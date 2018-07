Aicina būt piesardzīgiem, atpūšoties ūdens tuvumā 26.07.2018

Šonedēļ termometra stabiņš daudzviet Latvijā pārsniedza +30 grādu robežu. Sinoptiķi brīdina, ka lielais karstuma vilnis turpināsies līdz pat augusta sākumam.

Apdrošināšanas akciju sabiedrība «BTA Baltic Insurance Company» aicina būt uzmanīgiem pie ūdens un ievērot piesardzību savās ikdienas gaitās, lai šādos laika apstākļos pasargātu organismu no pārkaršanas un saules dūriena. No karstuma izraisītās organisma pārkaršanas un saules dūriena nav pasargāts neviens. Lai no tā izvairītos, nepieciešams izvēlēties atbilstošu apģērbu, vēdināt telpas, dzert daudz ūdens un saulē uzturēties pēc iespējas mazāk.

Smagāk karstumu izjūt cilvēki gados, taču, ja organisms nespēj atdzist un kompensēt karstuma radīto ietekmi, ciest var arī jauni un veseli cilvēki. Iespējamie risinājumi karstuma pārdzīvošanai ir vairāki, taču, meklējot glābiņu no svelmes, jābūt ļoti uzmanīgiem. Mazus bērnus un dzīvniekus automašīnā nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Lai iestātos pārkaršana, kas zīdaiņiem var beigties letāli, pietiek ar 15 minūtēm. Karstā un sausā laikā ir paaugstināta ugunsbīstamība, tāpēc vajadzētu izvairīties no ugunskuru kuršanas. Viena maza dzirkstele var izraisīt milzu postu — plašu ugunsgrēku, kuru pašu spēkiem nebūs iespējams nodzēst.

Vasarā cilvēkus arvien vairāk vilina upes, ezeri un jūra. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji no ūdenstilpnēm jau izcēluši 64 noslīkušus cilvēkus. Laika posmā no 1. maija līdz 17. jūlijam — 45 cilvēkus. VUGD informē, ka patiesais noslīkušo cilvēku skaits ir vēl lielāks, jo gadījumos, ja noslīkušais jau ir nogādāts krastā un nav jāmeklē, VUGD uz notikuma vietu nebrauc. VUGD atgādina, ka, atpūšoties pie ūdens, jābūt piesardzīgiem. Ja cilvēks slīkst, nekavējoties jāzvana pa tālruni uz numuru 112, pēc iespējas precīzāk norādot nelaimes vietas koordinātes un piebraukšanas iespējas.

