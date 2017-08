24 kvadrātmetri miera, klusuma un romantikas 09.08.2017

Pavisam nesen durvis vaļā vēra kāds privātais viesu namiņš Kolkā. Neilgajā laika posmā atpūtas mājiņa ir spējusi savaldzināt ne vien mūsu pašu tūristus, bet arī ārzemju ceļotājus, kas brīvdienas izvēlas pavadīt klusumā un harmonijā ar dabu.

Namiņa saimniece Baiba Ernštreite ikdienā dzīvo Ventspilī, tomēr sirdī Kolka allaž būs sievietes mājas — tieši tur aizvadītas vasaras, bērnība un piedzīvoti daudzi atmiņā paliekoši mirkļi. Šobrīd Baiba savas bērnības mājas apciemo brīvdienās, biežāk šurp atbraukt sanāk vasarā.

Viss sākas ar mazumiņu

Ideja par privātā viesu nama būvniecību radusies šī gada oktobrī.

«Īstenībā sākotnēji doma bija veidot šo vietu pašiem sev, nevis svešiem cilvēkiem. Gribējās, lai ir kāds personīgais stūrītis,» stāsta namiņa saimniece.

Arī vietas esot bijis pietiekami daudz — turpat netālu atrodas māja, kurā ikdienā uzturas Baibas omamma. Savukārt rūpes par 24 kvadrātmetrus lielo namiņu, gādājot, lai tas allaž būtu sakopts un pievilcīgs, uzņēmusies mamma, kura tur aizvada lielāko dienas daļu.

Pamatideja par namiņa izveidi pieder Baibas vīram.

«Viņam ienāca prātā doma, ka varētu ierīkot kaut ko viesiem, bet man sākumā nepatika šī ideja — tomēr mūsu teritorija un nebija skaidrs, kur un kā ko liksim. Tā arī šī doma uz kādu brīdi tika nolikta malā,» teic Baiba.

Pēc neilga laika vīrs parādījis kādas mājiņas vizuālo skici, ko bija uzgājis internetā. Tajā brīdī sieviete bija nodomājusi, ka varbūt tomēr šāda namiņa izveide būtu pareizs lēmums. Pēc tam tika uzsākti būvniecības darbi, kurus lielākoties veicis Baibas vīrs.

«Mums bija jāizlemj — vai nu iesteigt un pabeigt visus darbus līdz pavasarim vai arī «vilkt garumā» līdz nākamā gada sezonai. Saprotot, ka Kolkā izteikts tūristu pieplūdums ir tieši vasaras mēnešos, nolēmām nevilcināties,» klāsta sieviete. Tā nu pirmo reizi nama durvis viesiem tika vērtas vaļā šī gada maija beigās.

Vietā, kur tagad slejas viesu namiņš, agrāk augušas sēnes un kārklu krūmi. Tas esot bijis teritorijas tālākais stūris, kurš nekad netika kopts, jo tajā vietā bija pārāk sausa zeme un arī zāle neauga.

Romantiskā divvientulība

Mājiņa ir paredzēta diviem cilvēkiem, lai tie varētu atpūsties no lielpilsētas steigas, kņadas un burzmas, izbaudot viens otra un dabas klātbūtni.

«Mēs apzināti namiņu būvējām nelielu. Vēlējāmies, lai tas ir mīlīgs, negribējās arī savietot pārlieku daudz mēbeļu,» atklāj sieviete. Ēkā atrodas viena istaba, neliela virtuvīte un vannas istaba. Viesiem ir iespēja izmantot grilu vai laiski ķert siltos saules starus, zvilnot pagalmā pludmales krēslos. Ir pieejama terase, kur baudīt nesteidzīgas brokastis vai nodoties nepiespiestām sarunām. Pavisam nesen terase aprīkota ar jumtu.

Saimniece gan piebilst, ja ir nepieciešamība, tad ir pieejama viena saliekamā un viena bērnu gulta.

«Tā kā māju izdevās izveidot un iekārtot ļoti romantiskās noskaņās, man radās ideja, ka šī vieta būtu paredzēta tiem cilvēkiem, kas vēlas nosvinēt kāzu gadadienu vai kādus citus svētkus,» par savu pamata ieceri stāsta Baiba. Par interjeru un krāsu izvēli parūpējusies pati saimniece — viņa lieliski sakombinējusi maigās krāsas, piemeklējusi atbil­stošas mēbeles, radot toņu tīrību un eleganci. Mājiņā apzināti nav televizora, tā vietā ir iespēja klausīties radio.

