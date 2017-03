Ainas Saknes atmiņu stāsts 25.03.2017

Inga Vilcāne, Latvijas Okupācijas muzeja pētniece Tweet

Mēs varam tikai iedomāties 1949. gada pavasari, kad visapkārt mostas daba, bet daļa latviešu tautas 25. martā vardarbīgi tiek izrauta no savām mājām un pakļauta deportācijai uz Sibīriju.

Latvijas Okupācijas muzeja Audiovizuālo materiālu krātuvē diendienā strādājam ar Latvijas iedzīvotāju videoliecībām, dokumentējot viņu stāstījumu par piedzīvoto deportācijas laikā un nometinājumā Sibīrijā.. Ik pa laikam tās ir arī Talsu novada iedzīvotāju atmiņas.. Nesen manās rokās nonāca Ainas Saknes (dzimusi Baldiņa) videoliecība par Ainas un viņas ģimenes 1949. gada 25. marta deportāciju no Dundagas pagasta. Stāstījums bija tik dzīvs un emocionāls, ka vēlējos dalīties Ainas atmiņās arī ar laikraksta «Talsu Vēstis» lasītājiem.

1949. gada 25. marts bija piektdiena. Ainai bija tikai 12 gadi, visu nedēļu viņa bija pavadījusi, mācoties Pūņu skolas 5. klasē.

Ainas vecākiem bija 50 hektāru saimniecība, ģimenē — pieci bērni, kuri jau no mazām dienām palīdzēja vecākiem ar čaklu darbu. Trūkums viņu ģimenē netika piedzīvots arī II Pasaules kara laikā, jo ģimene daudz strādāja.

Aina jau Pūņu skolā bija pamanījusi,

ka gar skolu brauc smagās automašīnas. Mācību laikā meitene dzīvoja skolas internātā un, kā jau piektdienās pierasts, bija pārnākusi no skolas, lai pavadītu nedēļas nogali dzimtajās mājās. Ainas mātes Paulīnes pagatavotās pusdienas ģimenei vairs nebija lemts ieturēt, jo māju ielenca bruņoti vīri, viņu šautenes bija kaujas gatavībā. Bērniem lika iziet ārā un nostāties pie žoga. Ainas vecmāmiņai Katrīnai Ābolai bija jau 85 gadi, taču arī viņai vajadzēja doties kopā ar ģimeni nezināmajā. Vecmāmiņa tika iesēdināta ratos ar paunām, bērni gāja kājām, blakus — karavīri. Aina atcerējās, ka vēlējās par piemiņu paņemt līdzi sauju dzimtās zemes smilšu, taču karavīra durklis atdūrās pret viņas galvu. Nedrīkst arī to.

Pirms tam karavīri Ainas ģimenes mājās laikam bija meklējuši ieročus. Ieraudzījuši jau mirušā vectēva Otto Ābola Bībeli, kas bija nolikta goda vietā, nometa to zemē un ar milzīgu naidu mīdīja kājām.

Kaimiņu mājā tika paņemti nākamie nelaimīgie —

mežsargs Kārlis Aulmanis un viņa sieva Emīlija. Aulmaņu meita Lidija (dzimusi 1922. gadā) bija apcietināta, jo palīdzējusi nacionālajiem partizāniem. Mežsargiem bija suns, kas gaudoja, jūtot lielo nelaimi. Nelaimīgos cilvēkus iesēdināja kravas auto, karavīri ar ieročiem sēdēja katrā mašīnas stūrī. Mežsarga sunītis skrēja kilometriem mašīnai pakaļ, kamēr saļima. Kaimiņi neatgriezās, nomira Sibīrijā.

Deportētos izveda cauri Dundagai, tālāk veda uz Ugāli, izvietoja Ugāles cietuma bēniņos, kur aizvien tika vesti cilvēki klāt. Kāda sieviete bija uzvilkusi mēteli uz naktskrekla, jo bija izcelta no gultas.

Aina atceras, ka visbriesmīgāk jutās mazie bērniņi — viņi raudāja, prasīja ēst, gribēja uz mājām, nesaprata notiekošo. Nākamajā rītā nelaimīgos veda uz Stendes staciju, Ainas ģimene tika ievietota deportēto vagonu sastāva sestajā vagonā. Lai arī Ainas vecākā māsa Silvija ciemojās pie krustmātes Talsu pusē, atradās «labi cilvēki», kuri palīdzēja viņu atrast un atvest uz Stendes dzelzceļa staciju, lai arī viņu deportētu uz Sibīriju.

Samērā rets gadījums saistīts ar Ainas vecmāmiņu Katrīnu — Ainas tēvs sarunāja ar vilciena apsardzi, ka 85 gadus veco māmuļu palaiž brīvībā un aizved pie viņas otra dēla Dundagas pusē. Dēls paspēja atbraukt viņai pakaļ. Vecmāmiņa nodzīvoja ilgi, sagaidīja ģimeni atpakaļ no Sibīrijas.

