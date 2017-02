Aerobikas un deju festivāls Talsos — jau 21. reizi 03.02.2017

Blumberga Agrita

28. janvārī Talsu sporta namā mīlestība pret deju un sportu vienkopus pulcēja gandrīz 400 dalībnieku, kuri skatītājiem, demonstrējot savus priekšnesumus, vakara gaitā ļāva izdzīvot visdažādāko emociju gammu.

«Ja pirms 20 gadiem festivālā uzstājās tikai aerobikas grupas, tad šobrīd tiek pārstāvēti arī tādi deju stili kā hiphop, breiks un zumba. Aerobiku, šķiet, ar mākslas vingrošanas un step aerobikas grupu pārstāvu tikai es,» skaidro pasākuma organizatore Sarmīte Erkena. Viņa aerobikas un deju festivālu rīko jau no pašiem pirmsākumiem. «Atceros, kā ar savu grupu piedalījāmies līdzīgā festivālā Rīgā, kur apmeklējums nebija tik liels kā pie mums. Pēc tam meitenes man vēl teica: «Tu taču arī varētu ko tādu uzrīkot Talsos!» Tā nu dzima šī ideja. Sākotnēji domājām — kas savāksies, tie savāksies, un būs labi jebkurā gadījumā, taču jau pirmajā reizē latiņu pacēlām tik augstu, ka vairs nekādi nevaram nolaist,» smejas Sarmīte.

Kopš šī brīža arī pats festivāls

piedzīvojis izmaiņas — nomainījušās paaudzes, un, ja kādreiz uzstājās mammas, tagad jau uzstājas bērni.

Šogad pasākumā piedalījās aptuveni 400 dalībnieku no Milzkalnes, Saldus, Dundagas, Jaunpils, Kandavas, Aizputes, Vandzenes, Kalvenes, Tukuma, Kuldīgas, Ventspils, Talsiem un Rīgas. Dažkārt skaits ir pārsniedzis pat 500 dalībnieku robežu, taču kopumā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tas ir diezgan ierasts. «Šobrīd daudzi slimo. Pasākuma dienā man viena grupa no Milzkalnes pieteica 45 dejotājus, taču uzstājās tikai 29. No grupām dalību festivālā neviena neatteica. Principā tie vadītāji, kas brauc gadu no gada, arī piedalās pasākumā. Vienīgā no vadītājām, kura ar dejotājiem ir uzstājusies visos festivālos, ir Eva Fricberga. Vēl no Talsiem regulāri piedalās Ingus Stauģis, Kristīne Insberga un Lelde Mateviča. Talsenieki vienmēr gan sportā, gan citās jomās ir bijuši ļoti aktīvi. Šogad vēl bija divi puiši no Rīgas, kas pie mums bija pirms pāris gadiem un atzina, ka viņiem te ļoti patika. Kādu laiku viņi nepiedalījās, bet šogad atkal pieteicās,» stāsta Sarmīte.

Gatavošanās pasākumam norisinās

savlaicīgi — vispirms Sarmīte uzrunā festivāla vadītāju, kas šogad bija aktieris Gints Andžāns. Viņa atzīst, ka, lai pasākumā valdītu atraktīva gaisotne un publikai būtu interesanti, vadītāji ar laiku ir jāmaina. Gintu viņa vēlējās uzrunāt jau pagājušajā gadā, taču sanāca ķibele ar sazināšanos, tādēļ par vadītāju tika izvēlēts Mārtiņš Kapzems, kurš ar saviem pienākumiem lieliski tika galā. Jāatzīst, arī šogad vadītājs bija izvēlēts godam. «Kādreiz tas tā spontāni ienāk galvā, domāts — darīts. Mēnesis pirms paša festivāla ir intensīvāks un visādā ziņā saspringtāks. Grupas jau laikus orientējas uz attiecīgajiem datumiem. Citreiz nedaudz aizkavējos, un dalībnieki par festivāla norisi sāk interesēties paši. Cik ilgi es vēl to darīšu? Kamēr ir publika un pieprasījums, būs arī piedāvājums. Protams, daudz kas ir mainījies un laikam ir jāiet līdzi, bet galvenais ir tas, ka visi dejo, kustas, iet un nesēž uz vietas,» teic Sarmīte.

Ar vingrošanu viņa pati sāka

aizrauties jau bērnībā. Tā kā Sarmīte ir mācījusies Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un sports viņai vienmēr ir bijis tuvs, laikam ejot, viņa izlēma pasniegt mākslas vingrošanu, ko bērni ļoti veiksmīgi pieņēma. Viņa kopā ar audzēkņiem uzstājās arī pašas veidotajā festivālā, un, lai gan darīja to jau 21. reizi, stress pirms uzstāšanās nekur nebija pazudis. «Stress, kā vienmēr, bija milzīgs, meitenes bija apslimušas, tāpēc nebijām mēģinājušas tik daudz, kā gribētos. Kamēr gāju, kustējos un kaut ko darīju, prāts atslēdzās, taču nu, kad tas ir beidzies, mans jaunais gads ir tā patiešām sācies,» neslēpj trenere.

Viņasprāt, dejotājiem šāda iespēja ļauj gūt skatuvisko pieredzi, kas ir ļoti svarīgi, jo ne visi tik viegli var uzkāpt uz skatuves un pārliecība rodas tikai darot. «Cilvēki uz šejieni ved savus bērnus, katram bērnam ir ģimenes locekļi — māmiņas, tēti, vecvecāki, brāļi, māsas, onkuļi, tantes. Atnāk viena liela ģimene, un tā tas skaits rodas. Savukārt tie, kas ir deju mīļi, profesionālās intereses dēļ brauc arī no tālākām pilsētām,» uzskata Sarmīte.

Lielu paldies Sarmīte vēlas teikt festivāla atbalstītājiem — «Talsu autoparkam», «Rožu namam», «Klondaikai», «Talsu autocentram», «SAN-B», «Salveo», «Ķīvīškrogam», «Statam», «Sound&Soul», «Klubam B-52», Talsu domei, «Alfai», «Talsu Vēstīm» un Talsu novada tūrisma informācijas centram.

