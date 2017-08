Aicina izteikties par veloinfrastruktūru 30.08.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Veloinfrastruktūra attīstās gan Eiropā, gan tepat, Latvijā. Lai ietu laikam līdzi, arī Talsiem nepieciešamas iestrādnes, uz kā balstīties, lai pilsēta kļūtu draudzīgāka velosipēdistiem.

Ir izstrādāta koncepcija «Veloinfrastruktūras attīstības koncepcija un audits Talsos», un iedzīvotāji aicināti par to izteikt viedokli, jo tuvākajā laikā to paredzēts apstiprināt Talsu novada domes sēdē. Izpētes materiālā minēts, ka veloinfrastruktūras attīstība kā Latvijā, tā arī Talsu pilsētā plānošanas dokumentos nav pietiekami apskatīta un nav izsvērti ieguvumi no velo satiksmes attīstīšanas. Esošā situācija Talsos tiek raksturota šādi: pilsētā un novadā tikpat kā nav veloinfrastruktūras; velosipēdisti pārvietojas pa ietvēm vai brauktuves malu; Talsos nav pietiekams skaits drošu un ērtu velonovietņu; plānošanas dokumentos nav pietiekami risināta velo satiksmes attīstīšana; Talsu ielu tīkls un struktūra piemērota veloinfrastruktūras attīstīšanai.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis saka: šī ir tikai pirmā soļa speršana. Viņš vērš uzmanību, ka pilsētu nepieciešams izveidot draudzīgāku, lai pārvietotos ar velosipēdu, jo ieguvumu ir daudz — veselība, naudas ieekonomēšana, zaļā domāšana un pilsētvides sakārtošana. «To, ka aktīvs dzīvesveids un veloinfrastruktūra mūsu pusē ir pieprasīti, pierāda arī jaunizveidotais veloceliņš posmā «Talsi — Dižstende». Protams, veloinfrastruktūru varēsim izveidot pakāpeniski. Ir jāmaina mūsu domāšana, arī autobraucējiem jāpierod pie velobraucējiem,» uzskata E. Zelderis. Rūpīgi izvērtēta būšot arī veloinfrastruktūras attīstība pārējā novada teritorijā, tomēr esot pārsteidzīgi par to runāt, jo pašlaik sākuma punkts ir Talsi. «Katrai vietai var kaut ko piemeklēt. Tas ir maldīgs priekšstats, ka noteikti vajag veloceliņus, kas ir dārgi. To iespējams panākt arī ar citiem līdzekļiem, piemēram, dažādām zīmēm, norādēm vai krāsojumiem uz braucamās daļas. Nepieciešams piesaistīt ekspertus, kas var izvērtēt, kā ekonomiskāk un efektīvāk panākt rezultātu,» skaidro domes priekšsēdētājs.

«Jāņem vērā sabiedrības kopējās vēlmes un jārespektē katra indivīda iespējas un intereses iesaistīties šajā procesā, attiecīgi izvēloties piemērotākos veidus darbam ar iedzīvotājiem. Pasākumi, kas jāveic — pirms veloinfrastruktūras attīstības koncepcijas apstiprināšanas un virzīšanas tālāk projektu izstrādei, ir sabiedrības informēšana, ka šādi procesi ir aizsākti un nākotnē iedzīvotājus un pašvaldības viesus gaida izmaiņas, kuras lielākā vai mazākā mērā ietekmēs pārvietošanos pilsētā, mainīs pilsētas kopējo tēlu un kļūs par daļu no pārmaiņām veselīga dzīvesveida ieviešanai,» skaidrots koncepcijā. Šī iemesla dēļ iedzīvotāji aicināti iesaistīties, izsakot savus viedokļus un priekšlikumus.

«Lūdzu ņemt vērā, ka koncepcijā pēc būtības ir ietvertas vadlīnijas, kas nākotnē var tikt arī pielāgotas konkrētiem risinājumiem,» norāda Talsu novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece. Priekšlikumi jānosūta pa e-pastu uz adresi jolanta.skujeniece@talsi.lv.

Pievienotie attēli

Komentāri