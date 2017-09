Aivars Lācarus: «Ceru, ka turpmāk deputātu darbs būs aizvien konstruktīvāks» 26.09.2017

Bijušais Talsu novada domes priekšsēdētājs, pašlaik deputāts, Aivars Lācarus uzskata, ka jaunā sasaukuma darbā ir gan pozitīvi, gan negatīvi vērtējami aspekti. Kas svarīgi iedzīvotājiem — opozīcija ir gatava konstruktīvi strādāt, lai darbi ritētu uz priekšu.

— Oficiāli esat ievēlēts vienā no četrām komitejām (finanšu komitejā), bet apzinīgi ierodaties arī uz pārējām. Kāpēc?

— Uzskatu, ka tas ir mans pienākums. Arī laika ziņā varu atļauties to darīt. Domāju, ka šādā veidā varu kaut ko ietekmēt.

— Kas, jūsuprāt, jaunajam domes sasaukumam pirmajos darba mēnešos ir izdevies?

— Ir izdevies pabeigt projektus, kas bija aizsākti iepriekšējā sasaukuma laikā. Sporta laukumi pie Talsu 2. vidusskolas, gājēju celiņi, apgaismojums, rotācijas aplis virzienā uz Stendi. Smagas cīņas savulaik bija par biznesa inkubatoru, arī tas ir atvērts un strādā. Noteikti jāpabeidz Celtnieku ielas sakārtošana, kur atrodas daudzi uzņēmumi, jo tas uzlabos gan uzņēmējdarbības efektivitāti, gan vairos visas iespējas tautsaimniecībai attīstīties.

Jaunā domes vadība iestrādājas. Domes priekšsēdētājs teic, ka viņam ir ļoti daudz darba. Tā neapšaubāmi arī ir. Redzu, ka viņš ļoti daudz mācās. Jautājumi, par kuriem viņš teic, ka ir kādas neskaidrības, ir sava veida apmācības, kam jāiet cauri. No savas pieredzes zinu, ka tas tā ir. 2001. un 2002. gadā, arī vēlāk, dabūju mācīties, oficiāli konsultējoties, mācoties, lasot grāmatas, un tā tālāk. Tas ir tikai normāls process, jo nekur nepiedāvā apgūt tādu profesiju kā domes priekšsēdētājs.

— Kas, jūsuprāt, jaunajam domes sasaukumam pirmajos darba mēnešos nav izdevies?

— Pašlaik ir ļoti lielas neskaidrības ar kadriem. Tas, ko aizgājušie cilvēki saka presei, ir viena lieta, tas, ko saka citviet — pavisam cita. Liela kadru mainība ir vadības problēma. Protams, ir jāveido komanda. Tiek sacīts, ka jaunā komanda būs profesionāļi, bet tas nav tik viegli izdarāms. Ir pietiekami daudz profesiju, kur vajadzīgas augstas kompetences un speciālisti. Piedāvājot viņiem pašvaldības atalgojumu, ir grūti atrast, jo viņu patiesībā nav daudz. Piemēram, laba līmeņa juristi, būvvaldes speciālisti, komunālās nodaļas speciālisti, kas strādā ar būvniecības jautājumiem, arī plānošanas speciālisti.

Protams, ne jau viss gāja gludi laikā, kad es vadīju domes darbu, bija daudz problēmu ar dažādu projektu virzību. Nezinu nevienu projektu, kas no sākuma līdz beigām būtu realizēts bez nevienas korekcijas vai kādu problēmu risināšanas. Talsu tirgus projektam, kas saistīts ar uzņēmējdarbības attīstību, tajā pašā laikā saglabājot tirgus funkcijas, patlaban ir milzīgas problēmas ar projektētājiem. Tādas bija jau pavasarī, un arī ar citiem projektiem. Tagad vadības maiņa un tas, ka esam pavirzīti malā, ir ļoti slikti. Tas projektētājiem rada iespēju manipulēt ar pašreizējo domes vadību.

Ceru, ka jaunais sasaukums arī pildīs savus solījumus. Patlaban neredzu virzību uz šo solījumu izpildi. Bija runa par hokeja halles būvniecību, nav arī zināms, kas notiks ar peldbaseina izveidi. Esmu bijis šajā procesā ļoti ilgi. Peldbaseins īsti nav biznesa projekts, jo uzņēmējiem nav vēlmes riskēt šajā lauciņā. Tā nav gluži arī pašvaldības funkcija, tāpēc būs ļoti liela politiskā izšķiršanās. Par to noteikti jāizzina iedzīvotāju viedoklis. Bija arī solījumi, kurus var atcerēties, kad ārā kļūst vēss. Tika solīti apkures tarifu samazinājumi. Uzskatu, ka tas bijis ļoti populistiski.