Par deportāciju vagonu Aina atceras:

Vagonā bija ap 60 cilvēku, ļoti sa­blīvēti, cilvēks pie cilvēka. Visi bija ļoti uztraukušies. Aina bija kopā ar ģimeni, bet turpat viena pati meitenīte skolas formas kleitiņā cieši piespiedusi sev skolas somu, viņai līdzi nebija vairāk nekā. Viņa bija šokā, nerunāja, ne ar vienu nekontaktējās. Meitene bija paņemta no klases — tā, kā tur bija sēdējusi. Viņai nebija neviena piederīgā tuvumā. Baldiņu ģimene piedāvāja meitenei ēdienu, bet viņa neēda un nerunāja. Naktīs nesanāca īsti gulēt, jo kājas nevarēja izstiept, pretī bija otras kājas… Kluss, katrs domāja savas domas, uztraukums un neziņa.» Deportācijas vagonu Aina atceras kā traumu, jo tas bijis kā cietums.

1949. gada 27. marta vakarpusē

vilcienu sastāvs ar deportētajiem atstāja Stendes staciju. «Vagoniem durvis bija ciet, nevienu nekur nelaida. Bija nolikts spainis neatliekamajām darīšanām, cilvēki kautrējās. Ēst neviens neēda. Visi bija tādā kā šokā. Tikai Krievijas teritorijā atvēra vagona durvis. Vispirms saskaitīja cilvēkus, tad izsniedza ūdeni un prosas biezputru ar eļļu, sāļu ķieģeļmaizi. Tālāk Krievijā kādā dzelzceļa stacijā atļāva izkāpt ārā nokārtot neatliekamās dabiskās vajadzības, visapkārt stāvēja zaldāti ar šautenēm. Tas viss bija ļoti pazemojoši. Brauca ilgi, kādas divas nedēļas.»

Izkāpšana notika Sverdlovskā, un visus veda uz pirti. Aina pirtī zaudēja samaņu, acu priekšā pazibēja visa viņas īsā dzīve. Vēlāk viņi nokļuva Omskā, no vilciena cilvēkus lādēja automašīnās, vecos pārvietoja nešus. Vairāki veci cilvēki un mazi bērni nomira ceļā uz Sibīriju vagonos. Pa ceļam uz Sibīriju vagonos arī piedzima bērni.

Kad bija nonākuši galā, notika deportēto cilvēku sadale — vedēji no kolhoziem bija atbraukuši pēc «preces». Ģimenes stāvēja atsevišķi. Baldiņu ģimene palika viena no pēdējām. Sākumā izķēra tos, kuri bija jauni un spēcīgi cilvēki.

Sekoja braukšana vērša pajūgos uz Severnaju sādžu, pajūgos iesēdināja mazus bērnus un vecus cilvēkus. Baldiņu bērniem bija jāiet kājām dziļā sniegā 30 kilometru. Ainai kājās bija sandalītes. Visi pārguruši gāja visu dienu. Vakarpusē nonāca sādžā, viņus ievietoja klubā. Aina apgūlās uz kailas grīdas un aizmiga.

Sekoja smagi 16 izsūtījuma gadi Sibīrijā —

bads, utis, smagas slimības, trūkums… Tomēr var teikt, ka Ainai un Baldiņu ģimenei paveicās, jo viņi izdzīvoja Sibīrijas nometinājumā un visa ģimene atgriezās Latvijā. Savās dzimtajās mājās Dundagā viņiem nebija lemts atgriezties, jo tur jau dzīvoja citas ģimenes. Bet Baldiņu bērni aizbrauca, lai vismaz no mežmalas paskatītos uz savām dzimtajām mājām.

Aina savā stāstījumā videoliecībā vairākas reizes piemin to, ka deportētie latvieši pēc atgriešanās Latvijā bija kā otrās šķiras cilvēki. Kādai deportētajai esot pat pateikts tieši: «Ko jūs te atbraucāt atpakaļ, varējāt nomirt tur.»

Taču Aina nepadevās, teicami nokārtoja iestājeksāmenus un izskolojās neklātienē Maskavas Valsts pedagoģiskajā institūtā par krievu valodas un literatūras, defektoloģijas skolotāju. Latvieši arī nometinājumā Sibīrijā bija labākie darbā un mācībās.

Taču no bērnības Aina atvadījās 12 gados, 1949. gada 25. martā.

1949. gada 25. martā no Latvijas uz Sibīriju tika izsūtīti 42 322 cilvēki (13 504 ģimenes). Valsts drošības ministrijas pilnīgi slepenā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanas operācija bija nosaukta par «Krasta bangu».

No Talsu rajona 1949. gada 25. marta deportācijā izveda 740 ģimenes 149 automašīnās, kopā no Talsu rajona tika izvesti 2223 cilvēki. PSRS Valsts drošības ministrijas slepeno izsūtīšanas operāciju «Krasta banga» Talsu rajonā īstenoja 175 operatīvās grupas, to skaitā 361 karavīrs un 208 iznīcinātāji. Salīdzinājumā ar kaimiņu rajoniem: no Ventspils rajona izveda 633 ģimenes, 2043 cilvēkus, no Kuldīgas rajona — 693 ģimenes, 2247 cilvēkus, no Tukuma izveda 529 ģimenes, 1639 cilvēkus.

Kopā Baltijas valstīs deportēja 29 873 ģimenes ar 92 204 cilvēkiem. Latvijas deportēto iedzīvotāju skaits sasniedza 45,9 procentus no Baltijas izvestajiem iedzīvotājiem 1949. gada 25. martā, 28,6 procenti deportēto Latvijā bija bērni, 44,3 procenti — sievietes.

Komentāri