135 iedzīvotāji parakstās «pret» Marikas Grohjackas iecelšanu Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amatā 17.08.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

«Talsu Vēstis» jau informējušas, ka ar šī gada 16. martu no amata atbrīvota līdzšinējā Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Jansone. Izsludinot konkursu uz vakanto vietu, par labāko tika atzīts Ivars Maķevics, tomēr pēdējā brīdī Talsu novada domes sēdē tika atklāta neprecizitāte kandidātu vērtēšanas komisijas darbā. Tika izsludināts jauns konkurss. Rezultātā par piemērotāko izvēlēta I. Jansones meita, līdzšinējā Talsu novada sociālā dienesta vadītājas vietniece Marika Grohjacka. Plānots, ka rīt, 16. augustā, par viņas iecelšanu amatā jābalso domes deputātiem.

Redakcijā jau pirms vairākām nedēļām saņēmām atklātu vēstuli, ko parakstījis 31 Vandzenes pagasta iedzīvotājs. Iedzīvotāji vēstuli iesnieguši arī Talsu novada domē, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā un Kurzemes reģionālajā Valsts darba inspekcijā. Atbildi vandzeniekiem vēl nav sniegusi neviena no iestādēm. Cilvēku galvenās bažas ir par procesu, kā notika pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidāta atlase un iepriekšējās pārvaldnieces (I. Jansones) darbs. Savukārt aizvadītajā nedēļā uzrakstīta atklāta vēstule un iesniegta Talsu novada domes deputātiem par to, lai M. Grohjacka netiktu apstiprināta amatā. Šo vēstuli parakstījuši 135 iedzīvotāji.

«Savējo» bīdīšana amatā?

Lielais pulks pagasta ļaužu vēstulē norādījuši: «I. Jansone daudzu gadu garumā realizēja galvenokārt uz savas personīgās labklājības celšanu vērstu pagasta pārvaldi, kā arī pret pagasta iestāžu vadītājiem, darbiniekiem un pagasta iedzīvotājiem vērstu bosingu un mobingu. Esam pilnīgi pārliecināti, ka M. Grohjacka kā viena no pretendentiem uz amatu nekādos vērtēšanas kritērijos nepārspēj citu mums zināmo, patiešām godīgu un cienījamu, pretendentu no mūsu pagasta iedzīvotāju vidus — Gunti Jāņpēteru —, tieši otrādi, tāpēc nekavējoties lūgsim atbilstošās iestādes veikt šī atkārtotā konkursa vērtēšanas komisijas darba detalizētu pārbaudi. Piebildīsim, ka atkārtoti un nepārprotami mums kļūst redzama «savējo» bīdīšana amatā.

Aizdomas rada fakts, ka konkursa komisijas vadītājs bija domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Ģirts Kalnbirze, kurš uz 2009. gada Talsu novada pašvaldības vēlēšanām kandidēja no Tautas partijas saraksta kopā ar I. Jansoni. Visiem, kas interesējas par notiekošo Talsu novadā, ir zināmas I. Jansones ciešās saites ar Aldi Vilsonu un viņa vadīto partiju «Talsu novada attīstībai», kurā joprojām darbojas ļoti daudzi ar likvidēto Tautas partiju saistīti cilvēki, tajā skaitā Ģirts Kalnbirze.

M. Grohjackas uzstājīga virzīšana šim amatam mums atgādina kaut ko ar normālu demokrātiju pavisam nesavietojamu, proti, amata pārmantošanu. Mēs kategoriski nevēlamies atgriezties pie nesenā, no daudziem aspektiem murgainā, pagasta pārvaldes vadīšanas modeļa!»

31 iedzīvotājs pieprasa skaidrojumu

Daudzi jautājumi no iedzīvotāju puses augstāk minētajām iestādēm tika iesniegti jau pirms vairākām nedēļām. Publicējam tikai tagad, jo gaidījām atbildi no Talsu novada domes vadības.

«Uz 16. aprīlī izsludināto Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursu vērtēšanas komisijas darbā tika konstatēta ļoti būtiska kļūda: izrādās, pretendentu izglītība tika novērtēta apgriezti: augstāka izglītības pakāpe novērtēta ar zemāku vērtējumu, savukārt zemāka — ar augstāko iespējamo vērtējumu. Šīs radušās kļūdas dēļ Vandzenes iedzīvotājiem vismaz uz laiku būtu bijis jāsamierinās ar Vandzenes pagastam un tā iedzīvotājiem absolūti svešu, partijas «Vienotība» uzstājīgi virzītu ielikteni (I. Maķevicu) pagasta pārvaldes vadītāja amatā, kas, mūsuprāt, pilnīgi noteikti neveicinātu veiksmīgu pagasta pārvaldību, attīstību un iedzīvotāju labklājības vairošanu,» norādīts vēstulē.

Tā kā vērtēšanas komisiju vadīja pašreizējais Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols (uz attiecīgo brīdi viņš ieņēma domes priekšsēdētāja 1. vietnieka amatu), viņam no iedzīvotāju puses uzdoti vairāki jautājumi.

«1) Kura komisijas locekļa kļūmīgās darbības vai bezdarbības rezultātā radās šī rupjā kļūda? 2) Kāpēc vērtēšanas komisija nolēma 27. jūnijā sludināt atkārtotu konkursu uz Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amatu? Vai un kāpēc nebija iespējams nerīkot atkārtotu konkursu, tādējādi lieki netērējot novada domes darbinieku laiku un resursus, un vai nebija iespējams citas vērtēšanas komisijas sastāvā godprātīgi izvērtēt jau iepriekš pieteikušos pretendentus? 3) Vai jūs kā vērtēšanas komisijas vadītājs un vistiešākajā veidā atbildīgais par tās darbu, neapzināti vai apzināti nepamanījis šo rupjo kļūdu, joprojām uzskatāt, ka esat cienīgs un tiesīgs ieņemt novada domes vadītāja amatu?

