Adītājām — par naudu nenopērkams gandarījums, saņēmējiem — siltas pēdas 06.10.2016

Elīna Lāce

Ja pērn rokdarbnieču atsaucība projekta «Palīdzi man, sirdscilvēk!» īstenotājām ļāva ar 74 vilnas zeķu pāriem pārsteigt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas darbiniekus, tad šoruden vairāk nekā 130 nesavtīgu adītāju darinātie zeķu pāri ļāvuši apdāvināt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Talsu, Rojas un Dundagas novada darbiniekus, nosūtīt mīļus sveicienus uz Kandavu un gādāt par to, lai ziemā siltas būtu arī Talsu novada nakts patversmes iemītnieku kājas.

30. septembrī, kad Valsts kanceleja sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām rīkoja Atvērto durvju dienu, iedzīvotāji bija aicināti iepazīt arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbu. Šajā dienā pie NMPD Talsu punkta darbiniekiem ar sirsnīgu pārsteigumu ieradās Talsu novada fonda un projekta «Palīdzi man, sirdscilvēk!» dalībnieki, lai cilvēkiem, kuri ikdienā glābj citu dzīvības, dāvinātu siltas un rakstainas zeķes. Viņi šo dāvanu prata novērtēt. Sertificētā ārsta palīdze Inguna Zaķe atzina, ka siltās zeķes varēs vilkt kājās jau tagad, kamēr vēl nav pieslēgta apkure, bet visvairāk tās sildīs ziemā. «Mums nereti jādodas uz vietām, kur nav iespējams iebraukt ar mašīnu, tāpēc brienam pa sniegu. Atgriežoties dienesta telpās, kājas ir patiešām nosalušas,» skaidroja I. Zaķe.

Adītāju atsaucība ir ievērības cienīga. Talsu novada fonda sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Liepiņa salīdzina — cik ātri kā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki ikdienā reaģē, saņemot izsaukumus, tikpat zibenīgi iztukšojās arī lielā dzijas kaste, kas sadarbībā ar Talsu novada fondu atceļoja kā ziedojums no Norvēģijas!

Adītājas no Talsu novada un tālākām vietām, tostarp gandrīz 20 rokdarbnieces no Spāres tautas nama lietišķās mākslas kolektīva «Nāmetiņš», tik ļoti vēlējās iesaistīties akcijā «Noadīsim siltumu!», ka visām interesentēm dzijas pat nepietika! Bija arī rokdarbnieces, kuras adīja no pašu sarūpētas dzijas. Ne viena vien akcijā piedalījās jau otro gadu, dažas pat katram zeķu pārim ar krāsainiem dzīpariem bija piesējušas laba vēlējumus. Kāda adītāja no Cīruļiem viena pati uzadīja ap 20 zeķu pāru!

Projekta «Palīdzi man, sirdscilvēk!» īstenotājas no sirds pateicas katrai adītājai un, tā kā zeķu pāri turpina tapt, izvirza mērķi turpmākajam. Nolemts zeķes adīt dažādiem mērķiem, lai pēc tam tās varētu izdalīt pēc vajadzības bērnunamam, krīžu centram un citām vietām. «Tā kā mums šogad iznāca vairāk zeķu, nekā plānots, sapratām, ka varam paveikt daudz. Tad nu ļausim vaļu adītājām, jo iespējamo saņēmēju jau netrūkst,» vērtē projekta dalībniece Dace Maķevica. Tāpēc nav jāskumst tām rokdarbniecēm, kuras nepaspēja savu veikumu atdot šim mērķim, jo nekas nav nokavēts! Pie tam — iesaistīties var arī tie, kuri neprot adīt, jo ļoti noderīgs atbalsts ir arī dzijas ziedošana.

Dace spriež, ka naudas izteiksmē rokdarbi Latvijā nav pietiekami novērtēti. Ja parēķinātu, cik daudz laika aizņem zeķu adīšana un cik tām būtu jāmaksā, pat nepretendējot uz ko vairāk par minimālo algu, cena būtu visai liela. «Bet adot ar šādu mērķi, cilvēki saņem gandarījumu un prieku, un tādējādi zeķe kļūst novērtēta. Protams, arī dzija ir dārga, tāpēc ne katrs ar savu vaļasprieku var atļauties daudz nodarboties, bet šādi ir abpusējs pozitīvs rezultāts,» viņa uzskata.