«Gribējās, lai atbraucot cilvēki savā starpā var parunāt un baudīt viens otra klātbūtni, nevis iegrimt televizora ekrānā,» savu nostāju pauž Baiba.

Tūristi meklē un atrod

Patlaban nepieciešamā informācija par viesu namu pieejama sociālajā tīklā «Facebook», kur tam izveidota informatīva lapa. Vēl ir iespējams namiņu aplūkot un rezervēt, izmantojot interneta vietni «booking.com.».

«Tik tikko esam vien «ieskrējušies», tāpēc par reklamēšanu vēl nedomājam. Lielākoties tūristi mūs arī atrod paši,» teic Baiba.

Šobrīd tiek plānota norāžu uzstādīšana, jo viesu nams, it īpaši ārzemniekiem, ir grūti atrodams.

Runājot par vietējo iedzīvotāju interesi, sieviete atbild uzreiz, ka tādas nav. Toties cilvēki no citām Latvijas pilsētām un ārzemēm labprāt par naktsmītni izvēlas šo viesu namu.

«Vidējais vecums atpūtniekiem no Latvijas ir aptuveni 30 — 40 gadi, savukārt, ārzemnieki ir vecāka gada gājuma cilvēki, viņu aptuvenais vecums ir 65 — 75 gadi,» savu novērojumu atklāj Baiba. Atpūtas mājā jau viesojušies cilvēki no Vācijas, Anglijas, Lietuvas, Dānijas un citām ārvalstīm.

Namiņā ir arī radiatori, tomēr saimniece uzsver, ka ziemas spelgonī atpūtas vieta būs slēgta. Namiņš tiek pielāgots tūrisma sezonai — vasarā. Vaicāta par mēnesi, kurā vērojams vislielākais tūristu pieplūdums, Baiba norāda, ka jūnijs tas noteikti neesot bijis, bet patlaban, aplūkojot rezervācijas daudzumu, varētu teikt, ka tas ir augusts.

Šobrīd jaunā namiņa īpašnieki ir apmierināti ar tūristu pieprasījumu, pirmajam gadam tas esot pietiekami optimāls. Daudz kas atkarīgs arī no laika apstākļiem. Dažkārt namiņu apciemo ģimenes ar bērniem, kuri labprāt nakšņo teltīs.

«Gulēšana teltī var būt piedzīvojums, jo, piemēram, ne vienmēr lielpilsētās ir iespēja to izbaudīt,» uzsver Baiba.

Citkārt cilvēkiem nākas atteikt, jo ne katrs vecāks būs ar mieru savu bērnu izguldīt ārā. Vecāki, kuriem ir jaunāki bērni, tomēr vēlas, lai visi būtu kopā.

Veroties nākotnē

Saistībā ar biznesa paplašināšanu un pilnveidošanu, saimniekiem ir doma uzbūvēt vēl vienu mājiņu.

«Mēs zinām, ka nevēlamies otru māju piebūvēt pārāk tuvu jau esošajai, jo tad pazudīs romantika. Gribētos, lai šī vieta nelīdzinātos kempingam, kur visapkārt un tuvumā ir daudz cilvēku. Pagaidām svarīgi ir visu apsvērt un izplānot līdz galam,» par nākotnes plāniem bilst saimniece. Ja tiks būvēts vēl viens namiņš, tad izmēra ziņā tas būšot tāds pats kā jau esošais.

Viens gan esot skaidrs — teritorijā nekad neatradīsies nedz piecas, nedz sešas mājiņas.

Baiba atklāj, ka vispopulārākais jautājums no viesu puses ir — cik tālu no mājiņas atrodas jūra? Tā ir aptuveni 500 metru attālumā, kas ir pietiekami tuvu, ja, piemēram, salīdzina ar Rīgu — tur, lai nokļūtu ūdens tuvumā, visbiežāk nākas izmantot kādu transportu, bet Kolkā var aiziet kājām.

Baiba priecājas, ka tomēr paklausījusi vīra idejai un kopīgiem spēkiem to spējuši arī īstenot: «Paši esam ļoti apmierināti, jo nebijām domājuši, ka jau sākotnēji tik daudz cilvēku par naktsmītni izvēlēsies tieši mūsu namiņu.»

