komentāri