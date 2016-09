Aija. Pati. Talsos atklāj Aijas Zariņas darbu izstādi 19.09.2016

Līdz pat 16. oktobrim Talsu novada muzeja galvenajā ēkā apskatāma gleznotājas Aijas Zariņas darbu izstāde.

Gleznu milzīgie izmēri, piesātinātie plašie krāsu laukumi, plaknes, kas nepavisam nerada dziļas telpas ilūziju, izteiktas līnijas, pat it kā ar maigu un rūpīgu bērna roku zīmētas figūras, neizbēgami lakoniskais mākslinieces paraksts «aija» kaut kur apakšā pašā stūrītī — jā, tā ir viņa. Pat neatstāj izjūta, ka izstādes zāles pacēlušas augstāk griestus un spirgts caurvējš liek trūkties solīdo logu senatnīgajiem aizbīdņiem.

Par viņu, tagad vienu no ievērojamākajām latviešu māksliniecēm, savulaik ir rakstīts: «mūžīgā opozicionāre, bezkompromisu cilvēks, taisna, vienmēr ceļā uz ideju. Heroisks tēls, kas latviešu mākslā valdošajā kamerrakstura tonī ienes vērienu un drosmi. Pagājušā gadsimta 80. gados Aija uzdrīkstējās lauzt tradicionālo sociālisma mākslas kanonu, reducējot glezniecību līdz zīmējuma kontūrai, krāsu kontrastiem, izvēršot to arī telpā.»

Heroiskais tēls, daudziem talseniekiem par izbrīnu un lokālpatriotu kaunu, daudzkārt ir vienatnē izstaigājis un izbridis Talsu pauguraini, lai iepazītu jau par simbolu kļuvušos deviņus pakalnus, kopš senatnes teiksmainus ezerus, ļautu brīvam domu ceļam sasiet zināšanas par sensenu pagātni ar tā brīža piedzīvojumu. Pārradot mākslas darbā, Aijas vēstījums pausts lakoniskā simbolikā. Bagātāki no izstādes aizies tie, kas zina un interesējas par tautas teikām, pasakām kā senu zināšanu avotiem, vietvārdu izcelsmi. Pat izstādes atklāšanā apjūkam un neattopam atbildēt Aijai uz jautājumu «Jūs ejat pie Sapņu ezera?» Pie tā melnā, dzelmainā tur, mežu vidū? Kāds varbūt vizbulītēs kaut kad jaunībā… Tā Aija var apjucināt nepārtraukti, jo ir vērīga pētniece un turpina izzināt arī šo seno Ziemeļkurzemes novadu.

Jaunnedēļ, jau 19. septembrī, viņa piedāvā ikvienam interesentam kopīgi pastrādāt savā radošajā darbnīcā.

Kopš pašas pirmās personālizstādes, kuru nācās slēgt pirms paredzētā laika tās darbu satura un formas dēļ, kas neiekļāvās padomju laika kanonos, viņa ir celta un pelta, apbrīnota un neizprasta. Varbūt vienīgais jautājums, uz kuru Aija aši un ierasti pamatīgi nespētu atbildēt, ir — kā palikt pašai, par spīti apstākļiem.

Gudri darīs tie skolotāji, kuri izmantos reto iespēju savus dumpīgākā vecuma audzēkņus tuvplānā iepazīstināt ne tikai ar šo neparasto rokrakstu izstādē, bet arī pamudinās nebaidīties iztaujāt, runāties un nopietni pastrādāt viņas vadībā.

