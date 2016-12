Āfrikas cūku mēri konstatē arī Ķūļciemā 06.12.2016

Pēc Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldē mednieku nogādātajiem paraugiem, kas ņemti no nomedītajām mežacūkām un domāti analīžu veikšanai uz Āfrikas cūku mēri, un saņemtajiem rezultātiem, konstatēts, ka vienai no nomedītajām mežacūkām Ķūļciemā ir minētais vīruss.

Dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda vērš uzmanību, ka minētās slimības konstatācija Ķūļciemā nozīmē, ka liela uzmanība biodrošības pasākumiem ir jāpievērš saimniecībai «Avoti», kurā atsākta cūku audzēšana. Ķūļciemā atrodas kāda uzņēmēja veidots dārzs, kur ierobežotā platībā audzē mežacūkas.

Septembrī rakstījām, ka Ministru kabinets 30. augustā apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā, kas paplašina minētās slimības riska zonas teritoriju Latvijā, otrajā riska zonā (tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā) iekļaujot arī Ķūļciema pagastu. Tas nozīmē, ka no otrajā riska zonā nošautajām mežacūkām medniekiem ir jānoņem asins un astes paraugs un jānogādā pārbaudei Pārtikas veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldē. Līdz analīžu rezultātu saņemšanai medniekiem nošautais dzīvnieks ir arī jāuzglabā.