Vēlamies darīt zināmu, ka pēc iepriekš minētajiem notikumiem mums radusies neuzticība Talsu novada domes vadībai pašreizējā sastāvā.

Lai mainītu pēdējo mēnešu laikā ne tikai Vandzenes pagasta un Talsu novada iedzīvotāju vidū, bet arī sociālajos tīklos izplatīto, mūsuprāt, nepatieso viedokli par I. Jansones un Talsu novada pašvaldības uz savstarpējas vienošanās pamata izbeigtajām darba attiecībām, kā arī, lai nodrošinātu nākamajam pagasta pārvaldes vadītājam korektu un saprotamu darba vidi bez «mantotas» apšaubāmas finanšu un materiālās atbildības, pieprasām: 1) sniegt informāciju, vai pēdējā gada laikā Vandzenes pagasta pārvaldē tika veiktas kādas pārbaudes un, ja jā, vai un kādi pārkāpumi tika konstatēti un vai tie ir saistīti ar darba līguma izbeigšanu ar I. Jansoni; 2) tuvākajā laikā rast iespēju Vandzenes pagasta pārvaldē veikt pilnu finanšu auditu vismaz par pieciem iepriekšējiem pārvaldes darbības gadiem; 3) tuvākajā laikā rast iespēju veikt Vandzenes pagasta pārvaldē detalizētu inventarizāciju, veicot ne tikai pašvaldības inventāra, bet arī pārvaldībā esošo būvju, zemju, jebkādu īpašumu inventarizāciju, kā arī arhīva lietu esības pārbaudi un Vandzenes pagasta pārvaldes un tās pakļautībā esošo iestāžu dokumentu aprites atbilstību normatīvo aktu prasībām,» pausts atklātajā vēstulē.

Par nepilnībām vērtēšanas komisijā

D. Karols apgalvo, ka viena pretendenta izglītības vērtējums fiksēts nepareizi cilvēciskas neuzmanības dēļ. «Komisijas locekļi neievēroja piezīmi izziņā par pretendenta izglītību, tāpēc tika veikta neprecīza pretendenta izglītības novērtēšana un kļūdaini norādīts konkursa rezultātā iegūto punktu skaits, kas kopvērtējumā gan neliedza pretendentam piedalīties konkursa otrajā kārtā. Kļūda tika atzīta un sniegta iespēja to labot. 26. jūnijā tā brīža Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis lūdz izsludināt atkārtotu atklātu konkursu uz Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu. Jūsu vēstule satur nepatiesu informāciju, norādot, ka vērtēšanas komisija 27. jūnijā nolēma sludināt atkārtotu konkursu, jo, kā jau iepriekš minēts, — atkārtots konkurss tika izsludināts pēc E. Zeldera lūguma.

Par mani kā domes priekšsēdētāju balsojušo partiju pārstāvji kopumā pārstāv gandrīz 70% no Talsu novadā pašvaldību vēlēšanās balsojušajiem. Tas ir būtiskas novada pilsoniskās demokrātijas pārstāvju lēmums, kuru respektēju, un, kamēr man būs šāds mandāts, godprātīgi turpināšu pildīt uzticētos pienākumus,» klāsta D. Karols.

Finanšu auditu neplāno

«Atbildot uz jautājumiem par Vandzenes pagasta pārvaldes darba ikdienu un darbības pārskatāmību, vēlos informēt, ka pārvalde tika iekļauta iekšējā novada pašvaldības auditora kontrolpārbaudē par 2017. gada ikgadējās inventarizācijas rezultātiem Talsu novada pašvaldībā. Auditore par pārbaudes rezultātiem sagatavoja ziņojumu. Tā kā auditores darba apjoms ir liels un pārbaude Vandzenes pagasta pārvaldē ir veikta salīdzinoši nesen, šogad nav plānots veikt pilnu finanšu auditu vismaz par pieciem iepriekšējiem pārvaldes darbības gadiem. Šobrīd auditore savu darbu plāno un strādā pēc apstiprinātā audita plāna 2018. gadam.

Likums «Par grāmatvedību» nosaka uzņēmuma pienākumu katru gadu veikt inventarizāciju. Vandzenes pagasta pārvaldē katru gadu inventarizācijas komisija ir inventarizējusi būves, inventāru, zemes, īpašumus un citus pamatlīdzekļus.

Darba līgums ar Vandzenes pagasta pārvaldes iepriekšējo vadītāju I. Jansoni tika izbeigts, noslēdzot par to vienošanos, kas tika saskaņota ar domes priekšsēdētāju E. Zelderi. Vienošanās paredz, ka vienam pret otru nav pretenziju. Un ar 3. janvāra E. Zeldera rīkojumu ir apstiprināti dokumenti, kuriem tiek noteikts ierobežotas informācijas statuss. Šāds statuss ir noteikts gan iekšējā auditora darbības dokumentiem, gan ziņām par iekšējām pārbaudēm pašvaldības iestādēs, gan darbinieku personas lietām. Tāpēc Talsu novada pašvaldība detalizētāku informāciju par auditora pārbaudes ziņojumā minētajiem secinājumiem un darba attiecību izbeigšanu ar I. Jansoni nevar sniegt,» skaidro D. Karols.

Atslēgvārdi pašvaldības

Komentāri