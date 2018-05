15 gadu laikā — no parastiem cilvēkiem par… neparastiem 30.05.2018

24. maijā ar izstādes «Kopā kā krāsu palete» atklāšanu Pastendes kultūras nama izstāžu zālē vēstures lappusēs tika iekrāsots tāds notikums kā Ģibuļu pagasta brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra, kā arī mākslas studijas pieaugušajiem 15 gadu pastāvēšanas svētki.

«Tikpat skaista maija diena bija pirms 15 gadiem, kad 27. maijā tika oficiāli atklāts dienas atvērtais centrs un es sāku tur strādāt,» tikšanās sākumā atminējās Ģibuļu pagasta brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra (jauno statusu dienas atvērtais centrs ieguva 2011. gadā) vadītāja Antra Jaunskalže. Viņa atsvaidzināja atmiņā pārmaiņu laiku sabiedrībā, kad, rodoties jēdzieniem, kādi nebija pazīstami iepriekš, tostarp «pilsoniska sabiedrība» «pieaugušo izglītība» un «nevalstiskās organizācijas», arī paši dibināja pirmās biedrības — Ģibuļu pagasta gadījumā tā bija aprūpes un attīstības biedrība «Vīgrieze». «Tajā laikā cilvēkiem daudz ko bija jāizvēlas darīt no jauna. Vajadzēja apgūt prasmes — datorapmācību, jāmācās angļu valoda vai jāpadziļina valodas zināšanas, bija jāmācās dzīvot jaunā sabiedrībā un jāprot atrast nodarbošanos, mainīt profesiju. Šādos centros, kāds bija toreizējais dienas atvērtais centrs, cilvēkiem bija iespēja apgūt jaunas prasmes, veidojās interešu grupas, sākām strādāt kopā ar daudziem vietējiem pedagogiem, savas profesijas zinātājiem,» pārmaiņu laika pieprasītās iespējas atgādināja Antra.

Skaidrojot, kāpēc svētku reizē viesi netiek pulcināti brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra telpās, bija jāatklāj vairākas labas ziņas. Atbalstu guvis Talsu novada pašvaldības iesniegtais projekts «Brīvā laika pavadīšana un jauniešu atbalsta centra Pastendē darbības paplašināšana un dažādošana», kas ļaus centru remontēt un paplašināt. Cits projekts «Radošā terase Pastendē — vieta, kur ģimenēm pulcēties» paredz labiekārtot arī centra ārpusi. Tā nu solās būt vēl vienas svinības, bet — pēc remonta.

Gadu gaitā centrā darbojušās dažādas interešu grupas: floristika, svešvalodu — angļu, vācu, dāņu — kursi, veselības grupa «Nost ar XXL!», rokdarbi, teātra sports pieaugušajiem, notikušas un turpina notikt tematiskas tikšanās ar interesantām personībām un profesionāliem speciālistiem, populāras kļuvušas dažādas meistarklases. Skolēni pēc stundām ierodas centrā pavadīt laiku līdz autobusam, kā arī piedalās radošajās nodarbībās «Citāda skola». Kopš 2007. gada centrā darbojas jauniešu klubs «Kontakts».

Augot paralēlajā pasaulē

Jau 15 gadus centra neatņemama sastāvdaļa ir arī mākslas studija pieaugušajiem. Svētku dalībniekiem studijas dalībnieces dāvināja vienu kopēju darbu apkopojumu izstāžu zālē un nelielu Ilzes Pumpures personālizstādi Ģibuļu pagasta pārvaldes gaitenī.

Šo gadu laikā ar mākslas mīļotājām strādājusi Inguna Ašme, Diana Dzelme un tagad konsultanta pienākumus pilda Katrīna Vīnerte. Viņa atsaucās uz Džemmas Skulmes teikto, ka māksla ir paralēlā pasaule. «Varu to tieši attiecināt uz sevi un uz mūsu studiju. Šobrīd 90 procentus laika veltu saviem bērniem, bet ceturtdienas vakari ir laiks, kad dodos uz darbu, bet reizē arī uz atpūtu. Tur manas dāmas rada mākslu, un es jūtos līdzatbildīga. Es pat pati neko neradu, bet vienkārši esmu tur klāt. Tā man tiešām ir kā iekāpšana paralēlajā pasaulē, no kuras mājās dodos pacilātā noskaņojumā,» atzina Katrīna. Viņai bija kas sakāms par katru studijas dalībnieci, apliecinot, ka ikvienas personība un darba stils ticis pamanīts.

«Sākotnēji likās — atnāksim un pazīmēsim kopā,» neslēpa A. Jaunskalže. «Vienmēr esmu teikusi, ka apbrīnoju, kā parasts cilvēks tā var gleznot, bet sāku saprast, ka tie vairs nav parasti cilvēki, jo viņi ir kļuvuši ļoti izglītoti mākslas jomā,» vērtēja Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane. Ar Ģibuļu pagasta pārvaldi mākslas studiju pieaugušajiem saista abpusēji izdevīgas attiecības — mākslinieces pateicas pārvaldei par iespēju regulāri eksponēt darbus, bet pārvalde pateicas māksliniecēm par to, ka telpas tiek izdaiļotas. «Jums ir nevis atļauja izlikt savus darbus, bet gan ielūgums to darīt!» apliecināja K. Vecmane. Viņa cildināja studiju arī par lielo atsaucību, kas pērn ļāva pārvaldes gaitenī ienest Talsu svītrkoda krāsas.

Ziedi, dāvanas un laba vēlējumi

Izskanēja daudz pateicību. No mākslas studijas puses par sadarbību tāda pienācās ne vien Pastendes kultūras namam un tā vadītājai Jolantai Ozolai, bet arī par labāko kārēju — gleznu kārēju! — pasaulē atzītajam Jurim Šironovam.

Mākslas studiju pieaugušajiem Talsu novada krīžu centra vārdā sumināja tā vadītāja Alla Spruģevica, jo mākslinieces krīžu centra telpās izlikušas jau otru savu darbu izstādi. Pastendes bibliotēkas darbinieces gaviļniekiem dāvāja naudas koku, lai brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra budžets aug un lai arī mākslinieču darbiem netrūktu pircēju. Sveicēju vidū bija arī Tautas lietišķās mākslas kolektīvs «Kurši», Pastendes pamatskola, mīļi draugi no Talsu ceturtdienas mākslas mīļu kopas un no Pļavmuižas saieta nama, apliecinot gatavību ierasties uz nākamajām svinībām.

