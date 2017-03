Āfrikas cūku mēri atklāj mežacūkām Īvē un netālu no Šlīteres bākas 24.03.2017

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

Tweet

Kā «Talsu Vēstīm» norāda Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda, Āfrikas cūku mēris turpina savu uzvaras gājienu mežacūku populācijā. Nesen tas atklāts mežacūkām Īves pagastā un netālu no Šlīteres bākas Dundagas novadā, par ko ziņojuši cilvēki.

Mednieki pārvaldē turpina aktīvi nogādāt arī no mežacūkām ņemtos paraugus analīžu veikšanai, kā arī pierādījumus jeb ādas fragmentus, kuros nepārprotami saskatāmi sieviešu kārtas meža cūku ārējie dzimumorgāni, un astes, jo medniekiem par katru nošauto dzīvnieku maksā.

Pašlaik pārvaldes darbinieki vairāk uzmanību pievērš saimniecībām, kas startē projektos finansējuma piesaistei biodrošības prasību ieviešanai. Sodi par mājputnu turēšanu ārā, kas no 1. marta ir aizliegts (lai novērstu riskus tiem saslimt ar putnu gripu), pagaidām neesot uzlikti. I. Koloda teic: «Cenšamies vispirms putnu turētājus brīdināt, bet, ja prasība netiek ievērota, tad gan var sekot soda nauda.»

Kopš gada sākuma sods piemērots aptuveni desmit suņu īpašniekiem, lielākai daļai Ventspils pusē, jo dzīvnieki nebija vakcinēti un čipoti (prasība par obligāto suņu apzīmēšanu ar mikroshēmu jeb čipošana ir spēkā no šī gada 1. janvāra). Lielākajā daļā gadījumu tās bijušas cilvēku sūdzības, sakošanas gadījumi. «Dienesta inspektori katrā sētā neiebrauks un nepārbaudīs — suns ir čipots vai nav. Šo pārbaudi ir tiesīga veikt arī pašvaldības policija,» norāda dienesta pārstāvis.