Pēdējā laikā īpaši nedzird par pārējās novada teritorijas (izņemot Sabiles) attīstību. Lauku ceļu atjaunošanas projekti apklusuši. Bail, ka tas viss saskries vienā laikā, jo līdz ar to būs problēmas ar cenām un citiem faktoriem. Un tad zaudētāji būsim mēs visi. Uzskatu, ka lēmums par pašvaldības informatīvā izdevuma «Talsu Novada Ziņas» izdošanas biežuma samazināšanu nav pareizs, jo cilvēkiem ir jāsniedz informācija.

— Kā vērtējat lēmumu veikt personāla auditu Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā?

— Politiski tās ir jaunas vēsmas, bet lielā mērā tā ir arī daļa no jau iepriekš minētajām mācībām. Tas jaunajam vadītājam būs ļoti labs padomdevējs, kas un kā jādara. Tas ir visnotaļ sakarīgs pasākums. Grūti pateikt, vai tas būtu vajadzīgs rutinētai vadībai. Negatīvā puse ir tā, ka šādi auditi maksā diezgan pamatīgu naudu (dome tam piešķīrusi līdz 4400 eiro — M. J.), un būtu jāizvērtē, kur tā ir vairāk vajadzīga.

— Ja jūs būtu palicis pie vadības stūres, ko darītu citādāk nekā jaunie?

— Būtu vienkārši turpinājis strādāt. Dusmīgs būtu uz šiem projektētājiem, bet nebūtu jāuztraucas, ka ir nomainītas izpildvaras vadošās personas, kuras perfekti vadīja darbus. Publicitāte, vismaz vienam no viņiem, sava veida šova dēļ bija sabojāta. Bet tas jau nav iemesls, lai cilvēku padzītu vai ļautu viņam aiziet. Tagad daudzām lietām nav secīgas kārtības.

— Kāpēc, jūsuprāt, partija «Talsu novada attīstībai» aizvadītajās vēlēšanās zaudēja vēlētāju uzticību? Vai esat izvērtējis rezultātus?

— TNA ir zaudējusi vēlētāju skaitu, bet nav zaudējusi vēlēšanas kā tādas. Mūsu partijai vienalga ir vislielākais deputātu skaits (četri — M. J.) domē. Apzinos, ka esmu strādājis un daudziem kādas lietas nav patikušas. Tas arī ir saprotams. Tajā pašā laikā — rezultāti jau nebija slikti. Man ar Edgaru Zelderi bija vien 65 balsu starpība. Kopumā uztraucos par to, kāda ir mūsu sabiedrība, jo Juris Kārkls dzīvo tepat, Talsos. Cilvēkam ir jādod tiesības izteikties bez represijām, bet, ja rodas šādi varianti, tas rada pretēju efektu, samaitājot sabiedrību.

— Kādu redzat turpmāko domes darbu — konstruktīvu vai uz politiskajām cīņām vērstu?

— Vienmēr esmu bijis pozitīvi noskaņots attiecībā uz darbu, uz paveicamajām lietām. Nezinu, vai cilvēki pamanījuši, bet mēdzu šaubīties un mainīt dažādas lietas, bet — ja jādara, tad jādara. Tad šaubas jāliek malā. Visvairāk jāuztraucas un aktivitāte jāizrāda brīdī, kad parādās kāda ideja. Tad to iespējams apaudzēt vai vienkārši atcelt. Bet, ja tas ir uzsācies, apstāties vairs nedrīkst. Tā nedrīkst!

Ceru, ka turpmāk deputātu darbs būs aizvien konstruktīvāks, jo, apzinoties dažādas lietas, ir jāiet tikai uz priekšu. Ja runājam par partiju nostāju, tad vislielākie sabiedrotie varētu būt abas lokālās partijas («Talsu novada attīstībai» un «Mēs — Talsiem un novadam»). Abām ir mērķis attīstīt novadu. Lielajām partijām Talsu novads ir tikai kaut kas apakšā. Tām virsuzdevums ir Saeima, mēs uz to nepretendējam.

— Kādi ir jūsu turpmākie plāni?

— Kā deputāts noteikti palikšu, neplānoju nolikt mandātu. Attiecībā uz pārējiem darbiem — esmu atvērts dažādiem interesantiem piedāvājumiem, kurus jau saņemu. Par sevi esmu dzirdējis daudz un dažādus variantus, ko darīšu. Varu teikt tikai to pašu, ko sacīja jaunais Talsu pilsētas pārvaldnieks, kad viņš stājās amatā, — esmu talsenieks, un es mīlu Talsus. Tikai atšķirība, ka neesmu te dzimis, bet viss mans darba mūžs, ko esmu darījis slimnīcā un pašvaldībā, ir bijis te, Talsos.

