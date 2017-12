Adventa vainagi tikpat dažādi cik cilvēki 04.12.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Šo svētdien, 3. decembrī, degsim pirmo Adventa sveci. Pirms tam gan nepieciešams sarūpēt Adventa vainagu. «Vainags» mūsdienās kļuvis par relatīvu jēdzienu, jo daudzi ierastā apļveida formas vietā izmanto vien svečturi, malkas gabalu vai jebkādas citas formas un stila izstrādājumus. To, cik dažādi var būt vainagi, apliecināja arī Lībagu pagasta radošās darbnīcas dalībnieču veikumi.

Lai gan ārā it nekas neliecina par Ziemassvētkiem un tiem atbilstošiem laikapstākļiem, kalendārs ir nepielūdzams. Šajā nedēļas nogalē uzsāksim atskaiti, kad palikušas vairs četras nedēļas līdz Jēzus Kristus dzimšanas datumam, 24. decembrim.

Trešdien, 29. novembrī, ieejot Lībagu tautas namā, jau pirmajā sekundē pārņem silta sajūta. Pretī veras smaidīgu sievu sejas, fonā skan Ziemassvētku dziesmas, degunā sitas patīkama skuju smarža un acīm paveras krāšņs skats — pie vairākiem galdiem norit aktīva rosība, katrai dāmai tapinot savu Adventa vainagu. Izejmateriāli dažnedažādi — priežu zari, čiekuri, kastaņi, zīles, drānas, pērles, spīguļi, gliemežvāki, stikliņi un vēl, un vēl… Skatoties, cik atšķirīgs katrai no lībadzniecēm top vainags, rodas secinājums — Adventa vainagi ir tik dažādi, cik atšķirīgi esam mēs paši. Cik garlaicīgi gan būtu dzīvot, ja viss un visi būtu vienādi! «Materiālus izmantojam pēc izjūtām,» noteic viena no lībadzniecēm.

Sākoties radošajai darbnīcai, Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Sandra Leja dalībniecēm sniedza ieskatu Adventa vainaga rašanās vēsturē un Adventa laika nozīmi. Vainagu darināšanas procesā arī «Talsu Vēstis» bija spiestas izveidot savu vainadziņu. Jāteic, tas nebūtu izdevies bez palīdzes Edītes Krūziņas (ikdienā strādā par dārznieci; plašās zināšanas iegūtas Bulduru dārzkopības vidusskolā), kura visām dalībniecēm sniedza palīdzīgu roku un padomu. Paldies sirsnīgajām dāmām par iedvesmu un atļauju būt kopā, kārtējo reizi apstiprinot vienkāršo patiesību, ka cilvēcība un kopā būšana ir pats svarīgākais! Jo sevišķi par to varam aizdomāties tagad, Adventa laikā.

Vārds «advents» no latīņu valodas tulkojumā nozīmē atnākšana vai nākšana. Adventa laiks simboliski aicina kristiešus sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai jeb piedzimšanai.

Adventa laikā vienmēr ir četras svētdienas, kā arī četras pilnas nedēļas.

Adventa tradīcijas aizsākums meklējams 490. gadā, kad bīskaps Tūras Perpētijs oficiāli atzina Adventu par grēku nožēlas laiku Rietumeiropas Franku Baznīcā.

Lai gan mūsdienās Adventa vainagos var atrast visdažādāko krāsu sveces, izrādās, vēsturiski katrai svecei un tās krāsai ir sava nozīme. Tradicionāli vainagā ir trīs zilas vai violetas sveces, viena rozā un viena žilbinoši balta, kura jānovieto vainaga vidū.

Adventa laika būtisks simbols ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžību un vienotību, gaismas uzvaru pār tumsu. Advents tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām.

Tiek uzskatīts, ka pirmo Adventa vainagu 1833. gadā Hamburgā (Vācijā) izveidoja evaņģēliskās baznīcas garīdznieks Jānis Hinriks Vicherns, kurš bija nodibinājis tā saucamo skarbo māju — patversmi grūti audzināmiem pusaudžiem. Garīdznieks mēģināja šos bērnus pāraudzināt no nekārtīga uz kārtīgu dzīvesveidu. Sākot Adventa laiku, mācītājs 1833. gadā kopā ar bērniem izpušķoja koka krustu ar egļu zariem un 23 svecēm, jo tad Adventa laiks ilga 23 dienas. Kopš tā laika Advents tiek svinēts dažādi.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri