25. janvārī Dundagā atklāts uzņēmuma «Latvijas valsts meži» klientu apkalpošanas centrs, kura pamatos kapsulu būvētāji lika 2015. gada septembra vidū. Līdz šim uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi Ziemeļkurzemē bija sadrumstaloti, jo viens birojs atradās Dundagā, otrs — Talsos. Pēc jaunā centra atklāšanas visi speciālisti, kuru skaits ir 80, tagad strādā vienuviet — Dundagā.

Par klienta centra būvniecību Dundagā esam rakstījuši vairākkārt. Gan 2015. gada septembra vidū, kad centra pamatos iemūrēja kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, gan pērn aprīlī, kad centrs svinēja spāru svētkus. Šogad 25. janvārī jauno klientu apkalpošanas centru oficiāli atklāja. Uzrunājot sanākušos, ēkas arhitekte Ija Rudzīte teica: «Tas brīnums ir tapis un realizējies tādā ideju līmenī, kā sākotnēji bija iecerēts un plānots, roku pieliekot arī veiksmīgam būvniekam un Latvijas koka un iekšējās apdares materiālu ražotājiem. Jums kā vienam no lielākajiem mežu apsaimniekošanas uzņēmumam koks varbūt ir pierasta lieta, bet mums, kas no tā ir attālāk, šķiet, ka tas dod arī milzu enerģiju. Es ļoti ceru, ka viss šajā ēkā ieliktais koks dos jums enerģiju lieliem plāniem un darbiem!»

Pasākumā piedalījās arī SIA «Selva būve» vadītājs Rolands Orlovskis. Viņš pauda, ka ir gandarījums šādu ēku būvēt, jo tā ir pilnīga un arhitektoniski pievilcīga. «Esam būvējuši daudz objektu. Bieži vien tie ir funkcionāli un nākotnē neatstāj nekādu iespaidu. Es domāju, ka šī ēka būs no tām, par ko arī pēc 100 gadiem priecāsies nākotnes cilvēki. Saku paldies arhitektiem, jo šis bija viens no projektiem, ko bija patīkami būvēt, redzot, kā veidojas ēkas ārējais veidols un iekšējais interjers. Tas viss ir gaumīgi salikts kopā,» sacīja būvnieks.

Savukārt Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, sveicot visus sanākušos, pauda prieku, ka uzņēmums centru izvēlējies būvēt Dundagā, kas izsenis bijis mežinieku centrs.

Viņš pateicību par ieguldīto darbu un meža nozarei veltītajiem daudzajiem darba gadiem izteica arī bijušajam uzņēmuma Ziemeļkurzemes reģiona vadītājam Aldim Feltam, bez kura aktīvas dalības, iespējams, jaunais centrs Dundagā nemaz neatrastos.

«Viss sākās pirms 18 gadiem, kad meža nozarē bija milzīgas izmaiņas. Tas bija trakais dalīšanas laiks. Veidojās «Latvijas valsts meži». Tolaik ar pirkstu kartē vilka, kur uzņēmumam varētu būt centrs Ziemeļkurzemē. Sākumā bija domas par Ugāli, bet beigās tomēr par labu izvēle krita Dundagai. Kad radās ideja celt šo ēku, atkal ar pirkstu tika vilkts un domāts, kur centrs atradīsies. Domas apstājās pie Talsiem. Bijām jau samierinājušies, ka centrs tur arī atradīsies. Taču atkal šis pirksts atvilka līdz Dundagai,» teica G. Laicāns.

Todien sanākušajiem viesiem bija iespēja ne tikai apskatīt jaunās biroja telpas, bet arī klausīties Dundagas mākslas un mūzikas skolas sitaminstrumentu klases audzēkņu sniegto muzikālo priekšnesumu.

Kā norādīja uzņēmuma komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs, pēc jaunā centra atklāšanas un iespējām darbiniekiem strādāt vienkopus uzņēmums ar Dundagas novada pašvaldību pašlaik risina jautājumu par nekustamo īpašumu maiņu, paredzot, ka bijušais birojs Upes ielā tiks apmainīts pret pašvaldībai piederošu meža īpašumu. Savukārt telpas darbiniekiem, kas līdz šim strādāja Talsos, Egļu ielā, uzņēmums īrējis.

