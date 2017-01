105 — gadi un iemesli apmeklēt Talsu tautas namu 27.01.2017

21. janvāra vakarā ikviens bija ielūgts uz Talsu tautas nama 105. pastāvēšanas gadadienas svinībām. Ik pa laikam publiski pavīdot pat leģendārajai Baltajai dāmai, uz skatuves kāpa daudzpusīgie tautas nama iemītnieki — amatiermākslas kolektīvi —, kuru dalībniekiem jau sen nav jāmeklē iemesls, lai dotos uz šo balto ēku.

«Personības piepilda šīs mājas katru telpu un nostūri. Jau 105 gadus šeit pulcējas cilvēki, kuri dzied, dejo, spēlē, tēlo. Rada, ko vērtīgu gan sev, gan mums visiem,» svētku koncerta sākumā konstatēja tā vadītājs Reinis Boters.

Talsu tautas nams savulaik izveidojās no 1887. gadā dibinātās Talsu Sadraudzīgās biedrības, kuras mērķis bija rūpēties par garīgās kultūras veicināšanu un izkopšanu. Kopš 1912. gada biedrība darbojās savā, par ziedojumiem celtajā ēkā, ko pazīstam kā Talsu tautas namu.

105. pastāvēšanas gadadienā uzstājās pūtēju orķestris «Talsi», pūtēju orķestra deju grupa, sieviešu koris «Vaiva», jauktais koris «Uz augšu», vīru koris «Dziedonis», senioru koris «Atbalss», jauniešu deju kolektīvs «Delveri», vidējās paaudzes deju kolektīvs «Talsu Kurši», senioru deju kolektīvs «Draudzība», modes deju studija «Elfas», folkloras kopa «Talsi» un tautas muzikantu ansamblis «Tals’ trimiš», bet ik pa laikam varēja nojaust arī K. Valdemāra Talsu teātra klātbūtni.

«Mūsu visu vārdā jums saku lielu paldies par šīvakara skaisto koncertu, kas sasildīja mūsu sirdis, kas uzmundrināja un deva prieku nākotnei. Gribētu ikvienam pašdarbniekam, ikvienam tautas nama darbiniekam, pašdarbnieku kolektīvu vadītājam teikt lielu paldies par nesavtīgo darbu, par to, ka jūs mūs priecējat ikvienā pasākumā. Tautas nams ir piedzīvojis tik daudz gadu, bet mēs esam tik daudz! Par to esam lepni un bagāti, ka mūsu vārdu ne­sat ne tikai Talsos un novadā, bet arī Latvijā un ārpus Latvijas robežām. Gribētu jums visiem novēlēt veselību, dzīvesprieku, radošumu, daudz jaunu ideju. Pats galvenais, ko novēlu — lai šim namam un jums būtu kārtīgs vadītājs, kas būtu patiess, īsts un vestu jūs tālāk pa pareizo ceļu!» vēlēja Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze.

«105 — tas ir nieks, ja tik sirdī dzīvesprieks! Tāpēc jau mēs visi tik labi izskatāmies! Tāpēc ziedēsim, dzirksteļosim savos skaistajos 105 gados!» rosināja koris «Uz augšu». Kora «Atbalss» dalībnieki vēlēja, lai tautas namā izdodas būt kopā visām paaudzēm svētkos un ikdienā.

Sveicēju vidū bija arī pūtēju orķestra «Talsi» vadītājs Raitis Rērihs, kurš, kā pats smējās, žaketi nomainījis, gan bija kļuvis par Talsu mūzikas skolas direktoru. «Pagātne ir koks, ko nevar aizsniegt; nākotne ir asns, kas tikko dīgst; tagadne ir ābele tev līdzās — rūpējies, lai zari augļos līgst,» viņš deklamēja. Dāvājot tautas nama saimei kādu augu puķupodā, R. Rērihs pats atzina, ka pēc ābeles tas neizskatās. «Bet, ja pareizi rūpēsieties…» viņš atstāja vielu pārdomām.

Paredzams, ka svētki šajā namā turpināsies — 70 gadu jubilejai gatavojas koris «Vaiva», 20 gadu jubileju šogad svinēs pūtēju orķestra deju grupa, nākamgad 70 pastāvēšanas gadi apritēs vīru korim «Dziedonis», desmit gadi — kopš uz folkloras kopas bāzes izveidojies tautas muzikantu ansamblis «Tals’ trimiš», un vēl, un vēl.

